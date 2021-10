Colombia ingresa al grupo de países con mejores protocolos en minería

En el marco del ‘Congreso nacional de minería, por un mundo más verde’, realizado en Cartagena, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) se comprometió a cumplir con nueve protocolos que promueve el estándar ‘Hacia una minería sostenible’ (TSM, por sus siglas en inglés), que ya se aplica en Canadá, España, Finlandia, Noruega, Botswana, Argentina, Brasil, Australia y Filipinas.

Este sistema de autorregulación fue el primer estándar de sostenibilidad minera en el mundo, que se comenzó a estructurar en 1999 y a desarrollar en 2004 por la Asociación de Minería de Canadá. Hoy es reconocido en el mundo como el mejor programa de sostenibilidad que apoya a las empresas en la responsabilidad que tienen de gestionar los riesgos ambientales y sociales de su actividad.



Para la ACM y sus empresas afiliadas productoras de carbón, oro, níquel, esmeraldas, cobre, materiales de construcción, cemento, calizas, ladrilleras y minerales industriales del país asumir este compromiso implica adoptar un conjunto de indicadores que les permitirán medir e informar públicamente sobre la calidad de sus sistemas de gestión.



El programa TSM promueve nueve protocolos: responsabilidad hídrica, relaciones con la comunidad y los grupos étnicos, preservación de la biodiversidad, planificación de gestión de crisis y comunicaciones, cambio climático, seguridad y salud, manejo de relaves, prevención del trabajo infantil y forzado, y cierre de mina.



“La importancia de cada protocolo cambia según el escenario, pero todos son importantes. Por ejemplo, el trabajo forzado e infantil en Canadá no es permitido, no existe, pero en otras partes del mundo puede ser importante”, explica Davis Clarry, vicepresidente de Responsabilidad Social Corporativa de Hudbay Minerals Inc., una empresa minera diversificada que produce concentrado de cobre y zinc metálico y trabaja en Canadá, Perú (Cusco) y Estados Unidos (Arizona y Nevada), y que aplica el TSM.

Este es un programa al que se adhieren las asociaciones de minería y al hacerlo sus agremiados adquieren la responsabilidad de adaptar los protocolos a su realidad, hacer evaluaciones periódicas de la aplicación y permitir revisiones expertas externas, en las que se miden al menos 30 indicadores.



“Cada año, al nivel de la instalación, cada mina hace una autoevaluación de su desempeño y se dan una nota, es decir, tienen que decir si cumplen o no los criterios. A los tres años, cada instalación debe hacer una verificación externa de sus resultados. Toda esa información se publica”, explica Pierre Gratton, presidente y CEO de la Asociación Minera de Canadá.



El programa TSM implica tres principios clave: responsabilidad, transparencia y credibilidad, porque la evaluación periódica interna y externa, la publicación de los datos, información e informes de desempeño y la aplicación de una mejora continua les permite a las comunidades saber cómo le está yendo a una mina cercana a su entorno.



Un pilar del estándar ‘Hacia una minería sostenible’ es que tiene ojos externos vigilando que el proyecto avance en mejorar y cumpla los compromisos de los nueve protocolos, de acuerdo con su realidad. Se trata de un Panel Asesor de la Comunidad (COI) nacional que ayuda a las empresas y comunidades a fomentar el diálogo, mejorar el desempeño de la industria y dar forma a un programa para la mejora continua.

“No es solamente la empresa minera diciendo lo que está haciendo, sino también es una serie de auditores externos que vienen y evalúan que efectivamente se esté haciendo lo que la empresa minera dice que está haciendo y le dan la mayor credibilidad al proceso”, cuenta Carol Plummer, vicepresidente senior de Sostenibilidad de Recursos Humanos de Agnico Eagle, una empresa canadiense de minería de oro que explota metales preciosos desde 1957 y que adoptó TSM.



El compromiso de la Asociación Colombiana de Minería de asumir el estándar TSM se formalizó en el ‘Congreso nacional de minería, por un mundo más verde’, con la presencia de empresarios del sector, funcionarios de Gobierno, alcaldes y gobernadores de territorios mineros y congresistas, entre otros actores.



“Nos sentimos privilegiados de que Colombia haya elegido TSM para impulsar el desempeño ambiental y social en su sector minero y estamos muy orgullosos del alcance cada vez más global de TSM”, dijo Pierre Gratton.



Para el presidente Iván Duque, que estuvo al cierre del Congreso, con este compromiso de avanzar hacia una minería sostenible, “el sector minero reafirma su compromiso con la economía circular, aforestación, reforestación, cierre responsable, trabajo con las comunidades y compensación ambiental”.



“Hemos sido pioneros en buenas prácticas a nivel mundial, este estándar permitirá a las compañías medir y demostrar sus modelos de impacto positivo en materia social y ambiental”, indicó Juan Camilo Nariño, de ACM.

Lo que ganan las mineras con TSM

El presidente Iván Duque durante el ‘Congreso nacional de minería, por un mundo más verde’. Foto: ACM

Estas son las seis razones que justifican la adopción de TSM:



1. Ofrece una sólida narrativa a nivel sectorial sobre el abordaje de las inquietudes en materia ambiental y social.



2. Mide el progreso colectivo del sector en cuanto al cumplimiento de los objetivos en materia ambiental y social.



3. Eleva el desempeño del sector, incluso a quienes muestran la más baja productividad.



4. Posiciona a las industrias nacionales participantes como líderes globales en materia de práctica responsable.



5. Cataliza el diálogo a nivel nacional sobre asuntos de importancia y disminuye el nivel de desacuerdo.



6. Le permite a la industria nacional concentrarse en los asuntos más significativos.

3 preguntas a Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

Un desafío con los mejores estándares



¿Qué implica para la Asociación Colombiana de Minería y para el país obtener la licencia de TSM (Hacia una minería sostenible)?



Para la ACM es un reto muy importante y es la manera de comunicar y, por lo tanto, de transparentar el desempeño, año a año, de las instalaciones de las empresas afiliadas. La industria minera siempre está a la vanguardia de los diferentes procesos y es la manera de evidenciarlo con empresas pequeñas, medianas y grandes. También es una oportunidad de estar alineadas con los más altos estándares nacionales e internacionales y trabajar como sector.



¿Cuántas empresas mineras empezarán a aplicar estos estándares y cuándo esperan que se vean los resultados?



Es un proceso que dura cinco años. Ahora estamos adaptando y ‘colombianizando’ los nueve protocolos con la participación de la Mining Association of Canada y de los expertos de nuestras empresas afiliadas. A finales del próximo año comienzan las autoevaluaciones por parte de las empresas.



¿Qué tan lejos están las empresas mineras en el país de aplicar los protocolos TSM?



El estándar se llama ‘Hacia una minería sostenible’, refiriéndose a que cada vez se involucran los últimos avances, estándares y tecnología. Este estándar no se refiere a legislación, que nuestras empresas claramente cumplen, sino en aplicar e implementar las mejores prácticas año a año. Nosotros tenemos grandes avances en cada uno de los nueve protocolos. Finalmente, la AAA, calificación más alta, depende del tercero que verifica la autoevaluación.

+Contenido*. un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).