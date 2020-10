Así va el departamento en cobertura y ampliación de servicios públicos

La respuesta a las necesidades más básicas de los habitantes (tales como agua y acueducto) siempre será una prioridad para los gobiernos. Sin embargo, esto no siempre se puede cumplir, generalmente, por temas de localización geográfica.

Sobre esta problemática, y específicamente con lo que tiene que ver con la cobertura de los servicios públicos, Juan Felipe Bonilla, director de Hábitat de la Gobernación del Tolima, revela que entre un 60 y 70 por ciento de la población se ha beneficiado de los proyectos de mejoramiento, mientras que el 30 por ciento restante corresponde a zonas más dispersas y alejadas, como lo son centros poblados, corregimientos o veredas.



Allí, precisamente, la prestación del servicio no es de calidad y no tiene cobertura ni continuidad; así mismo, en la mayoría de estos lugares el alcantarillado es obsoleto (o inexistente), ni se cuenta con una empresa de servicios públicos que permita la inversión y el soporte técnico para el mantenimiento y sostenimiento de dicha infraestructura.



En términos de gasificación (término que hace referencia al suministro de gas para uso doméstico), Bonilla anota que la cobertura está en un porcentaje similar de entre un 60 y 70 por ciento con capacidad de ampliación, teniendo en cuenta las grandes inversiones que se vienen.



De igual manera, el experto afirma que este tipo de inversiones se están haciendo en zonas distantes, alejadas y rurales, de ahí que su costo se eleve; en cualquier caso, se está impactando de manera positiva a los habitantes.



“Esta clase de iniciativas, ejecutadas por parte de la Gobernación, permiten que el usuario tenga un beneficio del 100 por ciento y no deba hacer ningún tipo de inversión por su cuenta. De esta manera, garantizamos el suministro de gas con calidad, cobertura y continuidad en proyectos con GLP o gas propano. Además, estamos permitiendo que la comunidad se beneficie de estos proyectos de manera puntual y primordial”, destaca Bonilla.



De otro lado, el director de Hábitat de la Gobernación del Tolima indica que en energía eléctrica también hay varias zonas que no cuentan con un servicio continuo, ya que no se cuenta con la infraestructura necesaria. Por tanto, Bonilla reconoce que en este aspecto sí hay un rezago en el departamento.



Sin embargo, considera que con la inversión que está realizando el Gobierno Departamental se acortan esta clase de brechas. De tal manera, las comunidades de estas zonas del Tolima pueden contar con servicios domiciliarios y no domiciliarios básicos como alcantarillado, gasificación y electrificación.



"La Ley 142 de servicios públicos domiciliarios nos da una directriz, y desde el Gobierno Departamental estamos también replicándola para ampliar la cobertura y así beneficiar a la totalidad de los habitantes; tenemos ejemplos puntuales como el municipio de Casabianca y Palocabildo, donde se está logrando gasificar el 100 por ciento de las veredas, casco urbano y centros poblados”, acota Bonilla.



Con base en lo anterior, la Gobernación del Tolima se encuentra ejecutando diferentes proyectos en el sector de energía y gas, cuyo fin último es el aumento de cobertura de servicios públicos en la región.



Gracias a estas iniciativas -indica la entidad-, se están beneficiando 12 municipios, con una inversión de $34.316.347.779, y se está ampliando la cobertura de gas natural domiciliario para 5.855 nuevos usuarios en el departamento.



Así mismo, en aras de continuar contribuyendo con la ampliación de la cobertura de gas natural domiciliario, la Administración actual priorizó la ejecución de otros proyectos futuros que beneficiarán a siete municipios, con una inversión de $26.740 millones, garantizando la cobertura para 6.103 habitantes.



Y en el sector de energía eléctrica, la Gobernación del Tolima se encuentra ejecutando planes para 10 municipios, con una inversión de $7.223.591.766,47 y 453 nuevos usuarios. En la misma línea, el Gobierno Departamental anunció la ejecución de nuevos proyectos que beneficiarán a 14 municipios y que ya se encuentran en estructuración.

Más acciones e inversiones

José Dayler Lasso Mosquera, gerente de Edat S.A. E.S.P. -gestor del Plan Departamental de agua del Tolima-, asegura que a la fecha tienen aprobado un plan de inversiones para la vigencia 2020-2023 por $136.856 millones, con los cuales se busca expandir el servicio a 40 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua.

A través de estos recursos, se harán acueductos y alcantarillados urbanos y rurales, aseo y planes de aseguramiento, gestión social, ambiental y del riesgo.



“Los últimos cuatro años se ha mejorado de manera significativa y se han logrado hacer inversiones importantes en todo el departamento, lo que ha generado tener mejores indicadores. Los próximos gobiernos deben tener un amplio compromiso con las empresas prestadoras de servicios, para trabajar de manera conjunta no solo en la construcción de infraestructura, sino en los programas de aseguramiento y gestión social. Si se avanza en estos dos horizontes, en el 2023 tendremos mejores indicadores de calidad, cobertura y continuidad”, puntualiza el funcionario.



