Según el Ministerio de Educación, en los últimos cuatro años se han dispuesto recursos por $49 billones, el mayor presupuesto de la historia del país para la educación, un hecho que ha transformado el sector y la vida de millones de jóvenes en todo el país.

"Los jóvenes en Colombia querían y clamaban acceso a la educación superior. Lanzamos 'Generación E', y pusimos en marcha la política de 'Matrícula Cero'; y nosotros, en Colombia, tenemos más de 700.000 jóvenes de estratos 1,2 y 3 que están yendo gratuitamente a la educación superior pública, la más grande conquista social en la educación de nuestro país, la más importante que hayamos logrado" afirmó el presidente de la República Iván Duque.



Diego Chamorro Ortiz, becado de 'Ser pilo paga', se graduó de Medicina en Los Andes con la distinción ‘Summa cum laude’ por su excelencia académica. Este hijo de Mariela Ortiz, ama de casa dedicada al bienestar de sus pequeños, y de Hernando Chamorro, un padre trabajador, conductor de taxi, no le dejaba de dar vueltas en la cabeza ese anhelo por convertirse en médico. Por eso, el joven nariñense se empeñó en ser un excelente estudiante.



Se graduó como bachiller de la Escuela Normal Superior Pio XII (Pupiales), una institución liderada por una comunidad franciscana y en grado once, cuando recibió el resultado de las Pruebas Saber Pro, una puerta se abrió para cumplir ese sueño: una beca de 'Ser Pilo Paga'.



Confiesa que luego de ingresar a Los Andes, en las primeras clases, "estaba perdido y sentía que había una brecha muy grande entre mis conocimientos y los de mis nuevos compañeros —cuenta el recién graduado de Medicina—, pero poco a poco me fui adaptando y haciendo amigos que me acompañaron en este proceso".



Ahora Diego trabaja como asistente de investigación, mientras adelanta los trámites para continuar sus estudios en Estados Unidos. Espera viajar en los próximos meses a Jacksonville para investigar sobre enfermedades de inflamación pulmonar y cáncer de pulmón.

Historias que transforman

Por otra parte, Andrés José Sánchez Sarzosa, abogado de la Universidad Externado de Colombia, vinculado al departamento de Derecho Fiscal, obtuvo la beca Arthur T. Vanderbilt, para el año lectivo 2022 – 2023 otorgada por la Universidad de Nueva York (NYU).



La Beca Vanderbilt se otorga a un grupo selecto de candidatos LLM, que han demostrado logros académicos prominentes en sus respectivos campos de interés.

Además de cubrir los costos de matrícula, la beca otorga la oportunidad de escoger un mentor, profesor de NYU, experto en tributación, que guiará al abogado durante sus estudios; y brinda acceso a un curso de honores para los estudiantes más destacados.



Así, Andrés tendrá la oportunidad de convertirse en un miembro especial de la facultad de Derecho de NYU uniéndose a las filas de una de las universidades más prestigiosas del mundo.



Fabio Boada es uno de los beneficiarios del programa ‘Quiero Estudiar’, que otorga becas a estudiantes bachilleres con excelencia académica que no cuentan con recursos económicos suficientes para acceder a educación superior de calidad.



Cuenta que al comienzo dudaba de sí mismo y no estaba seguro que iba a alcanzar los requisitos y el promedio exigido para entrar a una de las mejores universidades del país. Era 2016 y tampoco se le pasaba por la cabeza que haría parte de los pregrados más exigentes. Pero sus buenas calificaciones lo motivaron a seguir adelante y terminó haciendo doble programa: Economía y Ciencia Política.



Fabio es uno de los 65 beneficiarios de ‘Quiero Estudiar’ que se graduaron en el primer semestre de 2022 y ahora puede decir que gracias al esfuerzo de su familia y a las puertas que le abrió la beca, escala un peldaño más para alcanzar sus metas. Su experiencia la define con una palabra: "dignidad", pues si bien su camino no ha sido fácil, quedarán para el futuro los amigos del alma, nuevas oportunidades académicas y el reto de ayudar a construir una sociedad más digna y justa para todos.

Oportunidades para todos

Finalmente, el Jefe de Estado reveló que fue lanzado el programa 'Un ticket para la vida', en conjunto con el Ministerio TIC, Consiste en entregar 100 becas en el exterior, de maestría, asociadas a la ciencia y a la tecnología. "Quiero invitar a los jóvenes para que se presenten hoy a esa gran convocatoria", declaró.



Sobre el Icetex manifestó que se ha desarrollado 'una revolución silenciosa', donde se ha llegado a las tasas de interés más bajas de la historia, se cambiaron los perfiles, con los mejores plazos de la historia, y condicionando el crédito a la capacidad del joven.



"Y eso es muy diciente, porque un Icetex fortalecido, sin populismo y sin demagogia, es un Icetex al servicio del estudiante, para que no tenga que estar con esas deudas eternas, colgado toda la vida, sino que pueda tener la capacidad de pago y también la capacidad de formación", afirmó.