Marcela Aragón es una artista, hija de un pescador y una artesana del Pacífico, que está convencida de que los oficios tradicionales son una opción de vida en los territorios de Colombia. En 2005 tuvo que salir de Tumaco, su tierra, por cuenta de la violencia. Pero una década después, gracias al Programa Nacional de Escuelas Taller del Ministerio de Cultura, pudo regresar y ahora es la “profe”.

Aragón, hoy convertida en la directora de la Escuela Taller de Tumaco, asegura que la estrategia de acercar a los jóvenes a la cultura para que puedan hacer lo que aman y vivir dignamente, trascendió la institucionalidad y se convirtió en un hogar, un lugar seguro para muchas personas de esta comunidad históricamente azotada por la violencia.



“Este es un espacio de reconciliación, una familia. No tengo ninguna duda de que este tipo de acciones son el verdadero camino a la paz”, dice Aragón.



La de Tumaco es una de las 16 Escuelas Taller que existen en Colombia, que se suman a 209 Talleres Escuela que nacieron para crear oportunidades laborales al tiempo que se recupera la memoria inmaterial de los territorios, al vincular sus oficios tradicionales. A la fecha han beneficiado a 4.523 aprendices y 237 maestros en 151 municipios, varios de ellos con poblaciones afrocolombianas e indígenas, y que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) —esos que se desarrollan en los municipios que más padecieron la guerra—. Dentro de la población beneficiada están jóvenes, población vulnerable, víctimas de la violencia, comunidades étnicas, madres y padres cabeza de familia, desmovilizados, reincorporados y migrantes.

A partir de la experiencia de las Escuelas Taller se empezaron a desarrollar los Talleres Escuela como una apuesta por descentralizar con mayor impacto el alcance del programa. Esta iniciativa, que está dirigida a artesanos y maestros de oficios ubicados en zonas rurales y en diferentes municipios del país, tiene como objetivo fortalecer la infraestructura de sus talleres y la transmisión de sus conocimientos en las nuevas generaciones y comunidades.



Las Escuelas Taller y los Talleres Escuela nacieron para crear oportunidades laborales al tiempo que se recupera la memoria inmaterial de los territorios, al vincular sus oficios tradicionales. Cada uno de estos espacios se constituyen en puntos de encuentro de los maestros y sabedores con los jóvenes y las comunidades en los territorios, así como en epicentros de la creación de los emprendimientos de los aprendices y egresados.



Bajo el modelo de "aprender haciendo", los aprendices de la Escuelas Taller y los Talleres Escuela cultivan esos oficios que nacieron de sus ancestros y que fueron la base de su cultura y economía local, incluyendo la orfebrería, filigrana, Barniz de Pasto, cocinas y bebidas tradicionales, construcción de instrumentos musicales, ebanistería, confección artesanal, bordados, tejidos, técnicas de construcción tradicional y jardinería.

Cada espacio Escuela y cada Taller se constituye, además, en punto de encuentro entre los maestros y sabedores con sus comunidades, así como en epicentro de emprendimientos que hoy son el proyecto de vida de aprendices y egresados en los rincones más lejanos de Colombia. La lista de maestros y aprendices incluye jóvenes, poblaciones vulnerables, víctimas de la violencia, comunidades étnicas, madres y padres cabeza de familia, desmovilizados, reincorporados y migrantes.



Esta apuesta, además de enfocarse en las regiones, impacta directamente en el trabajo que el Ministerio de Cultura hace por el patrimonio cultural, pues en el marco de sus procesos de formación —y bajo la coordinación de expertos restauradores, arquitectos y maestros sabedores—, los aprendices de las escuelas realizan sus prácticas en obras de mantenimiento preventivo y restauración de Bienes de Interés Cultural.

Por la conservación de las tradiciones

Aragón cuenta que previo a la puesta en marcha de la Escuela Taller en Tumaco, se hizo un estudio participativo para saber cuáles eran los intereses de la gente joven, de las instituciones educativas, de los maestros y de los empresarios del territorio.



