Asista al foro virtual: “Colombia - 110 años de hitos y desarrollo”

El país de hace 110 años no es el mismo de ahora. En un poco más de un siglo, la forma de entender y avanzar hacia el desarrollo económico ha cambiado, el sector privado ha cosechado victorias dignas de aplaudir y el poder transformador de la tecnología ha hecho de las suyas en todos los estamentos de la sociedad colombiana.

Se dice comúnmente que quien no sabe de dónde viene, no conoce a dónde va. Así que, desde una perspectiva histórica, ¿cómo entender la larga lista de hitos y eventos que han marcado el devenir de Colombia, su economía y su gente durante los últimos 110 años? Y, lo que es aun más importante, ¿cómo encaminar el desarrollo de los próximos 15 años?



Para dar respuesta a estas cuestiones, EL TIEMPO reunirá el próximo 29 y 30 de abril un nutrido grupo de expertos, líderes empresariales y personalidades gubernamentales en el foro 'Colombia: 110 años de hitos y desarrollo'



Las voces del sector privado



En su opinión, ¿cuál fue ese evento histórico que marcó un antes y un después en el sector donde labora? Si no está seguro de la respuesta o quiere conocer el parecer de los directivos de empresas líderes en el sector de infraestructura, banca o inversión, entre otros, el foro virtual ‘Colombia: 110 años de hitos y desarrollo’ le ayudará a salir de dudas.



Precisamente, el segundo panel del evento (titulado ‘Sector Privado: clave para el avance de Colombia’) le dará voz a líderes empresariales de la talla de María L. Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana; Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana; Christian Daes, director de operaciones de Tecnoglass y Javier Suárez E., presidente de Seguros Bolívar.



Desde las 9:45 a.m., estos directivos también responderán a preguntas como: ¿cuál ha sido el reto más grande que ha tenido que enfrentar el sector empresarial o ¿cuál es ese escollo o “palo en la rueda” para el desarrollo de su sector? No se pierda una discusión que, de seguro, abordará problemáticas como corrupción, polarización política, políticas estatales o diversificación de la economía.



Y si todavía está pensando cómo sobresalir en medio de la crisis por el covid-19, sepa que los panelistas del foro ‘Colombia: 110 años de hitos y desarrollo’ le darán las claves para convertir la pandemia en una oportunidad.



La ruta del desarrollo



En un primer momento, el foro ‘Colombia: 110 años de hitos y desarrollo’ iniciará con un recuento por las transformaciones más importantes que se han llevado a cabo en la economía.



Para ello, Carlos Caballero, escritor y columnista de EL TIEMPO; Fabio Villegas, presidente de Hoteles Decamerón; Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y María M. Cuellar, consultora económica y financiera, hablarán de su experiencia particular. Francisco Miranda, director de PORTAFOLIO, estará a cargo de la moderación del espacio.



De igual manera, si desea conocer cuáles serán los ejes que el país y su economía deben definir para afrontar los retos de los próximos 15 años, este primer panel es el indicado.



Los cambios en infraestructura y energía



Los últimos 110 años han sido especialmente retadores para los sectores de infraestructura y energía, dos rubros en permanente transformación e íntimamente relacionados con la tecnología disponible.



Para conocer la evolución de la actividad constructora nacional en la historia, el foro ‘Colombia: 110 años de hitos y desarrollo’ dará voz a expertos como Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI); Luz María Correa, presidenta de Construcciones El Cóndor S.A. o Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Cabe resaltar que Ricardo Ávila, analista sénior de El Tiempo, será el moderador del tercer panel del evento.



Por su parte, el cuarto panel del foro virtual dará a conocer la evolución del sector energético y su importancia para el país, los aportes y enseñanzas del capital humano formado por esta industria, el desarrollo y perspectivas de la ingeniería petrolera, así como las nuevas tecnologías que verá el país dentro de poco.



El cuarto panel (titulado: ‘Energía: bandera de Colombia a nivel regional’) contará con personalidades como Orlando Cabrales, presidente de Frontera Energy; Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol; Marcela Vaca, directora de GeoPark; Ricardo Sierra, presidente de Celsia y José Antonio Vargas Lleras, presidente de la Junta Directiva de Enel-Codensa. Ernesto Cortés, editor jefe de El Tiempo, estará en la moderación.



Desarrollo tecnológico: ¿qué hay de nuevo?



Entusiastas de la tecnología como seguidores de la transformación digital disfrutarán del quinto panel del foro ‘Colombia: 110 años de hitos y desarrollo’, pues expertos de Google, Aval Digital Labs, Alianza IN y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) conversarán en torno a la evolución del sector tecnológico, las transformaciones más importantes y sus ventajas para la ciudadanía, al mismo tiempo que analizarán la pandemia como un fenómeno acelerador de la transformación digital.



Del campo para el campo



El desarrollo rural que ha tenido el país en los últimos 110 años también será uno de los tópicos imperdibles de este evento 100% virtual.



Conéctese el próximo 29 y 30 de abril a un espacio donde podrá enterarse de las perspectivas que tiene el país para el campo de la mano de Cecilia López Montaño, presidenta de CiSoe; Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y José A. Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia.