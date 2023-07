En 1956, Baxter International Inc. se estableció en la ciudad de Cali y hoy, con 67 años de operaciones ininterrumpidas, pueden exaltar la generación de empleo para alrededor de 1.600 colaboradores, de los cuales un poco más de 1.000 están concentrados en el Valle del Cauca.

Igualmente, desde la planta instalada en la ‘Sucursal del cielo’, la compañía exporta a 19 destinos en América Latina, un 32 por ciento de su producción, lo que además de significar un aporte económico para la ciudad, incluye una clara perspectiva internacional y que la ubica como una organización líder en materia de ventas al exterior en lo que concierne al sector de dispositivos y medicamentos.



En tanto que de la producción que se queda en el país, cerca de 200 personas –cada minuto– están recibiendo algún producto, un tratamiento o una terapia de Baxter, lo cual se hace crucial para la salud de Colombia.



Así lo explica Hernán Betancur, quien se unió a la empresa en junio de 2007 como practicante y, tras desempeñar varios roles en Finanzas, Marketing y Ventas, hoy es el Director General de Baxter Colombia.



De acuerdo con el directivo, dentro del férreo compromiso que tienen con la región, hay un aspecto de gran valor para esta empresa. “Más allá de emplear a un grupo de personas y brindarles excelentes condiciones laborales, nos interesa impactarlos a ellos, a sus familias y a las comunidades que hacen parte de ese tejido empresarial y económico que como organización generamos. En ese orden de ideas, hemos creado diferentes proyectos que buscan retribuir a la sociedad lo que hemos recibido como organización”.



En esa línea, resalta la alianza multisectorial ‘Agua para todos’, creada con la Corporación Ecovida, que busca garantizar la seguridad hídrica en el Valle del Cauca, reestableciendo el bosque seco tropical y bosque de niebla en las cuencas de los ríos Cali y Arroyohondo.



Para eso, el proyecto tiene como fin la protección de más de 20.000 hectáreas que abarcan siete municipios de este departamento, lo que resulta determinante en materia ambiental por la preservación de un recurso tan vital como el agua.

“Este tema es trascendental para nosotros, puesto que muchos de nuestros medicamentos y procesos productivos –según el portafolio de productos que tenemos– se basan en el agua. Entonces, qué bueno poder desarrollar elementos que garanticen una integralidad y una circularidad virtuosa en el proceso. Dentro de ese propósito también está la siembra de más de 40.000 árboles en cerca de 40 hectáreas, donde las familias y comunidades son el eje principal de trabajo y con quienes se desarrollan proyectos para recuperar el entorno natural y administrar de manera sostenible los recursos, generando así la transformación ecosocial de la región”, enfatiza Betancur, quien destaca que aquí –adicionalmente– se cuenta con el apoyo del sector privado, de entidades sin ánimo de lucro, la academia y algunas agremiaciones.

Y es que gracias a estas estrategias, numerosas familias se están beneficiando con el desarrollo de proyectos productivos, además del acceso digno a un trabajo, a la producción de cultivos para llevarlos a la ciudad (lechugas, zanahorias, hierbas, etcétera) para poderlas comercializar.



De la misma manera, junto con la Mesa de Voluntariado de la Andi, Baxter participa en el programa ‘Cocreando por la equidad’, por medio del cual –con voluntarios de la organización y de otras dos compañías de la región–están brindando la posibilidad a mujeres de varios municipios del Valle, ser cocreadoras de sus propios desarrollos.

“Las instruimos sobre cómo entender las cifras de una empresa o cómo garantizar que esos proyectos que ellas definan se deben hacer de determinada manera, temas que pueden sonar básicos por la acción en sí referente a que un profesional y les destina un número de horas, pero que en realidad producen un impacto importante en las personas que reciben ese conocimiento y les abre un panorama más claro y valioso”, señala el ejecutivo.

