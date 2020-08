Atraer inversión, estrategia vital para la recuperación económica

Teniendo en la inversión una de las principales herramientas para un desarrollo posible y relevante en la costa Caribe y el país en general, el Ministerio de Comercio indica que cuenta con una política de Comercio Exterior trazada desde el inicio del Gobierno, la cual contempla cuatro estrategias (una de estas transversal para las demás): el aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos, la facilitación del comercio para la competitividad, la atracción de inversionistas extranjeros y la promoción del comercio legal y leal.

“El objetivo es atraer inversión extranjera directa (IED) de eficiencia, que es un instrumento clave para insertarnos en las cadenas de valor, aumentar la productividad, facilitar la transferencia tecnológica y de conocimiento, y promover encadenamientos productivos y las exportaciones. Esta estrategia ya cuenta con instrumentos en los frentes fiscal, regulatorio e institucional para atraer, facilitar y retener la inversión en el país. La política 'Colombia Exporta’ posicionó el pilar de atracción de IED de eficiencia en el centro de su agenda. Desde un comienzo, empezamos a trabajar en ejes no solo de atracción y promoción de la inversión, sino también en ejes de facilitación y retención”, explican voceros de esa cartera.

Incentivos de inversión

​

Así mismo, revelan que introdujeron regímenes especiales para mega-inversiones y compañías ‘holding’, y al menos seis medidas transversales que mejoran sustancialmente la carga tributaria para las empresas y para la inversión extranjera en el país. Este eje también incluye la introducción de regímenes como Zese y Zomac, con miras a incentivar la inversión en regiones con altos niveles de desempleo y afectación por el conflicto armado.



Igualmente, se cuenta con la estrategia ‘Red Carpet’ para facilitar los trámites, atención e ingreso de inversionistas al país, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están diseñando una ‘Ventanilla Única de Inversión (VUI)’ como único punto de acceso para que los inversionistas realicen sus trámites de instalación y operación de una manera más eficiente y amigable.



En esa línea, Ana María Badel, directora ejecutiva de ProBarranquilla, afirma que esta entidad está trabajando con convicción y conocimiento del potencial que se tiene para respaldar el crecimiento y la recuperación económica de esta región. Por ello, en este año tendrán varios frentes de trabajo donde, sin duda, la atracción de inversión sigue siendo prioridad.



“Para ese propósito, las misiones internacionales –si bien han cambiado de formato– continúan siendo una actividad relevante para lograr nuestro cometido. Durante el segundo semestre de 2020, tenemos contemplada una gira virtual por las diferentes ciudades en el interior del país con el fin de socializar la propuesta de valor de Barranquilla y el Atlántico, y así motivar a las empresas a vernos como su puerta de salida hacia el mercado internacional”, anota Badel.

Atracción de capitales, la consigna

El interés de esta entidad está en atraer tanto inversión nacional como extranjera. En el ámbito doméstico, Badel revela que ven a Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero con gran interés y que el objetivo allí es identificar compañías con vocación exportadora que se quieran relocalizar o abrir una nueva operación enfocada a atender mercado extranjero, para lo cual Barranquilla y el Atlántico es una ubicación muy estratégica por su característica portuaria.



En tanto que para el mercado internacional, ProBarranquilla -en alianza con ProColombia, la Embajada de Colombia en Estados Unidos, la firma consultora Araújo Ibarra, la Cámara de Comercio Colombo Americana, la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Andi- adelanta una estrategia de atracción de inversión bajo el concepto de ‘nearshoring’, el cual hace referencia a la práctica de atraer empresas que tengan interés en acercar geográficamente sus centrosde producción a los mercados de consumo, con el fin de generar beneficios en materia logística y de transporte para el comercio internacional.



Puntualmente en este caso, la directora de Probarranquilla manifiesta que se está desarrollando un trabajo de identificación y atracción de compañías americanas con potencial de relocalización o expansión a Barranquilla y al Atlántico.



“De acuerdo con las características geográficas, logísticas y de recurso humano del departamento, se priorizaron empresas industriales con vocación exportadora de los sectores químico, metalmecánica, maquinaria & equipo y agroindustria. La intención de este ejercicio es presentar a las organizaciones un modelo de negocios interesante, enmarcado en el régimen franco y aprovechando el TLC de Colombia y Estados Unidos, que permita visualizar su operación de manera exitosa en un territorio como el

Atlántico, con vocación industrial y portuaria, ubicación estratégica y recurso humano bilingüe calificado”, precisa Badel.

Dos capitales son clave



A su vez, Mariana Romo, oficial de Inversión en Invest in Santa Marta, afirma que esta entidad trabaja de forma articulada con las otras agencias de promoción de inversión y con ProColombia promocionando la región e identificando oportunidades de inversión.



“Estamos diseñando una estrategia de promoción regional en la que podamos mostrarnos ante el mundo como un corredor Caribe, destacando nuestro potencial, identidad, riqueza cultural e histórica que nos caracterizan. También organizamos y participamos en ruedas de negociosActualmente, con ProBarranquilla, Cartagena Convention & Visitors Bureau y ProColombia estamos organizando una rueda de negocios de la región para el sector turismo, la cual se realizará de manera virtual en el mes de octubre”.

Sectores para invertir



En cuanto a los sectores más interesados en invertir en esta región, Romo dice que principalmente es el turismo, debido a la biodiversidad, riqueza natural y cultural de esta parte del país, a lo que se suma el potencial que se evidencia con el incremento en la llegada de turistas nacionales y extranjeros. “Ejemplo de ello es la llegada de cadenas internacionales en los últimos años como Best Western, Hilton, Marriott y Accor, pero cabe destacar que los incentivos tributarios que se ofrecen a las nuevas empresas que se instalen en la ciudad, el costo y calidad de vida y todas las ventajas que ofrece Santa Marta deben ser atractivos para cualquier empresa que busque un lugar ideal para invertir”.



Además de la logística con la que cuenta la ciudad en materia de puerto, zonas francas y parques industriales, la oficial de Inversión en Invest in Santa Marta sostiene que Santa Marta posee características geográficas y climáticas muy especiales pues, a pesar de estar frente al mar, la humedad y la salinidad son muy bajas, por lo que sociedades de diferentes sectores como la industria metalmecánica, de alimentos y energías renovables, entre otras, se interesan por ubicarse allí.



Por su parte, María Camila Salas, directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar, asegura que desde la entidad, además de la virtualización de los servicios y giras de promoción, la estrategia en estos primeros meses de la pandemia fue de ‘aftercare’, apoyando a las empresas ya instaladas, aparte de que se viene consolidando un trabajo de recuperación económica, donde la transformación productiva, innovación y la generación de la confianza y las comunicaciones son claves.



De igual forma, revela que ‘La Heroica’ prepara la estrategia de ‘nearshoring’ y que se está fortaleciendo la iniciativa de relocalización de empresas, priorizando las firmas americanas que buscan acercarse a sus clientes, casas matrices y mercados objetivos, ofreciéndoles una solución logística como territorio, aprovechando ventajas competitivas como la plataforma exportadora.



“Entre los sectores de interés se mantiene el de infraestructura para el turismo, con el 29 por ciento, seguido de construcción (16 por ciento de participación), el agroindustrial y el de energías renovables (con el 8 por ciento cada uno), y el de químicos, bioquímicos y farmacéuticos ( 7 por ciento), mientras que los de metalmecánico y astillero, ‘software’ y servicios IT y logístico portuario representan el 6 por ciento cada uno.