La Orinoquia, conocida también como los llanos orientales, es una de las regiones más importantes de Colombia: comprende el 30,4 por ciento del total del territorio nacional; lidera la producción de petróleo con el 77 por ciento del total en el país; cuenta con la denominada ‘Capilla Sixtina’ de la arqueología de América y es la región que más produce palma de aceite, maíz, caucho, marañón y piña, entre otros productos. Sin embargo, esta riqueza la convierte en el blanco de la violencia, el conflicto y la inseguridad, razón por la que hoy sus gobernadores y habitantes claman por un Plan Nacional de Desarrollo que apueste por la región y aumente la inversión para la ejecución de obras.

Esta fue una de las peticiones y una de las conclusiones que surgieron durante el cuarto foro regional ‘¿Cómo aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en las regiones?’, organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), en alianza con El Tiempo, el pasado 06 de septiembre en la ciudad de Villavicencio, Meta, el cual tuvo como fin ser un espacio de conversación entre expertos, Gobierno Nacional y algunos gobernadores de la región para detallar los avances, metas y desafíos en materia de infraestructura de transporte, desarrollo agropecuario, paz y seguridad.



Puede ver el foro en el este enlace. https://youtube.com/live/ZXz94S8CQJg?feature=share





“Esta es una región que merece toda la atención del Plan Nacional de Desarrollo, PND, produce el 30 por ciento de la despensa agrícola, el 20 por ciento de la despensa ganadera y es aquí donde tenemos más del 30 por ciento de los humedales del país y es una de las zonas de mayor producción de agua dulce de Colombia, así que, la gran apuesta del PND, de ordenar el aparato productivo alrededor del agua, está aquí en esta región. Pero, la subversión, los paramilitares y las disidencias de las Farc han impedido el desarrollo de la Orinoquía a lo largo de la historia. Esta región tiene que ser vista desde otra óptica, lo único que necesita es más inversión, para no volver a estar secuestrados por el miedo y la violencia”, detalló Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Infraestructura, sector vital para el agro y el turismo

gobernador del Guaviare, Heydeer Palacio Foto: Cortesía

Durante el primer panel se abordó el sector de infraestructura de transporte, eje central para la región, pues la construcción de vías no solo potencia la productividad y el desarrollo agropecuario del departamento y del país, sino que también impulsa otros sectores como el turismo, según los gobernadores.



Precisamente, y de acuerdo con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, una de las mayores apuestas del departamento son las vías, razón por la cual durante su administración diseñó 500 kilómetros de corredores secundarios y terciarios, a través de la Agencia de Infraestructura del departamento, con los que están conectando a los municipios del Meta con el resto del país, llevando los productos característicos de la región, no solo a la central de Abastos de Bogotá, sino al resto de Colombia y del mundo.



“No puede existir desconexión entre el Gobierno Nacional y las regiones. Lo que le pasa bueno al Meta, beneficia a Casanare, Arauca, Guaviare y Vichada. El éxito del Gobierno Nacional está en la articulación con las regiones. Las Políticas Públicas no deberían hacerse encerrados en Bogotá, tenemos un país con autoridades regionales con las que hay que contar, dialogar y construir. Por eso, la formulación del PND generó una gran expectativa, porque corredores como la conexión La Poyata – Maní – Aguazul, o el corredor a Sogamoso, lograron quedar en el Plan Nacional de Desarrollo”, destacó el funcionario.



Por su parte, el gobernador del Guaviare, Heydeer Palacio, también reafirmó la idea de que el desarrollo agroindustrial es posible gracias a la construcción de vías.

A la fecha, el Guaviare cuenta con un hato ganadero de 550.000 cabezas de ganado, las cuales se comercializan a nivel regional y nacional, y con las que además han logrado doble propósito como la producción lechera, pues el departamento pasó de producir 30.000 litros de leche año, a producir 150.000 litros de leche año, gracias a la capacitación y unión de todas las pequeñas empresas que comercializaban lácteos de manera ilegal para conformar una gran industria departamental llamada Indulácteos.



“Todos estos esfuerzos, para potenciar la agroindustria, serían en vano si no se hubieran construido vías. Estamos integrados por cuatro municipios, tres de ellos conectados por vía terrestre, por eso hicimos inversiones importantes para lograr hoy la pavimentación de la vía 7506, la cual conecta a San José, El Retorno y Guaviare; la vía de El Retorno – Calamar, una artería fluvial de dos departamentos, Vaupés y Guaviare; o la pavimentación de la vía Barrancón – La Paz, donde pavimentamos cerca de 6 kilómetros por donde se producen arroz, plátano y la yuca que vienen para el mercado local y nacional”, puntualizó el gobernador Heydeer Palacio.



Además de las inversiones departamentales, el Gobierno Nacional también profundizó en los avances que ha hecho en materia de infraestructura en la región para garantizar la conectividad, uno de los puntos claves del Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo con Juan José Oyuela, director de Ejecución y Operación del Invías, la entidad tiene en ejecución proyectos de infraestructura por 3.5 billones de pesos para vías primarias, secundarias y terciarias en la región Orinoquía.



