Durante el primer semestre de este año, 1.042 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad tuvieron acceso a educación superior de calidad, gracias a las becas que la Universidad Sergio Arboleda ha estado otorgando a personas en diferentes condiciones de vulnerabilidad.



(Vea también: Gracias a la Sergio Arboleda, indígena misak podrá convertirse en pianista)

Yo sigo a Falcao en redes sociales y un día vi que compartió una publicación sobre las becas que estaba otorgando La Sergio, me arriesgué y me postulé. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con José María del Castillo, vicerrector Académico, a los beneficiados “no solamente les entregamos becas para estudiar, sino que también los apoyamos con alimentación, les ofrecemos un almuerzo diario, o lo que ellos escojan, porque sabemos que a veces no tienen las condiciones económicas para poder alimentarse bien y llegan a la universidad en ayunas”.



Por esto, las becas están destinadas a favorecer a comunidades indígenas y afrodescendientes, deportistas de alto rendimiento, a jóvenes de la Fundación Falcao, a beneficiarios de Jóvenes a la U (del programa de la Secretaría de Bogotá), entre otras, desde hace 12 años.



Del Castillo cuenta que además de otorgarles becas, también les hacen un seguimiento detallado a sus estudiantes, revisando sus notas y confirmando sus asistencias a clases, porque en ocasiones su contexto familiar, económico o social no les permite cursar sus carreras con normalidad.



(Vea: La Sergio Arboleda, pionera en ‘legal tech’ a nivel nacional)

No solamente les entregamos becas para estudiar, sino que también los apoyamos con alimentación. FACEBOOK

TWITTER

Uno de los becados por la universidad es Leyder Torres, de 25 años, que entre risas asegura que se siente más joven. Oriundo de Buenaventura, desde que estaba en el colegio se interesó en desarrollar su liderazgo y, gracias a diferentes programas del Gobierno, en el 2019 se formó como fotógrafo, pues le apasiona mostrar las realidades positivas de su región a través de sus tomas.



“Yo vengo de una zona donde se repiten los patrones, sobre todo los negativos, por eso vivir una realidad diferente nos cuesta. A través de mi liderazgo lo que busco es mostrarles a los jóvenes que hay otros panoramas, otras posibilidades y por eso soñaba con ser un fotógrafo profesional”.



Sin embargo, el camino para Leyder no era fácil, puesto que su familia no contaba con los recursos económicos que les permitiera acceder a una universidad prestigiosa.



“Yo sigo a Falcao en redes sociales y un día vi que compartió una publicación sobre las becas que estaba otorgando La Sergio, me arriesgué y me postulé”. Vio allí una gran oportunidad y la opción más viable para poder cumplir su sueño, aunque esto implicara enfrentarse a una ciudad completamente desconocida.



Leyder ganó, hoy es beneficiario de la beca para las Comunidades Afro y en 2022-I terminó su primer semestre de Comunicación Social y Periodismo Digital, gracias a que la universidad le costea el 70 por ciento de la carrera.



Afirma que la comunidad de La Sergio lo recibió muy bien: “Aunque he tenido una muy buena acogida, aún no tengo muchos amigos, y el clima lo padezco todos los días”. Pero el frío no empaña su alegría y su entusiasmo, porque está aprendiendo cada día más, e incluso, destaca que ya hace parte de La Sergio TV. En la institución también ha encontrado un escenario donde, como líder juvenil, les cuenta a otros sobre las vivencias de las poblaciones vulnerables como la suya.



(Le interesa: Universidad Sergio Arboleda: líder en el trabajo ambiental educativo)





A tono con el compromiso y apoyo para que los estudiantes no tengan que dejar sus carreras por factores económicos, en un esfuerzo institucional para apoyar a las familias Sergistas, durante el primer trimestre de 2022, la universidad brindó un auxilio a todos sus nuevos estudiantes para contrarrestar los estragos causados por el covid-19.



“En momentos de incertidumbre y dificultades, nuestros estudiantes y sus familias tenían que saber que no estaban solos y que, desde la Sergio, los apoyaremos incondicionalmente en la cristalización del sueño profesional de sus hijos”, dijo el vicerrector.

*Este es un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio de la Universidad Sergio Arboleda.