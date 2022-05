En el foro AsmaZero, que se llevó a cabo el 4 de mayo en el marco de la conmemoración del día mundial del asma, se abordaron los retos, avances y compromisos por un país libre de esta enfermedad.

Lo primero que hay que saber es que las enfermedades respiratorias crónicas son comunes y entre ellas, el asma es la segunda más frecuente. De acuerdo con lo anterior, estas enfermedades son prioridad de salud pública.



De hecho, se estima que el 12% de la población colombiana podría tener asma, lo que equivale a seis millones de personas; sin embargo, de ese porcentaje, solo la mitad ha sido diagnosticada por un médico. Por lo tanto, casi cada uno de ocho colombianos padece asma y cuando esta enfermedad es identificada en etapa tardía, afecta el desarrollo y la calidad de niños, adolescentes y adultos.



De acuerdo con Nubia Bautista, subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, quien participó en el panel sobre el panorama del asma en Colombia, desde el Gobierno se han venido realizando acciones estratégicas muy importantes, entre las cuales se destacan las estructurales, relacionadas con el cambio climático y la calidad de aire, política de control de tabaco, en donde explicó que en los últimos diez años, más de un millón y medio de personas han dejado de fumar y esto, de acuerdo con la experta, se traduce en una menor para el sistema de salud y para las finanzas del país.



“Teníamos una restricción importante muy ligada en lo que teníamos evidencia hace 10 años cuando se construyó nuestra guía de práctica clínica e incluso antes; dejando por fuera medicamentos más innovadores en los que había resultados a nivel nacional e internacional contundentes y en esta actualización del plan de beneficios, se incluyeron para que los pacientes ahora reciban el tratamiento adecuado”, indicó.



Según Bautista, hoy el rol del Ministerio de Salud y Protección Social, es fortalecer las políticas y lograr que los actores que hacen parte del sistema (EPS, IPS, pacientes, etc), dialoguen con mayor fluidez y se orienten a las personas y los resultados en la salud de los pacientes.



En este panel, Elizabeth García pediatra, alergóloga y representante de la Sociedad Colombiana de Asma, Alergias E Inmunología, destacó que entre las oportunidades de mejora están la educación del médico general, así como la educación del paciente y el tratamiento integral de esta enfermedad.



“Si estamos integrados y vamos hacia el mismo lado, donde se sabe cuántos pacientes leves, moderados y severos se tiene, quién los debe manejar, eso facilita que esto fluya y los pacientes reciban la atención adecuada. Educación y trabajo en equipo es el mensaje que quiero dejar”, añadió.

¿El asma tiene una cura definitiva?

Carlos Torres, director del Departamento de Investigación de la Fundación Neumológica Colombiana, explicó que esta es una enfermedad que tiene un espectro muy grande y es una respuesta anormal de las vías respiratorias que se puede manifestar también con tos sin que exista ahogo o dolor toráxico.



Durante el foro, Torres agregó que el asma no se cura, aunque sí puede entrar en una fase de remisión y se puede controlar. “Es una condición genéticamente mediada o con una predisposición individual, que no desaparece con los tratamientos que tenemos, aunque no hay cura, en este momento la podemos llegar a controlar”. añadió



Así las cosas, el concepto de Colombia libre de asma, no traduce que la enfermedad desaparezca, sino que el asma no tenga una expresión y un impacto sobre el sistema de salud y la calidad de vida de las personas.

La importancia de un diagnóstico temprano

En el foro AsmaZero, Nubia Bautista, del Ministerio de Salud, aseguró que las capacidades del talento humano para hacer el diagnóstico son fundamentales para detectar los factores de riesgo, la sintomatología más frecuente, y así, hacer una adecuada lectura de la espirometría.



Las familias y comunidades juegan un rol importante a la hora de convivir con las personas que padecen asma (adolescentes, adultos, los mismos niños o niñas) para prevenir los factores de riesgo más frecuentes pero la clave está en acudir a un especialista.



De hecho, de acuerdo con Bautista, aproximadamente el 73% de los pacientes tienen asma severa porque han pasado por el sistema de salud y no han tenido un diagnóstico oportuno. Algunos pacientes se han complicado y han llegado a un estado más avanzado porque a la hora del diagnóstico en la atención primaria no se remitió a un especialista”, añadió.



Por su parte, Robín Rada, vicepresidente de Asoneumocito, aseguró que dentro de los compromisos se encuentra enfatizar en la educación de los pacientes y la educación y entrenamiento del personal médico para que sepan identificar, diagnosticar y tratar adecuadamente a los pacientes.



Además, proponer actividades que favorezcan el bienestar y la calidad de vida de los pacientes, lo que implica educación al paciente y hacer visible que el paciente no es solo un paciente, sino que tiene alrededor a una familia.



De acuerdo con Francisco Escobar, asesor médico de Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, ser ese gran facilitador a la hora de gestionar el conocimiento de las lecciones ACEMI

aprendidas y experiencias exitosas entre EPS y seguir participando en estas actividades de trabajo conjunto con todos los actores del sistema para que podamos crecer todos como país.