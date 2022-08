La cocina tradicional, la medicina ancestral, las lenguas nativas y las artesanías son solo algunas expresiones culturales que denotan la riqueza cultural que tiene el país.

Elsi Valencia, representante de la cocina tradicional del litoral pacífico, dice que la cocina antes era vista como un oficio menor que no merecía ser reconocida; sin embargo, ahora con la implementación de la Ley de Oficios será tenida en cuenta como cualquier profesión. “Eso es un avance importante desde la mirada humana y también desde esa cualificación que todos tenemos en la vida”.



Y es que la cocina no solo es imprescindible para la sobrevivencia humana, también es una forma de transmitir saberes de generación en generación. “Los saberes se heredan de las abuelas, tías, madres, e incluso vecinas porque cuando estamos en el territorio no solo cocinamos en nuestras casas. Nos reunimos para tratar de mantener la memoria encendida. Es algo maravilloso y una forma de comunicar nuestras prácticas”, dice Elsi.



Oriunda del municipio de Mosquera, en Nariño, actualmente vive en Cali, donde es una representante de la cocina tradicional del Pacífico, especialmente de la del sur, que se caracteriza por usar como principal ingrediente la leche de coco. “El 80 por ciento de las preparaciones van siempre con leche de coco; las hierbas de azotea son infaltables. Usamos dulces maravillosos provenientes de tubérculos y de frutas, así como animales de caza menor como pescados, mariscos, gallinas o patos. Es una cocina muy importante e interesante”, puntualiza la mujer.



Precisamente, en el Ministerio de Cultura explican que, con la aprobación de la Ley de Oficios Culturales y su avance en la reglamentación, Colombia da un gran paso en la consolidación de un ecosistema robusto para promover la sostenibilidad, la valoración y la transmisión de los saberes y los oficios del patrimonio cultural, artísticos, artesanales y de las industrias creativas y culturales.

De esta manera, la ley une e integra logros determinantes alcanzados durante los últimos cuatros años, como el ingreso de Colombia al Registro de Buenas Prácticas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO con la estrategia para la salvaguardia de los oficios tradicionales, la consolidación de la política de Cocinas Tradicionales y la identificación de aproximadamente 3.000 denominaciones ocupacionales del sector cultura en la nueva Clasificación Única de Ocupaciones de MinTrabajo, el SENA y el DANE, además del Marco Nacional de Cualificaciones de MinEducación”.



Otra tradición propia de la región Pacífico que ha sido transmitida de generación en generación es el viche. Lucila Martínez es destiladora de viche, quien asegura que el principal uso de este es la medicina ancestral, especialmente para mejorar la sexualidad y la circulación tanto en hombres como en mujeres. “Son más de 200 años de tradición, nos sirve como medicina, pero también como actividad económica. Gracias a la venta del viche tenemos recursos que son sustento para las familias”, aclara la señora Martínez.



Para proteger esta tradición se creó la Ley del Viche, la cual reconoce al viche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y patrimonio colectivo de las comunidades negras afrocolombianas del Pacífico.

Además, esta ley protege y da prelación a los municipios con vocación vichera de la región Pacífico colombiano, comprendida por los territorios étnicos de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.



Esta norma, también se une a avances sin precedentes en los últimos dos años para la protección de los saberes y tradiciones del Viche del Pacífico, como su declaratoria al ser denominado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, además de la reciente aprobación por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural a la declaratoria del Paisaje Cultural Vichero como patrimonio de los colombianos, una apuesta por la protección de un invaluable territorio conectado a saberes y tradiciones de las comunidades afro.



Todas estas expresiones como festivales, cocina tradicional, conocimientos tradicionales, la medicina ancestral o músicas propias pueden inscribirse en el Programa Nacional de Estímulos y en el Programa Nacional de Concertación en varias modalidades.



Otro avance importante es que hoy Colombia cuenta con la primera política de protección de las lenguas nativas de Latinoamérica, que permite la protección de 65 lenguas indígenas, lenguas amazónicas, dos lenguas criollas y la lengua romanes, por medio del Plan Decenal de Lenguas Nativas de Colombia.

Por la protección de bienes de interés cultural

Álvaro Ospino, presidente de la Academia de Historia del Magdalena, es una de las personas que ha estado detrás del proceso de declaratoria de la catedral basílica de Santa Marta. Esta catedral fue declarada en diciembre del 2021 como bien de interés cultural por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.



Para Ospino, esta declaración es fundamental porque la catedral “es el legado más importante heredado de los españoles. Lo que recibimos los samarios fue esa edificación que curiosamente no estaba declarada individualmente como bien de interés cultural porque estaba acogida como algo general del centro histórico de Santa Marta”.



Ospino además detalló que la basílica se encuentra muy bien conservada: “Es la edificación de la arquitectura colonial más conservada que tenemos, es inmensa, conserva todos los detalles originales, lo único que no es original es el altar mayor porque en medio de los combates de la guerra en 1860 se quemó, y luego hicieron el altar que está ahora que tiene más de 150 años”.



Otra infraestructura que ya tiene aval del Consejo Nacional Patrimonio Cultural para su declaratoria como Bien de Interés cultural del ámbito nacional, es el Colegio de Boyacá, sección Francisco de Paula Santander, una sede educativa construida en el 1600 y que otrora sirvió como sede de evangelización por parte de los jesuitas, como el Hospital San Juan de Dios y hasta de trinchera durante la guerra de los mil días.

Diana Aparicio, asesora del Colegio de Boyacá, explicó que “en 1822 se creó el primer colegio público de Colombia: el colegio de Boyacá. Y cinco años después pasa a funcionar ese colegio en otra sede que es la conocida actualmente como Francisco de Paula Santander y la que se propuso como bien inmaterial. Dentro de ese colegio también funcionó la Universidad de Boyacá.



El colegio, que sigue funcionando en la sede, el 17 de mayo de este año cumplió 200 años, y de allí su importancia para la ciudad de Tunja, en Boyacá. De esta institución hay cerca de 40.000 egresados. Ocho presidentes hicieron parte del Colegio de Boyacá: Mariano Ospina Rodríguez, Rafael Reyes Prieto, Manuel María de los Santos Acosta Castillo, José de los Santos Gutiérrez Prieto, Gustavo Rojas Pinilla, Clímaco Calderón Reyes, José Ignacio de Márquez Barreto y Sergio Camargo Pinzón.

