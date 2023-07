Hoy se cumplen 100 años de decisiones y aciertos para la política monetaria del país. Un siglo marcado, especialmente, por un valor que hoy le dan al Banco de la República el reconocimiento a la entidad que mayor seguridad genera entre los colombianos: la confianza.

“Confianza es que la moneda de un país tenga valor, sea respetada y cuidada para que no se convierta en un simple papel. Confianza es que si ocurre ‘el robo del siglo’, como en 1994 con el banco de Valledupar, y el Emisor le pide a la ciudadanía que lleve sus billetes legales para reemplazarlos, la gente acuda al banco a hacerlo. Confianza es que el Banco atesore, cuide y conserve el patrimonio cultural del país y lo mantenga intacto. Confianza es que la gente sepa que el Banco de la República tiene guardados 65.000 millones de dólares, y que si hubiera una falla en el precio del café, una caída en el precio del petróleo o de las flores, o cayera una pandemia -ojalá no vuelva-, el Banco tendría la capacidad de financiar con sus reservas medio año de importaciones”.



Así describe Beethoven Herrera, Primer vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas e historiador, la reputación y confianza que ha construido el Banco de la República a lo largo de sus 100 años de existencia.



Precisamente, fue un día como hoy, en 1923, que se creó el Banco de la República como un órgano para dar estabilidad a la moneda y a la economía del país en general. Con un capital original de 10 millones oro, el Emisor llegó a Colombia para ser el encargado de emitir y administrar la moneda legal, controlar los sistemas monetarios (el dinero), crediticios (las tasas de interés), cambiarios (la tasa de cambio) y la política monetaria (control de la inflación) del país.



"BanRep ha sido un sinónimo de confianza y reputación desde sus inicios. Se creó en un contexto muy importante de auge económico. En la década de los 20 se dio la famosa danza de los millones, teníamos un auge cafetero, entró el pago de la indemnización por la separación de Panamá, había mucha inversión en infraestructura, fue la antesala del arranque de la industrialización en los 30, pero así mismo había mucho caos. Teníamos inflaciones muy altas, había cero control y cero monitoreo, muchas monedas circulando y, en ese sentido, la llegada del Banco de la República significó el orden y la estabilidad que necesitábamos. El Banco llegó a ordenar la casa", relató María del Pilar López, economista, historiadora y docente de la Universidad de Los Andes.



A la creación del Banco se sumó también la llegada de otras dos entidades que han sido complementarias a BanRep para garantizar la estabilidad del sistema financiero: la Superintendencia Financiera y la Contraloría.



"No se creó un banco únicamente, sino que con la llamada Misión Kemmerer, en la que el presidente Pedro Nel Ospina contrató un grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter Kemmerer para evaluar la realidad económica del país, se constituyó un trípode de instituciones que entraron a funcionar de modo simultáneo para garantizar la moneda, el ahorro y el control fiscal: el Banco, la Superbancaria y Contraloría General de la República", dijo Herrera.



En 100 años de existencia e historia administrando la economía del país, varios han sido los retos sorteados, casi que de manera exitosa, lo cual ha permitido que hoy el Banco sea la entidad que mayor confianza genera en los colombianos.

"Los retos han sido enormes pero se han sorteado con relativo éxito. La inflación promedio entre 1980 y 1990 fue superior al 20 por ciento, pero se redujo a niveles cercanos al 3 por ciento en los últimos 20 años (con un crecimiento de la economía cercano al potencial). Solo se han presentado dos recesiones, es decir, caídas en el PIB, en los últimos 50 años: la de 1998-99 y durante la pandemia de covid-19, comparado con 20 recesiones en Argentina y más de 10 recesiones en países como Uruguay o Brasil", destacó Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República.



Para analistas y expertos, la clave para lograr estos 100 años de aciertos en sus decisiones ha sido la independencia y autonomía con la que goza el Emisor desde 1991.



"Uno de los grandes hitos que, sin duda, ha marcado la historia del Banco ha sido la Constitución del 91, con la cual se le dio autonomía e independencia al Emisor para la toma de decisiones y se desligó del Ejecutivo. La Junta Directiva está conformada por siete miembros, de los cuales cada Presidente solo puede nombrar dos de los cinco codirectores. Es la Junta la que nombra al Gerente de la Entidad cada cuatro años. Justamente esa autonomía ha permitido que el sistema financiero funcione con responsabilidad", explicó Edison Saldaña, experto en finanzas.



Así las cosas, a lo largo de este centenario, el Banco de la República ha sido el artífice de marcar un rumbo económico con miras al crecimiento, manteniendo siempre el equilibrio y la tranquilidad de los colombianos, aunque la inflación o la deflación siempre estén a la vuelta queriendo hacer trastabillar al sistema financiero.

Así se fabrican los billetes de los colombianos

El 12 de octubre de 1959 circuló en el país el primer billete de un peso ($ 1) impreso en Colombia, una pieza en cuyo anverso llevaba a los próceres Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, mientras que el reverso se ilustró con un grabado del cóndor de los Andes y una composición de paisajes característicos del país, entre los que se encontraba el salto del Tequendama. Este billete correspondía a la denominación actual de 1.000 pesos y su diseño estuvo en manos del italiano Mario Baiardi, uno de los más grandes grabadores de billetes de la época.



En Colombia, la elaboración, almacenamiento y distribución de billetes son tareas realizadas en la Central de Efectivo del Banco de la República, “un amplio complejo industrial con altos estándares de tecnología y seguridad, ubicado en Bogotá, que reúne en una misma sede la Imprenta de Billetes y la Tesorería del Banco, lo cual hace más eficiente todos los procesos de producción y distribución del efectivo”, detallaron en la entidad.



Los billetes tienen una vida útil de aproximadamente 18 años, una vez completan este ciclo aparecen nuevas familias de billetes con novedosos diseños y personajes para poner en circulación y reemplazar los anteriores. Desde que se constituyó la imprenta de billetes en Colombia, el Banco de la República ha puesto en circulación cuatro familias de billetes impresos en el país. En promedio, anualmente se producen más de mil millones de billetes.

Paso a paso antes de la circulación



Un billete demora aproximadamente tres meses en producirse, pues pasa por seis procesos: impresión offset, en la cual el papel pasa por una plancha que le pone los colores, según su denominación; calcografía, revisión automática de los pliegos, revisión manual de los pliegos impresos, impresión topográfica y barnizado.



Todos los billetes se originan a partir de una hoja de papel de seguridad que, al igual que las tintas usadas, son fabricados de manera exclusiva para el Banco de la República. Curiosamente, en el mundo solo existen seis proveedores del papel de seguridad para la impresión de los billetes.



Una vez está impreso el billete, sigue la emisión, el paso más importante y definitivo para que tenga valor y pueda ser usado. "Es el acto formal y contable que le da poder liberatorio a los billetes entregados por la Imprenta, luego se suscribe el acta de emisión y posteriormente son puestos en circulación a través de las entidades financieras, ventanillas de atención al público del Banco y centros complementarios de efectivo", explicaron.