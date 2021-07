Avanza el primer programa empresarial de vacunación masiva en el mundo

Hacerle frente al coronavirus mediante el proceso de vacunación más grande de la historia reciente de la humanidad es el principal objetivo que hoy todos los países del planeta tienen en común.

De acuerdo con Our World in Data, publicación en línea de la Universidad de Oxford, 1.936 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, cifra que representa el 24.8 por ciento de la población mundial que será cubierta; y para no ir muy lejos, en Colombia ya son más de 12 millones las personas inmunizadas, gracias a un esfuerzo conjunto entre Gobierno Nacional, EPS´s, IPS´s y entes territoriales.



Una alianza sin precedentes



A la meta nacional de vacunar a más de 35 millones de colombianos, se sumaron también 5.900 compañías de todo el país, a través del primer programa empresarial de vacunación masiva en el mundo, liderado por la ANDI con el fin de contribuir a fortalecer el Plan Nacional de Vacunación, inmunizando más de 1.250.000 trabajadores de entidades de todos los tamaños y sectores productivos.



En medio de este contexto, las cajas de compensación familiar han puesto al servicio del Gobierno Nacional y del sector privado toda su experiencia e infraestructura para ampliar la capacidad operativa y, específicamente, Compensar, que desde hace varios meses avanza en el proceso de vacunación contra el covid-19, aplicando como entidad prestadora de salud más de 595.000 dosis con corte al 6 de julio; continúa sumando esfuerzos para aportar a este reto de salud pública, esta vez apoyando la vacunación de las entidades privadas, con quienes desde el inicio participó en las mesas de trabajo que se conformaron para dicho propósito.



En este sentido, como caja de compensación, en una primera etapa, acompañará a cerca de 900 empresas, afiliadas, en la vacunación de más de 83.000 trabajadores, proceso que se llevará a cabo en estricto cumplimiento de lo definido en el decreto emitido por el Gobierno Nacional.



Inicialmente esta entidad va a dar un apoyo importante en la ciudad de Bogotá donde se concentra más del 85 por ciento de los colaboradores de las empresas inscritas en esta iniciativa de vacunación privada, y a la vez, llegará también a algunos municipios cercanos a la capital.



“Vamos a concentrar nuestra operación en una unidad exclusiva que hemos dispuesto en los parqueaderos de nuestra sede Av. 68, sin afectar en ningún momento la gestión que venimos adelantando dentro del Plan Nacional de Vacunación. Tenemos equipos de trabajo, infraestructura y rutas diferentes, lo que nos permite realizar procesos de agendamiento que podrán oscilar entre las 3.000 y 4.000 personas diarias, con lo cual esperamos que en unos 20 o 30 días podamos cubrir la totalidad de las personas que tenemos actualmente en nuestros listados”, afirmó Diego Pérez, gerente de vacunación covid de Compensar.



3.700 trabajadores de Compensar serán inmunizados



Adicionalmente, como empleador, Compensar adquirió 7.400 dosis para inmunizar a 3.700 de sus trabajadores entre los 19 y los 39 años, con mayor exposición en razón a la labor que desempeñan y quienes hacen parte de la última etapa del plan de vacunación nacional.



“Entre las dosis adquiridas a nivel empresarial y las aplicadas dentro del desarrollo normal del Plan Nacional de Vacunación, esperamos contribuir a acelerar la inmunización de todos nuestros colaboradores”, aseguró Alexandra Castellanos, gerente de Talento Humano de Compensar, quien además, aseveró, “el bienestar integral de nuestros colaboradores y sus familias ha sido siempre una prioridad para Compensar, por eso, desde el inicio de la pandemia lo primero que hicimos fue cuidar a nuestra gente, pues solo así podríamos proteger a los demás, y para ello llevamos a cabo diversas acciones para reducir la exposición y el contagio al virus, implementamos todos los protocolos de bioseguridad, entregamos los elementos de protección personal necesarios y desarrollamos estrategias para promover su bienestar físico, emocional y financiero”.



Comprometidos con la meta nacional



En cuanto a la población que será incluida dentro del programa de vacunación del sector privado y los parámetros a tener en cuenta para la distribución de los biológicos, Diego Pérez puntualizó, “básicamente cada empresa es la responsable de entregarnos a través de la ANDI su listado particular, siempre cumpliendo los lineamientos definidos, como por ejemplo, que todos deben ser colaboradores de las empresas, y en el caso de que tuviéramos dosis sobrantes, cada entidad será responsable de definir cómo serán reasignadas” a lo que agregó, “así, continuamos participando activamente en la inmunización de la población colombiana, con lo que aportamos también a reactivación económica y social de Bogotá y el país”.



De esta manera, Compensar se vincula a la alianza público-privada más robusta de la historia en Colombia, considerada, además, el proyecto solidario con más alcance que ha podido unir a miles de empresas pertenecientes a más de 32 agremiaciones, con un solo propósito en mente: el bienestar integral de los colombianos; principio inherente al quehacer de esta entidad de protección social y por el que seguirá articulando esfuerzos con miras a alcanzar la meta nacional de vacunar a más de 35 millones de personas.