Esa fase inicial, confirma la “profe”, arrojó información importante para determinar qué se iba a priorizar. Para ella, la materialización de la Escuela Taller de Tumaco fue también una reivindicación personal con su territorio: “Es algo muy significativo porque yo estuve un tiempo desconectada, hubo como una ruptura con el arraigo. Llegué a Bogotá, entré a la Escuela Taller de la capital del país y luego, a través de ella, me vinculé con la de Tumaco”.



La maestra enumera con emoción los oficios sobre los que se instruye en el lugar que lidera, y destaca los enfoques de cada uno:



“Se imparten Técnico laboral por competencias en cocina, con énfasis en cocina tradicional y con el objetivo de recuperar las recetas tradicionales; Técnico laboral por competencias en construcción, con énfasis en construcciones palafíticas (los estudiantes de este oficio tienen como parte de sus prácticas ayudar a levantar la sede de la Escuela Taller); Programa de carpintería, con énfasis en carpintería naval; Programa de mesa y bar, enfocado en la transformación del viche como bebida patrimonial; y Programa de panadería y pastelería, con énfasis en los amasijos del Pacífico, que busca productos autóctonos del territorio para hacer harinas y rellenos con frutos típicos como el açaí, chontaduro y borojó”.



En estos años de trabajo, la aceptación de la comunidad, los empresarios, las instituciones y las agencias de cooperación ha sido clave también para darle un espaldarazo al trabajo juicioso de la Escuela Taller, en la que se ofrecen becas para jóvenes de entre 16 y 32 años, con el fin de que ellos se formen en los oficios y puedan transformar su vida mediante procesos de emprendimientos y empleabilidad.

“También contamos con la metodología de la Caja de Herramientas, que permite implementar la Cátedra de Paz, con la que los jóvenes potencializan sus competencias ciudadanas, cultura de paz y equidad de género, que son muy importantes para su desempeño laboral”, cuenta Aragón.



Además, señala que una de las mayores alegrías de esta estrategia ha sido llevar la formación a las zonas periféricas y rurales azotadas por la violencia del conflicto armado, beneficiando con las becas a personas en situación de desplazamiento, madres cabeza de familia, excombatientes en programas de reinserción, afros, indígenas y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal.



La Escuela Taller de Tumaco ha trascendido este pueblo costero y ha llegado a municipios que están a cuatro o seis horas en lancha, y ha liderado procesos formativos y museos vivos en otros 14 municipios de Nariño, como Pasto, Túquerres y Sandoná.



Más al norte del país, en San Jacinto, Bolívar, los jóvenes también tienen la oportunidad de formarse en oficios y artesanías en el Taller Escuela Museo Vivo, que lidera la artista Olivia Carmona. Ella asegura que este espacio contribuye a que no se pierda este legado cultural que dejaron los antepasados “porque continúa de generación en generación, gracias a que se van creando relevos generacionales”.

Para Carmona, lo más gratificante del Taller ha sido enseñar a los jóvenes sanjacinteros la técnica del tejido en telar vertical y acercarlos a sus raíces, a esas prácticas culturales que hicieron único a su pueblo. Y no solo se enseña a tejer: del Taller Escuela también han salido grandes diseñadores.



“Se abre mucho campo y es fuente de trabajo en diferentes ramas de la artesanía”, dice Carmona, convencida de que estas nuevas oportunidades están haciendo la diferencia en un pueblo que padeció, como pocos, la crueldad de la guerra.

Bibliotecas que trascienden las paredes

La meta de tener bibliotecas en las comunidades rurales, donde las casas suelen estar dispersas entre valles y montañas, dio lugar al nacimiento de las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI), una estrategia que le apuesta aprendizaje sin barreras, ese que no solo se da en aulas con paredes y techos, sino que surge de los intercambios, del diálogo y de la riqueza que nos caracteriza.



