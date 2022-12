Las playas de Salinas del Rey, en el municipio de Juan de Acosta, en el Atlántico, ya están logrando el reconocimiento tanto nacional como internacional para practicar el Kitesurf.

Proviene de la combinación de dos palabras en inglés. Kite, que significa ‘cometa’, y surf, ‘deslizarse sobre el agua’. Un deporte acuático en el que la fuerza del viento es el motor y con la cometa y una tabla se impulsan sobre el agua. Precisamente, del 2 al 6 de marzo de este año las playas de Salinas del Rey se convirtieron en la primera parada del mundial de Kitesurf, donde los 50 mejores ‘kitesurfistas’ a nivel mundial ofrecieron un espectáculo de talla internacional.



Por ello, la Gobernación del Atlántico adelanta la construcción del Centro de Deportes Náutico para formalizar a los instructores de este deporte en el sector y crear un espacio donde aficionados puedan aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado.



Este mes inicia la temporada de vientos que, junto a la geografía especial del territorio, permite la práctica de Kitesurf, Surf y Wingfoil.



“Van a intervenir 2.900 metros cuadrados. Tendrá varios espacios como aulas, parqueadero, baños, tiendas, etc. Toda una oferta para que puedan practicarlo”, explicó Luis Eduardo Restrepo, director de Indeportes del Atlántico, y agregó que están capacitando a los instructores para que “tengan más herramientas para enseñar a extranjeros y nacionales y formar a deportistas que nos representen internacionalmente”.

Impulsan canotaje en Luruaco

El Kayak es una de las modalidades del canotaje que se está impulsado en la laguna de Luruaco. Foto: Gobernación del Atlántico

Luruaco es un municipio del Atlántico, ubicado en la vía que comunica a Barranquilla con Cartagena. Sus arepas de huevo son reconocidas y por ello es sede del tradicional festival de la arepa de huevo.



Sin embargo, buscan promover el lugar más allá de su gastronomía. Y, por ello, le están apuntando a la enseñanza y práctica de deportes náuticos como el canotaje en la Laguna, de aguas tranquilas, de Luruaco.



Margarita Llano de la Cruz es una niña de 11 años que se animó a practicarlo. Empezó hace dos meses cuando escuchó que iban a enseñar a practicar deportes allí. “Antes la laguna estaba abandonada, ahora la gente puede venir a disfrutar y practicar”, resaltó Llano.



La menor, residente del municipio La Puntita, afirmó que esta es una oportunidad para aprender equilibrio “no solo debemos estar sentados, también tenemos que practicar arrodillados y de pie”, y agregó “si nos caemos, vamos a la orilla, sacamos el agua del bote y seguimos adelante”.



Jimmy Corredor es el instructor de canotaje, quien explicó que le está enseñado varias modalidades a los niños, niñas y jóvenes como kayak, donde van sentados, y canoa, donde van arrodillados. En ambas modalidades se trata de un bote angosto y largo en el que cabe una o dos persona y se impulsan sobre el agua con un remo.

Sus aprendices son niños entre los 7 años y jóvenes de 23 años, apetecido tanto por hombres como por mujeres que están aprendiendo lo básico del deporte para después poder desarrollarlo en alto rendimiento.



“Casi a diario están practicando dos horas. Los chicos tienen muy buenas habilidades para el agua. El lago cumple con todo lo reglamentario para el deporte”, aclara Corredor.



Es un entrenador de origen bogotano, que practicaba rafting en Cundinamarca y luego decidió enseñar en la Liga de Canotaje de Bogotá a personas con discapacidad en sus miembros inferiores.



“La gente con movilidad reducida en sus miembros inferiores, siempre y cuando tengan movilidad de brazos, también puede practicar canotaje”, aclara.



Para él, lo principal es el equilibrio y la confianza porque practican en lagunas de hasta 7 metros de hondo.

‘Estamos haciendo transformaciones en el Atlántico’

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Foto: Archivo Particular

3 PREGUNTAS A: Elsa noguera, gobernadora del atlántico



¿Cuál fue el reto de esta administración en materia de turismo?



Descubrimos que la zona costera tenía un gran potencial porque reúne las diferentes clases de turismo.



Barranquilla se ha consolidado como una ciudad de negocios y de grandes eventos lo que hace que mucha gente llegue a la ciudad entre semana. Sin embargo, nos encontramos con el gran desafío de que la gente se quede el fin de semana en el departamento o que después regresen con sus familias porque les gustó y quieren compartir tiempo de vacaciones.



¿Cuáles son esos lugares que están promoviendo en la región y cuál es su magia?

A solo 20 minutos de Barranquilla está Puerto Colombia. Acabamos de recuperar el emblemático muelle histórico, ya que fue el primer puerto marítimo que tuvo Colombia.



Fuimos pioneros en muchas cosas. Por ejemplo, el primer partido de fútbol profesional se jugó aquí, la primera empresa de mensajería, el primer ferrocarril y el primer vuelo aéreo tuvieron lugar en el Atlántico.



Todo ese relato histórico de 1900 es lo que hoy tratamos de recuperar, para que el que llega a Puerto Colombia se pueda conectar con la historia.



El Centro Gastronómico que estamos construyendo será un homenaje a los inmigrantes y a su comida. Además, vamos a tener una muestra de la gastronomía local en ‘Sazón Atlántico’ con arepa de huevo, chicharrones, butifarra, etc. Será lo mejor de los municipios en un solo lugar.



¿Qué otros tipos de turismo están fomentando?

En Tubará y Juan de Acosta está la posibilidad de practicar varios deportes náuticos como el kitesurf, canotaje, surf, etc. El kitesurf es un deporte muy apetecido por los deportistas a nivel internacional que no solo van un par de días, sino que deciden quedarse varias semanas a practicarlo.



También hay oferta en turismo ecológico y una ruta para conocer la pintura indígena de los Mokaná. Usiacurí, ahora conocido por el color y sus artesanías, tiene la Reserva de Luriza donde se puede hacer avistamiento de aves, por eso, en los techos de Usiacurí se pintaron aves endémicas de esa reserva.



Estamos haciendo transformaciones, pero necesitamos que la gente se apropie de todo. Por ello, la comunidad ha participado en todos los procesos para concertar cómo quieren su espacio público. Es un trabajo de participación ciudadana y de decisiones colectivas para lograr propósitos comunes que a la larga es lo único que garantiza la sostenibilidad del proyecto. Si no hay apropiación por parte de la comunidad es muy difícil que estos espacios los mantengan.

