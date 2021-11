La mitad de los habitantes de la isla de Providencia ya tiene casa nueva

Un año después de que el huracán Iota destruyó el 98% de las casas y la infraestructura de la Isla de Providencia y Santa Catalina, en el Archipiélago de San Andrés, la reconstrucción de las casas va en el 50% a la fecha de publicación de este artículo (8 de noviembre del 2021), y la meta del Gobierno Nacional es que en marzo estará 100% terminada.

Para el 16 de noviembre, cuando se cumple un año del paso de Iota, un huracán de categoría 5, Findeter espera tener 1.159 casas terminadas y habitadas por las familias, que representan el 65% del total. Hoy hay 280 frentes de obra simultáneos en la isla.



Ha sido un año intenso, cruzado por polémicas, reclamos e incertidumbre, en el que han circulado realidades dramáticas de los damnificados, pero también mentiras, verdades a medias y mensajes contradictorios que la magnitud del desafío de la reconstrucción ha ido disipando.



EL TIEMPO recorrió la isla. Por los 14 sectores que componen este municipio isleño han empezado a aparecer casas rosadas, azules, verdes y amarillas cimentadas sobre columnas de concreto. Y junto a ellas otros cientos de casas en plena construcción.



Por estos días Providencia es un hervidero con 280 frentes de trabajo simultáneos en el que laboran 2.000 obreros y 680 soldados que se han unido a la tarea ayudando en la demolición y en la instalación de los cimientos.



Los sonidos de la construcción recorren todos los rincones de la isla: fundiciones, martilleo en la instalación de vigas de acero y de concreto, aparatos eléctricos que aseguran techos con tornillos especiales o los golpes que aseguran la madera de las paredes.

Todos esos sonidos son música para los oídos de quienes todavía esperan su turno en la reconstrucción. Casa que se termina es casa que se habita, no hay tiempo de inauguraciones. Los residentes, que han pasado un año donde familiares o amigos, y algunos casos en carpas, tienen viva en su memoria el rugido de los vientos del huracán que arrasaron con su isla en unas pocas horas.



Por estos días, Crisán, Edilma, Betty y Karen, que toda su vida han vivido en la isla de Providencia, tienen algo en común: no pueden ocultar la sonrisa que cruza su rostro y que ilumina su expresión ante propios y extraños. Las cuatro mujeres y sus familias, en diferentes sitios de la isla, están estrenando casa.



Ellas, al igual que casi cinco mil habitantes, todavía rompen en llanto cuando recuerdan las escenas en las que los techos se desprendían de las viviendas y volaban como hojas de papel y los muros caían hechos pedazos. En algunos casos no quedaron ni los escombros porque también fueron arrastrados por la fuerza del huracán.

Muros, techos, ventanas electrodomésticos y muebles fueron arrastrados con la fuerza de vientos huracanados de más de 230 kilómetros por hora. Una pesadilla que vivieron durante 24 largas horas y terminó con un despertar aterrador: todo lo que construyeron a lo largo de la vida había desaparecido.



Cuando el Gobierno terminó la atención humanitaria de emergencia y valoró los daños se encontró con un desafío de marca mayor: reconstruir toda una isla: en el inventario aparecieron 1.787 casas y 152 posadas destruidas o semidestruidas. Pero no fue todo.



El diagnóstico de las entidades del Estado que llegaron a atender el desastre, comandados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no dejaba dudas de la magnitud del reto: el 98% de la infraestructura de la isla se afectó: casas, hospitales, transporte, aeropuerto, todo quedó fuera de servicio.

¿Qué ha pasado en un año?

El impacto de Iota sobre Providencia ha implicado tareas que comenzaron con la atención de la emergencia al segundo día de la ocurrencia del desastre, pero también desafíos que se encontraron por el camino.



El primer reto fue la misma ubicación y distancia de la isla: Providencia está a 800 kilómetros del continente y todo lo que consume y necesita tenía que llegar por agua, incluidos los 1.700 obreros que se hicieron cargo de la tarea de reconstrucción.



Los materiales se llevan desde Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga o Bogotá. Donde estén se compran porque las casas hay que construirlas. La reconstrucción está a cargo de un consorcio conformado por las empresas Amarilo, Marval y Constructora Bolívar, así como otro grupo de contratistas de continente y del archipiélago.



El muelle no tiene capacidad ni logística de operación y por ello el Gobierno Nacional realizó el dragado para que éste pudiera recibir barcos pequeños. Aún hoy no está en capacidad de recibir las 27 mil toneladas de material que han llegado para la construcción de vivienda.