“Del PND hacen parte 99 proyectos estratégicos para las vías secundarias en todo el país, los cuales también benefician a la región Orinoquía. El costo para estos 99 proyectos es de 7 billones de pesos y para ello estamos buscando diferentes fuentes de financiación. En cuanto a las vías terciarias, a través del programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’ se busca mejorar la transitabilidad en 33.000 kilómetros, a través de convenios con 30.000 Juntas de Acción Comunal, cuya inversión ya asciende a los 250 millones de pesos", señaló Juan José Oyuela, director de Ejecución y Operación de Invías.



No obstante, la transformación del ordenamiento territorial alrededor del agua dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es hoy uno de los grandes retos que enfrenta la infraestructura a nivel nacional. Precisamente, la vicepresidente Ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Lyda Esquivel, explicó que en casos como la vía Bogotá – Villavicencio se debe diseñar un plan que contemple no solo la construcción de la vía, sino que también amortigüe las dificultades que esta pueda presentar.



“Hay situaciones que afectan el corredor Bogotá-Villavicencio que sobrepasan la gobernabilidad del sector transporte. Trabajamos para atender los puntos críticos en la vía, pero necesitamos articulación multidisciplinaria para una solución definitiva. El reto que siempre debemos pensar es cómo nos estamos ubicando en el territorio y cómo le estamos dando manejo al agua. Por eso el llamado es a unir esfuerzos en la revisión del ordenamiento del suelo y la ubicación de las comunidades en la vía Bogotá-Villavicencio”, puntualizó durante el foro regional.



En este punto coincidió Luis Felipe Lota, subdirector de formulación y evaluación de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), quien también hizo un llamado a los gobernadores y a la comunidad a pensar las vías más allá que un solo corredor pavimentado.



“La vía no es solo la vía, hay que pensar en el flujo de agua, evaluar el riesgo, pensar en la perdurabilidad de la vía. Potenciar la agroindustria implica tener claras las dinámicas de producción del departamento, el ciclo de producción, la matriz origen – destino y contemplar la posibilidad de contar con intermodalidad, y en esto, es clave la consolidación de sinergias entre la Nación y los departamentos. Desde la Unidad apoyaremos a los nuevos gobernantes para que sus planes de desarrollo de infraestructura de transporte estén enfocados en las necesidades del territorio", destacó Lota.

Seguridad, el punto crítico del departamento

Luis Felipe Lota, subdirector de formulación y evaluación de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT). Foto: Cortesía Federación Nacional de Departamentos

La violencia en la región de la Orinoquía se ha recrudecido en los años posteriores a la firma del Acuerdo de Paz. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, mientras en el 2016 se registraron 76 homicidios atribuibles al conflicto armado en el departamento de Arauca, en el 2021 fueron 146 por la misma causa. El enfrentamiento entre actores armados, especialmente el ELN y las disidencias de las Farc vuelve hacer repetir un escenario de miedo para quienes habitan en el territorio.



Por esta razón, durante el foro, los gobernadores hicieron un llamado al gobierno nacional para proteger la paz y devolverla a la región, pues sin ella no podría darse el desarrollo agroindustrial y turístico que hoy tiene la región.



“Los que defendemos la seguridad, no somos enemigos de la paz. El camino debe ser en mesas, pero con firmeza, no claudicando ni exponiendo a la gente. A mí no me gusta la guerra, me gusta la paz, pero defiendo la seguridad porque si esta se sigue afectando, no podemos hablar de desarrollo rural ni de turismo”, afirmó Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, quien además agregó que es preocupante la situación de seguridad del departamento del Meta, donde el registro de extorsión se ha quintuplicado, hay subregistro de la reclutamiento de menores y ha crecido la presencia militar de las disidencias de las FARC.



Por su parte, el gobernador de Guaviare, Heydeer Palació detalló “Creo en la paz, porque esta nos dio la oportunidad de potenciar el agro y el turismo que hoy se vive en el Guaviare, pero los ceses bilaterales deben ser condicionados a un territorio".



Ante esta situación, el Brigadier General Miller Nossa Rojas, comandante de la cuarta división del Ejército Nacional reiteró que desde la institución se orientan esfuerzos contra los factores de inestabilidad, para garantizar la seguridad, la prosperidad y el desarrollo de Colombia.



“Tenemos más de 742.000 kilómetros cuadrados bajo nuestra responsabilidad de proteger: 10 departamentos, aproximadamente media Colombia con un 46% del territorio nacional; y cuatro fronteras (Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú). Y ahí es donde está cómo aterrizar nuestro PND, porque una de nuestras misiones es proteger la población civil, debilitar las capacidades de las amenazas, la protección ambiental y la seguridad nacional”, detalló el Brigadier General Miller Nossa Rojas.



Finalmente, y como conclusiones de este cuarto foro regional, se enfatizó en la importancia de reforzar la seguridad de la región. Asimismo, se hizo un llamado al Gobierno Nacional para aumentar los recursos en la región, teniendo en cuenta que es una potencia económica y ambiental para el país.



“Estamos en la misión de la descentralización. El cierre de brechas es vital para garantizar la convergencia por eso es importante y clave aumentar la inversión en los departamentos que integran la Orinoquía, porque esta región tiene agua y tiene selva, es una potencia para el país y la integración de recursos en función de los proyectos permitirá potenciar la región”, sostuvo Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación.