Por su parte, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A. E.S.P. reporta que el servicio de alcantarillado en el área urbana cuenta con una cobertura del 93 por ciento, con un total de 830 kilómetros de redes de alcantarillado entre sanitario combinado y pluvial, de los cuales el 70 por ciento ya presenta obsolescencia y avanzado deterioro por su edad.



En tal sentido, voceros de la entidad indican que se han venido adelantando obras para la reposición de redes en este cuatrienio por el orden de los $17.000 millones. A su vez, se prevén inversiones importantes para el Plan de Saneamiento Hídrico y el Plan Maestro de Alcantarillado, que derivarán en la construcción de colectores principales cuyo costo será de $32.000 millones.



“Se espera que al final de este gobierno se inicie -al menos- con el primer módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la cual tendrá un valor cercano a los $200.000 millones, de los cuales la presente Administración aportará

En materia de acueducto, el proyecto más importante de esta Administración es el Acueducto Complementario, con el cual se ampliará la cobertura de agua potable. / Foto: iStockcerca de $25.000 millones. Con esto, aseguramos dar un gran salto a la modernización y al mejoramiento de la prestación del servicio público por medio de la infraestructura de redes y el tratamiento de aguas residuales, lo que permitirá que la ciudad avance con la recuperación y pavimentación de calles a lo largo y ancho de nuestro municipio”, resaltan los portavoces de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A. E.S.P.



En materia de acueducto, agregan que el suministro de agua potable se distribuye a través de 854 kilómetros de redes, en su mayoría en asbestocementos, y que el perímetro hidrosanitario tiene cobertura del 96 por ciento en la zona urbana de Ibagué.



En ese sentido, anuncian que el proyecto más importante que se tiene previsto entregar en esta administración es el del Acueducto Complementario, con el que se ampliará la cobertura de agua potable, se tendrá una fuente alterna como lo es el río Cocora y mejorará la calidad de vida de habitantes que no pueden acceder a agua apta para consumo humano.



Este proyecto está planteado en etapas y cinco fases, en donde esta Administración dice que asegurará la ejecución de las tres primeras, las cuales comprenden el tratamiento de agua del río Cocora, llevarla potabilizada al tanque sur y construir una planta de tratamiento en el sector de Boquerón, lo cual surtirá a 16 acueductos comunitarios de agua apta para consumo humano. Se calcula que este proyecto tendría unos 40.000 beneficiarios, producto de una inversión cercana a los $21.000 millones.



Igualmente, a través del Plan de Obras, se tienen proyectadas inversiones cercanas a los $13.000 millones para la optimización de las dos plantas de tratamiento de agua potable ubicadas en el barrio La Pola de Ibagué, así como la implementación del Programa de Optimización del Sistema de Acueducto. Otra inversión es la optimización de la bocatoma del río Cocora, cercana a los $3.000 millones.



En materia de acueductos comunitarios en Ibagué, la Secretaría de Ambiente hace seguimiento a 33 de estos, los cuales brindan servicio de acueducto y alcantarillado a 70.000 personas en la ciudad, mayormente con agua no apta para consumo humano.

Para la optimización de los acueductos comunitarios, se realizará gestión ante la Gobernación para lograr una inversión cercana a los $21.000 millones.

Aportes de Celsia en el departamento

Desde junio del año pasado, Celsia adquirió los activos para la prestación del servicio de energía en el Tolima, donde actualmente atiende a 530.000 clientes en los 47 municipios.



La compañía llegó a este territorio para ser un aliado de desarrollo, generar empleo, invertir y prestar un gran servicio. En su primer año de operación, según voceros de la empresa, ha invertido más de $130.000 millones de pesos en diferentes zonas del departamento, para mejorar la calidad del servicio en el mediano plazo, y además está generando más de 1.700 empleos entre colaboradores directos y contratistas, lo que significa un crecimiento del 30 por ciento. El plan de intervención es a 5 años, en los que se invertirán $600.000 millones.



“Estas inversiones, entre otras, serán en anillado de subestaciones a través de nuevos circuitos, respaldo con transformadores adicionales, construcción de nuevas subestaciones y cambio de postes. Estas acciones sumadas impactarán positivamente la calidad del servicio de energía en la región, en un tiempo estimado entre 18 y 36 meses”, resaltan los portavoces de Celsia.



En tanto que dentro de su plan de expansión se contemplan varias obras donde, de hecho, algunas ya se han ejecutado y otras se encuentran en proceso. Por ejemplo, en Ibagué se construyó una nueva subestación de energía y los principales circuitos de la ciudad están siendo repotenciados para hacerlos más confiables y seguros. Otras subestaciones, como la del Papayo y San Jorge, se modernizaron en sus sistemas de control, mientras que en el sector La Miel, también en la capital tolimense, se construirá una nueva subestación en este 2020 y para el 2021 estarán listas las nuevas subestaciones Cajamarca y Espinal, entre muchas otras iniciativas.