Ayana'Ajirawa, un proyecto de Unicef, está financiado por la Fundación Baxter Internacional. Foto: Cortesía Baxter

Proyecto Ayana'Ajirawa

Otra iniciativa de gran relevancia para Baxter, y en coherencia con su interés de brindar condiciones adecuadas de vida, se desarrolla desde hace dos años en La Guajira (donde la problemática del agua es ampliamente conocida) el Proyecto Ayana'Ajirawa donde, en conjunto con Unicef, se les está otorgando a diferentes comunidades la posibilidad de acceso a este líquido vital.



“Nuestro propósito es que en los tres años del proyecto cerca de 6.000 niños, niñas y adolescentes sean beneficiados con acceso a agua limpia, en condiciones de sanidad óptimas. Tuve la oportunidad de ir hace tres meses, recorrer un poco la zona, entender cómo se hacía la extracción de agua y cómo les enseñábamos a las comunidades a hacer un uso adecuado y tratamiento, para que este sea un proceso sostenible”, manifiesta el Director General de Baxter Colombia.



En esa zona, particularmente, existe un elemento que ha llamado la atención de la compañía: el tema de defecación a campo abierto que, pese a que es algo cultural dadas las condiciones del terreno y el difícil acceso a un recursos como el agua, amerita especial atención. Gracias a esa gestión, hoy ya hay 24 comunidades certificadas o en proceso de certificación, con su propia letrina, es decir, lograron implementar ese cambio cultural, lo cual tiene un impacto fundamental en términos de sanidad y reducción de enfermedades.



“Este proyecto lo hacemos conjuntamente con Unicef y está financiado por la Fundación Baxter Internacional, que ha destinado cerca de US$1,5 millones, y operado por la Fundación Halü, con quienes estamos haciendo un trabajo bonito y dedicado, siendo consecuentes como una empresa que vibra, siente y está comprometida con los temas de responsabilidad social”, resalta Betancur.



Por otro lado, con respecto a los retos que ha debido afrontar la empresa recientemente, el directivo recuerda la complejidad que representó el paro nacional en su operación, cuando Cali estuvo cerrado.



“Como lo indica nuestra misión, nuestros productos salvan y sostienen vidas, puesto que no recibir el producto de Baxter puede tener implicaciones importantes en los pacientes. Por esa razón, nos dimos el mandato de no suspender operaciones y fuimos de los pocos procesos productivos en Cali que no se detuvo durante el paro –e incluso aún en medio de la pandemia–, lo que implicaba muchos temas operativamente.



Primero garantizar que la materia prima ingresara a la ciudad; que los casi 600 empleados directos pudieran llegar a la planta y luego retornaran a sus hogares al final de cada jornada, con lo que eso significaba en términos de seguridad, y que los pacientes recibieran sus productos oportunamente, un proceso en el que recibieron el apoyo de diversas entidades como la Andi, ProColombia, Invest Pacific e incluso de las Fuerzas Militares”, relata Hernán Betancur.



Así, después de 40 días, más de 6.500 pacientes en terapia renal recibieron sus tratamientos y les permitieron a numerosos hospitales en todo el país la recepción de los medicamentos para atender a sus enfermos. Esto motivó aún más la necesidad de trabajar en temas sociales dentro de Cali, pero también les demostró las capacidades que tienen como organización para afrontar esta clase de situaciones para cumplir su misión.



"Desde Colombia, somos el hub de operaciones para un grupo de países en Suramérica (Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia), gracias a una robusta plataforma de desarrollo profesional y de vocación para las diferentes personas que llegan a la compañía, para que tengan la capacidad de administrar, colaborar y desarrollar temas de salud, tanto en nuestro país como en estos otros siete países", puntualizó el directivo. Es así como Baxter, ha establecido en la capital valluna, el centro de operaciones de servicio técnico, con 64 ingenieros encargados de asegurar que los equipos de Baxter, salgan a los pacientes con los estándares de calidad requeridos, a clínicas y hospitales de 23 países de la región", puntualiza el directivo.