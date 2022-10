Como ya es tradición, este año JFK Cooperativa Financiera entregó 10.000 auxilios educativos entre sus asociados, cada uno por valor de 500.000 pesos.

Un sorteo, con previa inscripción, que se realiza con las personas interesadas, entre los 130.000 vinculados que tiene esta entidad financiera.



Nasly Carolina Rojas tiene 38 años, es ejecutiva de cuenta de una ARL y desde este año es asociada a la Cooperativa. Vive en Caldas y, al ser madre soltera, describe la noticia de haber salido favorecida con este beneficio, como una gran felicidad. “Se me vinieron las lágrimas de la alegría porque realmente necesitaba ese dinero para la matrícula de mi hijo de cinco años”.



William Valderrama Correa, que vive en el mismo departamento que Nasly, cuenta que el auxilio lo favoreció “en el sentido de que me sirve para bajar los costos educativos del estudio de mis dos hijos. Lo voy a utilizar en el pago de un curso de inglés que está haciendo mi hija”.



Milena González, otra de las elegidas, reconoce que no esperaba ser escogida y que la noticia la tomó desprevenida: “Me sorprendí cuando me informaron que me había ganado un auxilio, pues ese dinero cae del cielo para poder completar el pago del semestre de mi hija Luisa, quien estudia Diseño Gráfico”.

Estamos convencidos

de que la educación

es un motor de transformación

es un motor de transformación y fue por eso que creamos esta apuesta porque está en correspondencia con nuestra vocación social.

El de los auxilios es una de las distintas estrategias que tiene JFK Cooperativa Financiera para apoyar la educación de Medellín, el Oriente Antioqueño y Bogotá, lugares donde hace presencia.



Las acciones que le apuntan a este propósito se enmarcan en el proyecto ‘El valor de estudiar juntos’, una iniciativa que busca generar oportunidades de acceso a la educación para sus asociados, ahorradores, familias y comunidades.



“Estamos convencidos de que la educación es un motor de transformación y fue por eso que creamos esta apuesta porque está en correspondencia con nuestra vocación social y sabemos que con este tipo de acciones se impulsa la construcción de mejores sociedades”, dice Víctor Hugo Romero Correa, gerente general de JFK Cooperativa Financiera.



Una oferta amplia de cursos virtuales sin costo, impartidos desde la reconocida plataforma ‘edX’, que tiene alianza con distintas universidades del mundo, hace parte también del proyecto. Se trata de más de 2.000 becas que le otorga, a igual número de personas, membresías a esa plataforma, lo que les da acceso a los certificados de los cursos que realizan.



“Muchos de nuestros asociados nos manifestaban que hacían los cursos allí, pero luego no se podían certificar; por eso decidimos crear esta estrategia”, indicó Romero.

Con este patrocinio impactaron mi vida y la de otras personas, nos abrieron puertas a nuevos contactos y nuevas culturas. FACEBOOK

Sara Benavides, hija de uno de los asociados y bachiller destacada en el 2021 por su desempeño en el colegio, fue una de las favorecidas con las becas de ‘edX’. Ella asegura que poder acceder le permite enfocarse mejor en su elección profesional. “Estoy feliz de contar con este beneficio porque podré estudiar los cursos virtuales que desee y certificarme sin costo”, señaló.



Además de un apoyo constante con insumos, dotaciones y manutenciones a distintos colegios y universidades, en febrero de este año la Cooperativa entregó cerca de 8.500 kits escolares a niños y jóvenes de instituciones educativas públicas vecinas a sus 40 agencias, 25 en Medellín, área metropolitana y Oriente Antioqueño y 15 más en Bogotá.

Patrocinio a los sueños

Gracias a ‘El valor de estudiar sin fronteras’, otra de las iniciativas del proyecto, 20 jóvenes de los colegios públicos del municipio de Sabaneta pudieron viajar a Canadá un mes para reforzar su aprendizaje en inglés.



Juan Pablo Valencia Londoño, de 17 años, y Luna Castro Amador, de 16, fueron dos de los beneficiados. A finales de mayo de este año viajaron a la ciudad de Windsor, de ese país, siendo este su primer viaje fuera de Colombia.



Ellos habían iniciado el aprendizaje de esa lengua de manera empírica o con cursos básicos, pero, aseguran, que visitar Canadá los llevó a interactuar con personas nativas y eso no solo mejoró el uso del idioma, sino que les abrió las puertas a nuevas realidades.

“Hice cursos en el Sena y en Comfenalco, también escuchaba música y leía en inglés, pero estar allá hizo que se rompiera el miedo a hablar y a equivocarme. Fue excelente. Hice nuevos amigos y conocí una nueva cultura”, cuenta Valencia, quien, además, describió sentirse sorprendido por la organización de la ciudad y el respeto a las diferencias de género y de culturas en ese lugar.



Luna dice que el cantante Justin Bieber y la serie Stranger Things le ayudaron en su aprendizaje del inglés, pero el viaje a Canadá fue más allá de eso.



“Fue una experiencia increíble. Nos hospedamos en una academia, estudiábamos todos los días hasta las 3 de la tarde y luego salíamos a ‘turistear’. Todo fue genial. Yo quiero saber muy bien inglés porque además de estudiar Derecho, también quiero viajar por el mundo”, asegura la joven.



Por su parte, Juan Pablo dice que quiere ser chef y, también, visitar distintos países. Por eso siente que el inglés será clave en su ejercicio profesional y en su vida. “Pienso que esto de patrocinarnos el viaje fue algo muy bonito porque impactaron mi vida y la de otras personas, nos abrieron puertas y pudimos hacer contactos con personas que el día de mañana nos pueden servir para charlar y otras cosas”, concluye el joven.



JFK Cooperativa Financiera señala que, para el próximo año, la iniciativa de ‘El valor de estudiar juntos’ continuará fortaleciéndose con acciones y estrategias que ya están preparando.

Campoamor, cuna de la cooperativa



Las necesidades colectivas de Campoamor, en el sur de Medellín, dieron lugar a la creación de JFK Cooperativa Financiera. Este barrio, fundado en 1961, en sus inicios no contaba con pavimentación, ni iluminación, ni escuelas, ni parroquia.



En su mayoría era habitado por personas humildes y trabajadoras que venían del campo. Un día, ante la necesidad de atender un funeral a partir de la caridad, los líderes del sector decidieron crear la cooperativa.



Antes de esa idea, se plantearon la opción de un club de amigos o una natillera, pero uno de los líderes les contó de la existencia de Uconal, una de las primeras cooperativas del país, y luego, inspirados en ella, crearon la propia, que nació jurídicamente el 3 de julio de 1964. La llamaron John F. Kennedy, en memoria al inmolado presidente norteamericano, reconocido por sus programas de ayuda a Latinoamérica.

