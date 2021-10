Avanza el sector turismo en su proceso de recuperación

Según la más reciente edición del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, se estima que, en lo corrido del presente año, 54 millones de turistas han cruzado las fronteras internacionales, si bien parece ser una cifra alentadora, representa un 67 por ciento menos en comparación con el mismo periodo del 2019.

Lo cierto es que, después de enfrentar una de las peores crisis por cuenta del cierre de fronteras y la restricción de la circulación de personas, dejando en evidencia la necesidad inherente de los ciudadanos por estar en contacto con otros entornos, actualmente el sector turismo continúa avanzando en su proceso de recuperación y visualiza un cierre de año positivo, entre otras cosas gracias a los avances en materia de vacunación covid, lo que contribuye a fortalecer la confianza de los viajeros.



En este sentido y conscientes de que el descanso es esencial para el mejoramiento de la calidad de vida, Compensar sigue apostándole al fortalecimiento del turismo social asequible, beneficiando especialmente a los trabajadores de menores ingresos, y una evidencia de ello son las cerca de 189.000 visitas que han registrado en lo corrido del año sus hoteles Lagomar y Lagosol, ubicados en Girardot y Nilo, respectivamente, de las cuales el 69 por ciento corresponde a afiliados en categorías A y B, es decir, quienes devengan menos de cuatro salarios mínimos, a lo que se suman las personas que han aprovechado los beneficios de su alianza con Hoteles Estelar, el convenio Cajas sin Fronteras y la oferta de su Agencia de Viajes; aportando así al sano esparcimiento, el descanso, la diversión y el bienestar integral de millones de colombianos.



Mejor experiencia para los turistas



En coherencia con esta filosofía y con el fin de mejorar cada vez más la experiencia de sus visitantes, recientemente la entidad habilitó nuevos espacios en su hotel Lagomar, tras finalizar un proyecto de dos años que incluyó, entre otras cosas, la construcción de 90 habitaciones y el mejoramiento de algunos servicios de apoyo.



“Gracias a esta obra pasamos a tener 240 habitaciones, además, construimos una piscina semiolímpica, un parque acuático infantil, una zona para niños de 0 a 4 años y otra para pequeños de 4 a 10, con actividades de estimulación sensorial y física. Asimismo, construimos una sala de lectura para adultos, otro restaurante a mantel, que se puede utilizar mediante inscripción, y diseñamos un área de terraza para actividades nocturnas”, aseguró Víctor Alvarado, gerente de Eventos, Alimentos y Alojamiento de Compensar.



Adicionalmente, la remodelación incluyó la construcción de 600 metros de senderos, que conectan la bolera y el Centro de Convenciones con las nuevas habitaciones, el restaurante y la playa. De igual manera, para los amantes del agua y la aventura, dos nuevos toboganes de más de 7 metros de altura y 45 metros de recorrido, con efectos de luz únicos en Colombia.



En este proyecto de renovación, que contempló la intervención de 9.000 metros cuadrados, participaron alrededor de 65 contratistas o proveedores, contribuyendo a generar mensualmente, alrededor de 160 nuevos empleos en la región y fortaleciendo de esta manera una de las principales actividades económicas de Girardot, de la que mayoritariamente dependen sus más de 100.000 habitantes.



Por otro lado, y con el propósito de ofrecerles más y mejores alternativas a sus visitantes, Compensar inició hace poco la construcción de la primera fase de un nuevo parque acuático en su Hotel Lagosol, a través de la cual generará cerca de 100 empleos.



No cabe duda entonces de que el turismo se está reactivando de una manera escalonada y en la medida que se recupera la confianza de los viajeros, los destinos cercanos y que garanticen los debidos protocolos de bioseguridad, seguirán siendo los más apetecidos.



“Los sitios cercanos a Bogotá como Boyacá o el Meta han tenido una gran acogida por la facilidad que ofrecen para incluso ir en carro, por la percepción de seguridad y porque se recorre un trayecto más corto. Igualmente, el Eje Cafetero siempre ha sido un destino muy querido, así como la playa que es el sueño de muchos colombianos, por lo que Cartagena, Santa Marta y San Andrés siguen siendo lugares predilectos para muchos”, agregó Alvarado.



Un certamen de belleza que contribuye a la reactivación



De otra parte, la provincia del Alto Magdalena, de la que Girardot es la capital, siempre ha gozado del interés de los colombianos que año a año, la consolidan como uno de los destinos turísticos más buscados en el país. No en vano la celebración del Reinado Nacional del Turismo congrega a cientos de visitantes para disfrutar de las diferentes actividades desarrolladas en el marco de este evento insignia, que para los días 14 y 15 de octubre tendrá las miradas puestas no solo en la belleza de sus representantes, sino también en Lagomar, lugar donde se darán cita las candidatas.



Sin duda, este certamen tan esperado por propios y extraños se convierte en la antesala para la reactivación del turismo de la región, que en temporadas altas crece históricamente superando por mucho el número de sus habitantes, contribuyendo a las cifras nacionales de recuperación económica.



Con la mirada puesta en el futuro



Aunque el panorama global del turismo para muchos continúa siendo incierto y con pronósticos dispares para lo que resta del año, existen muchas razones para viajar: descansar, salir de la rutina, respirar nuevos aires, reencontrarse con familiares y amigos, vacaciones acumuladas, negocios, en fin, motivos por los que este sector no para, sino que por el contrario sigue generando alrededor de su cadena de valor múltiples experiencias llenas de confort, seguridad y bienestar.



“De manera general, el reto del sector en este momento está en la formalización de todos los actores que participan en él, y de manera particular hay dos grandes desafíos: el primero tiene que ver con la bioseguridad y el cumplimiento de protocolos y el segundo, enfocado en ofrecer un excelente servicio al cliente que, a la larga, es el que nos diferencia con otros destinos turísticos a nivel mundial, de manera que los usuarios vivan siempre experiencias memorables; algo que en Compensar hemos hecho y seguiremos haciendo, fieles a nuestro lema institucional, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos”, puntualizó Alvarado.

Para más información ingrese a www.compensar.com