Con respecto al asma se ha generado una serie de conceptos que, muchas veces, confunden a los pacientes y minimizan los verdaderos alcances de esta enfermedad. Esto hace que muchas personas que la padecen ignoren sus síntomas y vivan sin la posibilidad de un tratamiento adecuado.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el asma “es una de las principales enfermedades no transmisibles (ENT), que afecta a niños y adultos”. Cifras de este organismo señalan que, en 2019, 262 millones de personas la padecieron y que causó 461.000 muertes.

En lo que respecta a Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social estimó que, en 2020, uno de cada ocho colombianos sufría de asma, es decir, cinco millones, números que la convirtieron en la segunda enfermedad respiratoria crónica más relevante después de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), aunque solo 500.000 estaban diagnosticados.



Además, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, incluido el asma, son la tercera causa de muerte en el país.



La OMS la define como “una enfermedad crónica que afecta a niños y adultos. Las vías que conducen el aire a los pulmones se estrechan debido a la inflamación y la compresión de los músculos que rodean las vías respiratorias finas. Ello causa los síntomas del asma: tos, sibilancias, disnea y opresión torácica. Estos síntomas son intermitentes y suelen agravarse durante la noche o al hacer ejercicio”.



Aunque los factores desencadenantes varían en cada persona, los más frecuentes son las infecciones víricas (resfriados), el polvo, el humo, los gases, los cambios meteorológicos, los pólenes de gramíneas y árboles, el pelaje y las plumas de animales, los jabones fuertes y los perfumes.

El riesgo de respirar mal

Las consecuencias de esta enfermedad en la vida cotidiana son diversas, aunque la OMS señala las siguientes:



- Quienes no reciben un tratamiento adecuado pueden sufrir trastornos del sueño, cansancio durante el día y problemas de concentración.

- Las personas asmáticas y sus familiares pueden tener que ausentarse del estudio y el trabajo, con importantes repercusiones económicas.

- Cuando los síntomas son graves, las personas asmáticas pueden requerir cuidados urgentes y, tal vez, tengan que ingresar en un hospital para ser tratadas y vigiladas.

- En los casos más graves, el asma puede ser letal.



Ahora bien, un buen porcentaje de las muertes relacionadas con el asma se reportan en países de bajo o medio-bajo ingreso debido a la falta de diagnósticos y a tratamientos adecuados, aunque el asma está presente en todas las regiones del planeta, independiente de su desarrollo o capacidad económica.



La Global Initiative for Asthma (GINA), por su parte, destaca que existe una serie de lagunas en la atención a pacientes con asma que impiden la reducción del sufrimiento prevenible y de los costos asociados a tratamientos que se deben aplicar a pacientes que no estén en control.



GINA identifica las siguientes brechas en la atención del asma:



- En igualdad de acceso al diagnóstico y tratamiento (medicina).

- Entre el cuidado de diferentes grupos socioeconómicos, étnicos y de edad.

- Entre comunidades y países ricos y pobres.

- En la comunicación y la atención mediante la interfaz de atención primaria/secundaria/terciaria

- En la comunicación y la educación proporcionada a las personas con asma.

- En el conocimiento del asma y la concienciación acerca de la enfermedad entre los proveedores de atención médica.

- En la priorización del asma y otras enfermedades a largo plazo.

- Entre prescribir inhaladores y monitorizar la adherencia y la capacidad de usar estos dispositivos.

- Entre la evidencia científica y la prestación real de atención a las personas con asma.

El paciente, al mando

Aunque el asma no tiene un tratamiento curativo, se puede controlar de manera muy efectiva recibiendo manejo con medicamentos inhalados, entre otros, que les permite a los pacientes llevar una vida normal y sin limitaciones.



Existen dos tipos principales de inhaladores, según la OMS:

- Los broncodilatadores (como el salbutamol), que liberan las vías respiratorias y alivian los síntomas.

- Los esteroides (como la beclometasona), que reducen la inflamación de las vías respiratorias, mejoran los síntomas del asma y reducen el riesgo de ataques graves de asma y muerte.



Las personas asmáticas pueden tener que utilizar un inhalador a diario. Su tratamiento dependerá de la frecuencia de los síntomas y de los distintos tipos de inhaladores disponibles.



Adicionalmente, destaca el Ministerio de Salud y Protección Social, es importante educar al paciente para evitar los posibles desencadenantes de una crisis de asma. “Por eso, la recomendación principal es consultar a los servicios de salud ante la sospecha o síntomas de esta enfermedad para así mejorar la oportunidad en el diagnóstico y el acceso al tratamiento adecuado", afirmó Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles.



Por eso, uno de los consejos es que las personas que sufren asma y sus familiares accedan a formación para conocer mejor esta enfermedad, su tratamiento, los desencadenantes que deben evitar y cómo tratar sus síntomas en casa. También, es importante sensibilizar a la comunidad para acabar con los mitos y la estigmatización asociados al asma en algunos entornos.



Mayo Clinic recomienda que los pacientes tomen un papel en el manejo de su tratamiento para ayudarles a tener un mejor control del asma a largo plazo y elaboren, junto con su médico, un plan que sirva de guía de tratamiento, adaptada a sus necesidades específicas.



Precisamente de este tema se hablará el próximo 03 de mayo en el Facebook Live de AstraZeneca y Casa Editorial El Tiempo, a las 08:30 a.m., espacio en el que expertos en el tema pondrán sobre la mesa sus puntos de vista frente al asma y su tratamiento.



Y para profundizar aún más sobre esta enfermedad podrá conectarse al foro AsmaZero: Retos, avances y compromisos por un país libre de Asma el 4 de mayo a las 9:00 a.m.