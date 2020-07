Atlántico presenta mejor balance tras medidas contra el covid-19

En este departamento, que superó los 22.000 casos positivos y los 1.000 muertos. Lo cierto es que las cifras de fiestas reportadas tuvieron una reducción considerable si se comparan los últimos tres festivos de junio, pasando de 214 a 84 casos.



Para el fin de semana del 12 al 15 de junio, cuando se dio el primer puente festivo, se registraron 121 riñas y 214 fiestas reportadas. Debido a este pico de casos y las cifras presentadas durante el Día de la Madre (102 fiestas intervenidas), se tomó la decisión de endurecer el control con medidas como el toque de queda y la ley seca, para los siguientes puentes de junio.



Así, para el segundo puente, del 19 al 22 de junio, la cifra fue de 59 (riñas) y 141 (fiestas). Durante el último festivo de junio, del 26 al 29, se reportó una reducción importante en el número de fiestas, con 84 casos. Sin embargo, el número de riñas subió un poco, con 72 casos reportados, frente a 59 la semana anterior.



“Puedo decir que el balance de este último puente ha sido ejemplar porque la gente está respondiendo y demostrando que cuando quiere, puede”, comentó la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, quien agregó que, debido al éxito de estas medidas, que en un principio iban hasta el 30 de junio, se extenderán hasta el 6 de julio.



Estos resultados también han sido posibles por medidas pedagógicas como los Guardianes de la Salud (ver nota anexa) y el aumento en el pie de fuerza; unos 2.000 hombres de la Policía y el Ejército recorren el Atlántico.



“Para atender denuncias por fiestas clandestinas en viviendas o establecimientos que funcionan a puerta cerrada, formamos un equipo especial de reacción, ya que si solo enviamos a dos policías tienden a ser agredidos”, dijo el comandante de la Policía del Atlántico, el coronel Hugo Fernando Molano. Por otro lado, a pesar de las decisiones que se han tomado desde la Gobernación, como el toque de queda, la ley seca, el pico y cédula y la prohibición de parrilleros, uno de los principales problemas para disminuir la tasa de contagios ha sido la indisciplina de algunos sectores de la ciudadanía.



"Somos un departamento con condiciones socioeconómicas complicadas. Esto dificulta el distanciamiento social. Tenemos familias enteras que viven en espacios muy pequeños o que se desplazan constantemente para salir a trabajar. Pero también es cierto que no fuimos los más juiciosos, nos gusta la gente, hablar con el vecino, hacer fiesta. Sin embargo, en el último puente, la gente demostró que cuando quiere puede, porque vimos una mejora en el comportamiento”, aseguró la gobernadora Noguera.



Prueba de ello han sido el número de comparendos que han recibido los ciudadanos por no cumplir con el aislamiento preventivo. En el departamento, sin incluir el área metropolitana, se han impuesto 15.493 multas entre el 25 de marzo y el 25 de junio.



Sin parrilleros

Aunque no está reglamentado, el mototaxismo es uno de los principales medios de transporte en los municipios del Atlántico. Al estar en contacto con la población, los conductores de estos vehículos son propensos a adquirir el virus.

“Luego de pruebas de tamizaje, se encontró que el 40 por ciento de los mototaxistas de Soledad, Malambo, Galapa y Sabanagrande son positivos para Covid-19. Por esta razón, desde el 23 de junio se prohibió el parrillero en motocicletas”, dijo el secretario del Interior del departamento, Yesid Turbay Pereira. Para que las personas, cuyo sustento es el mototaxismo, puedan cumplir el aislamiento, se destinó un ingreso de emergencia de $100.000 para 20.000 beneficiarios.

Protección para policías

“Para salvaguardar la salud de funcionarios que ejercen un servicio tan importante como la seguridad, desde la Gobernación invertimos $1.500 millones para dotar a nuestros policías y militares con tapabocas, gel antibacterial y alcohol”, afirmó el secretario Turbay.



El lavado de manos cada tres horas, la desinfección de radios y vehículos y el uso de tapabocas son algunas medidas que se tomaron en la Policía del departamento para prevenir contagios entre los uniformados.



Incluso, se dispuso de una patrulla especial para trasladar a personas capturadas y que presenten síntomas de coronavirus. “La patrulla Covid tiene personal con todos los elementos de bioseguridad para trasladar a persona sospechosas o positivas del virus”, explicó el coronel Molano.



Reducción del crimen

En gran medida por el aislamiento preventivo, en todos los municipios del Atlántico se disminuyeron los diferentes delitos de mayor impacto, concretamente entre el 25 de marzo y el 25 de junio hubo una reducción significativa en comparación con el mismo periodo del 2019 (ver gráfico 2).



La mayor reducción se registró en los casos de lesiones personales, que pasó de 138 a 31, es decir una disminución del 77,5 por ciento. El hurto global (robo a personas, residencias, vehículos y establecimientos, entre otros) bajó un 72,6 por ciento, pasando de 358 casos el año pasado a 98.



“Si bien la disminución de ciudadanos en la calle ayuda a que se reduzcan estos delitos, el reto es continuar con estas cifras en seguridad mientras la policía sigue verificando se cumplan las medidas de salud”, puntualizó el secretario del Interior, Yesid Turbay.

En día sin IVA en el Atlántico, solo compras por internet

El próximo viernes será el segundo día sin IVA en el país, motivo por el cual las autoridades se preparan para evitar posibles aglomeraciones. Por esto, desde la Gobernación del Atlántico se decidió, luego de contar con la autorización de los ministerios del Interior y Salud, que este viernes 3 de julio todas las ventas sean exclusivamente por medios virtuales. “Esta medida aplica para todo el departamento incluyendo el área metropolitana. No se permitirán ventas presenciales, debido a que la cuarentena obligatoria se ha extendido y tenemos el comercio cerrado”, explicó la gobernadora Elsa Noguera.



Entonces, para el caso de las personas que deseen adquirir productos sin IVA el 3 de julio (electrodomésticos, celulares, ropa y bicicletas, entre otros) tendrán que hacerlo únicamente a través de medios virtuales.