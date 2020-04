Así se levantó el país tras la guerra de los Mil Días

Nunca sabremos cuántos muertos dejó la guerra de los Mil Días, sucedida en Colombia entre 1889 y 1902.

Sin embargo, hay algunos datos precisos que muestran la dimensión de lo que fue esta guerra civil que nos permiten concluir que esta fue la más cruenta de la larga lista de conflagraciones que hemos tenido.



El censo de 1905, con todas sus imprecisiones, estimó en 4.143.632 los colombianos que habitaban el país. Los cálculos de muertos fluctúan entre cien mil y ciento cincuenta mil.



Con semejantes cifras es natural que la última de la larga serie de guerras civiles que se sucedieron durante el siglo XIX en nuestro territorio causó una profunda herida y se convirtió en un hito nefasto en la memoria de la gran mayoría de las familias.



Los registros fotográficos que nos dejó Amalia Ramírez de Ordóñez de la Loma de los Muertos, en Palonegro, Santander, resumen la barbarie de esta guerra.



Si bien los combates, con excepción del de Palonegro y La Rusia (Tolima), no fueron grandes enfrentamientos; más que las armas, bastante precarias y más bien escasas, fueron las enfermedades y las infecciones las que diezmaron a las tropas liberales (insurgentes) y los ejércitos oficiales, defensores del gobierno conservador.



Cualquiera que sea la macabra cifra de muertos, se trató de cerca del 2,5 por ciento de la población nacional, una mortandad concentrada en tres años lo cual no es nada despreciable, pues es similar a la causada durante las tres décadas que duró la Violencia, cuando el país tenía tres veces más población.



Durante la guerra de los Mil Días los colombianos hicieron, como en ninguna otra página de nuestra historia, tan grandes esfuerzos por eliminar al contrario.



Luego de este conflicto fratricida el país quedó destruido, su infraestructura desmantelada y las ciudades viviendo una profunda crisis, entre otras causas, por una acelerada ruralización de la población que huía de los desmanes de ambos bandos.

La escasa industria de la época quedó en ruinas, la inflación llegó a la absurda cifra del diez mil por ciento y la deuda externa por las nubes.



Como si esto fuera poco, el departamento de Panamá se separó en noviembre de 1903, apenas se apagaban los rescoldos de los últimos combates, empujado por la desidia nacional y los intereses de los Estados Unidos. No había mayores motivos para ser optimistas por la suerte de este país, descuadernado y con su economía desmantelada y su población diezmada.



Sin embargo, los cambios no se hicieron esperar. En 1904 asumió la presidencia Rafael Reyes, un conservador pragmático que llamó a colaborar a los liberales, en particular al jefe de la insurgencia liberal Rafael Uribe Uribe, toda una herejía para los militantes del partido del mandatario.



Con el lema de ‘menos política y más administración’, Reyes emprendió una gestión de impulso a la economía, fortalecimiento de los ferrocarriles y composición de las relaciones con los Estados Unidos, la potencia emergente.



Esta gestión coincidió con el auge de la economía cafetera, que cambió al país. El cultivo y la exportación del grano son el motor de las transformaciones profundas que vive el país durante las tres primeras décadas del siglo XX.



Se produjo una acelerada urbanización, se construyeron nuevos ferrocarriles y se concluyeron los que se habían iniciado en la centuria anterior, se emprende la construcción de carreteras para acoger a los primeros automóviles y camiones y se inicia la mecanización de la agricultura para atender los crecientes mercados urbanos, en ciudades y pueblos.



Los núcleos urbanos empiezan a demandar cemento, hierro y vidrio. Los paisajes urbanos dejan atrás la tapia y el adobe tradicionales. En cada una de las ciudades acogen a las nacientes clases sociales. Además, el café nos generó una identidad y permitió construir una imagen positiva, pues desde entonces somos el país cafetero por antonomasia.



Nuestro país no se enganchó con la primera revolución industrial, la del carbón, sino que lo hizo al ritmo de la electricidad y estas décadas fueron las del inicio de la electrificación que transforma la vida cotidiana urbana al ritmo de la iluminación nocturna, de las fábricas y talleres que cuentan con una nueva fuente de energía, de los cines que, de la noche a la mañana, surgen en las ciudades.



Y el eco de las voces de la radio rompe los aislamientos ancestrales. En fin, una acelerada, aunque tardía, modernización que estaba sacudiendo un país que presentaba una nueva geografía nacional en razón de la consolidación de nuevas urbes como Barranquilla y Manizales, entre otras, y de la apertura del canal de Panamá (1914) que le permitió al país, por fin, abrirse a la costa Pacífica, hacia el puerto de Buenaventura.



Se fundan nuevas instituciones como los ministerios de industria y agricultura y en 1923 el Banco de la República. Si en estos años un observador hiciera una retrospectiva del país para compararlo con lo que era en 1900, las diferencias eran notorias, pues como pocas veces en la historia de Colombia se ha crecido tan rápido y de manera tan profunda como en las décadas posteriores a la guerra de los Mil Días.

Si bien se trató de una profunda modernización, es cierto, esta no estuvo acompañada de una modernidad que le correspondiera.



Se vivía en un periodo de nuestra historia conocido con el nombre de la república conservadora en razón a que desde fines del siglo XIX este partido había impuesto su hegemonía, siendo esto una de las causas del conflicto iniciado en 1899.



En 1902, por iniciativa del arzobispo de Bogotá, monseñor Bernardo Herrera Restrepo, se inició la construcción de un templo, la iglesia del Voto Nacional, y se consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús.



Desde entonces, al concluir el quinquenio de Rafael Reyes (1904-1909), el arzobispo de Bogotá era quien escogía al presidente de Colombia.



Por ejemplo, en 1926 el arzobispo notificó a los candidatos conservadores a la presidencia que el candidato conservador a la Presidencia sería Miguel Abadía Méndez, decisión que tomó en privado sin reunirse con los candidatos para informarles de su decisión. Las elecciones eran apenas un trámite que validaba la decisión de este arzobispo.



Mientras tanto, los vientos de los veinte, con sus aires de progreso y transformaciones profundas en todos los órdenes de la vida urbana y rural, impregnaban de optimismo la vida pública, se convertía en tema de admiración en los debates de los cafés que animaban la vida urbana como los nuevos espacios públicos, donde se discutía de política, literatura, música, arte, que las nuevas publicaciones las socializaban.



Nuevos espacios de sociabilidad eran los hervideros de la opinión pública que animaban la vida de esta sociedad que estaba dejando de ser provinciana.

Así, en muy pocos años el país dejó atrás las sombras de la muerte que la guerra de los Mil Días nos había arropado. Nos tomó tres décadas para superar los tres años de muerte, pero se logró.



El divorcio entre la profunda modernización y la tardía modernidad se dejó sentir más tarde.



FABIO ZAMBRANO PANTOJA

* Profesor Titular, Universidad Nacional de Colombia

ESPECIAL PARA EL TIEMPO