Desde los grandes barcos se ha tenido que hacer transbordo en altamar a embarcaciones más pequeñas. Toda una logística respaldada por la armada. Han sido en total 2.900 contenedores los que han llegado en 17 barcos que han tenido que realizar 140 viajes.

Desde febrero, cuando Findeter comenzó en firme el proceso de reconstrucción, de la isla han salido 2.184 toneladas de escombros y basura y 430 toneladas de chatarra. También en barco y con la misma logística de trasbordo en altamar.



Ya dentro de la isla, hubo otro desafío: dónde alojar y cómo alimentar a 2.000 obreros que se convirtieron en nuevos habitantes de la isla de menos de 5.000 habitantes: las constructoras tuvieron que armar campamentos, llevar baños portátiles y garantizaran la llegada de alimentos, agua, camarotes y electrodomésticos como lavadoras y estufas.



Un reto que no ha sido menor es la escasez de materiales en el mundo por la pandemia del Covid-19 y el incremento de costos en elementos como el acero que se ha tenido que asumir porque la reconstrucción no se puede parar. El Gobierno dispuso una bolsa de 500.000 millones de pesos para pagar las casas.

A eso se suman los brotes de Covid-19 entre las cuadrillas que paralizan las obras entre 15 y 20 días, mientras se supera la emergencia.



Una acción de emergencia en la primera fase fue la de volver a poner techos, aun sin comenzar la reconstrucción definitiva. Estos eran claves para proteger a las familias de la lluvia y el sol, pero también para garantizar la recolección de agua lluvia que en Providencia se hace desde los techos a través de canales que van a dar a tanques de agua que en la isla se conocen como cisternas. Es el agua que utilizan para el consumo diario.



A mediados de febrero, cuando Findeter recibió el encargo de la reconstrucción de las 1.787 casas que se inventariaron empezó una carrera contra el tiempo: contratar constructoras, concertar con la comunidad, garantizar la llegada de los materiales y enfrentar mitos como que la reconstrucción se podría realizar en cien días.



Construir una sola casa tarda entre 25 y 50 días, dependiendo si es de madera, como pidieron algunas familias, o es en acero y concreto, como se definió en modelo de vivienda concertado con la comunidad. Para cada casa se hace un estudio de suelos individual, porque el terreno no es homogéneo. Hay casas al lado de la carretera, al lado del mar o en la montaña. Cada vivienda es un proyecto individual.

Otras obras que se han hecho

Va en un 85% la construcción del nuevo puente de los enamorados. Foto: EL TIEMPO

- Del embalse de Agua Dulce (Fresh Water) se han dragado 56.000 metros cúbicos de sedimentos. Los trabajos van en un 75%. Ejecuta Findeter.



- Se terminó la construcción de dos tanques de agua que tienen capacidad para almacenar 810 metros cúbicos.



- Se acondicionó en una primera fase 2.722 metros de plataforma y zona segura. Está por comenzar la fase 2.



- Actualmente se trabaja en la recuperación de 9 canchas múltiples y se está en diferentes porcentajes de avance, dentro de los cronogramas establecidos.



- El Ministerio de Educación acondicionó 37 aulas temporales y el prescolar Junín.

Findeter lleva un avance del 25% en la reconstrucción de los colegios Boyacá y Bomboná.



- La reconstrucción de 152 establecimientos de comercio a cargo de Fontur con el apoyo ahora de Findeter va en 43%.

- Se rehabilitaron 14 km. de la vía circunvalar a cargo de Invías y va en un 85% la construcción del nuevo puente de los enamorados. Es una estructura metálica que se cerrará en la segunda semana se noviembre, estimado el 14 de noviembre.



- Invías realizó el dragado de 280.260 metros cúbicos del canal de acceso en el muelle.

Va en 50% construcción de nuevo muelle. Ya está el pilotaje en 100%. Proceso de construcción del primer módulo de la plataforma en concreto termina en diciembre del 2021.



Providencia es un municipio, que incluye a Santa Catalina, de 17 kilómetros cuadrados de extensión, organizada en 14 sectores que no son necesariamente barrios como los conocemos en el continente.

Voces de los isleños

Karen, 37 años

“Una cosa es decirlo, y otra en sentirlo. Estoy feliz, feliz, con mis hijos, mi casa la empezaron a construir a partir de mayo y no veía la hora de que me la entregaran”.



Edilma



“De mi casa no quedó nada. El huracán se la llevó toda. Ahora, como puede ver, mi nueva casa está muy bonita. Estoy muy contenta”.



Betty Gómez



“Me gusta todo en mi nueva casa, la altura, el aire. No han terminado, pero gracias a Dios estamos vivos”.



Crisán Martínez



“Me encanta, soy feliz, a los niños les encanta, a la gente que viene. Quedó muy linda mi casa”.