En Colombia ya funcionan 600 de estas Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI), en 30 departamentos, gracias al trabajo mancomunado entre la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura, y la inversión de más de 9.500 millones de pesos. En 574 municipios, las comunidades han recibido maletas de recursos conformadas por una colección bibliográfica, un kit de tecnología y material didáctico. 106 de estas poblaciones, están dentro de los territorios PDET.



En las Bibliotecas Rurales Itinerantes no solo se intercambian libros, también se tejen lazos y se complementan saberes desde la palabra, la memoria y los conocimientos locales. Y eso es posible gracias a 1.891 líderes comunitarios que se han vinculado a las acciones de acompañamiento y formación y que han entendido que la cultura solo puede ser para todos si llega hasta el rincón más apartado del país.



Una de estas bibliotecas funciona en Pasca, Cundinamarca, un pueblito enclavado en el páramo del Sumapaz, donde los campesinos dedican sus días al cultivo de alimentos como papa, cebolla, arveja y tomate. Su directora, Rosalba Cubillos, señala que la biblioteca hizo posible encontrar historias, dichos, coplas, refranes y agüeros que hacían parte de la cultura centenaria del pueblo. Y esa colección de saberes quedó resguardada en el libro Biblioteca Rural Itinerante La Esmeralda. Un trueque de saberes, dichos, coplas, tradiciones.



“Para la itinerancia nuestro protagonista es ‘El canasto viajero’, como homenaje a ese recipiente que servía como medio de intercambio entre las familias. Allí se iban deliciosas meriendas para donde el vecino y llegaba otro tanto a la casa. Hoy en ese canasto depositamos algunos libros que van pasando de hogar en hogar, con una cartita de saludo y un cuaderno para anotar opiniones, sugerencias o pedidos”, explica la directora.

Además de las actividades que se realizan con los más pequeños, también se abrieron espacios con las mujeres de la vereda. Así nació el grupo Las comadres, en el que se rescatan saberes y sabores ancestrales, ya que alrededor de la gastronomía surgen historias para reconstruir las memorias locales.



Rosalba señala que a las reuniones de Las comadres van jóvenes que, con todos sus sentidos, construyen un aprendizaje que transmitirán a nuevas generaciones. Y, como se trata de dejar legados, están uniendo literatura, creencias, gastronomía, medicina y arte alrededor de las plantas del territorio, en un nuevo producto llamado ABC de las plantas.



Para Cubillos, lo más importante de las bibliotecas rurales itinerantes es que no solo llevan conocimiento, sino que construyen uno nuevo con base en la tradición, incluyendo y destacando los conocimientos de esos campesinos que, aunque trabajan duro, no han tenido muchos espacios para ser escuchados. “Esos saberes se pierden y no hay quien los rescate. Entonces, esos libros humanos llenos de sabiduría merecen ser leídos para que sus historias perduren en el tiempo”.

Los Beneficios Económicos Periódicos

Facebook Twitter Linkedin

Mincultura implementó los Beneficios Económicos Periódicos.11.400 adultos mayores del sector ya tienen renta vitalicia. Foto: Ministerio de Cultura

Con una inversión de 297.000 millones de pesos, el Ministerio de Cultura y Colpensiones han logrado que 11.400 adultos mayores del sector de la cultura cuenten con un ingreso permanente vitalicio.



Javier Peña, músico, publicista, guitarrista, cantante, conferencista, investigador de las herencias y coincidencias del Flamenco en la música colombiana, es uno de los beneficiados.



Para él, además del apoyo económico, este proyecto trajo muchos valores agregados, como el reconocimiento artístico. “Por ejemplo mi investigación del Flamenco en la música colombiana, fue elegida como tema para un conversatorio con la Ministra de Cultura y la Alcaldesa de Bogotá, en el Teatro Colón. También he sido apoyado en la difusión de mi investigación por medio de charlas musicales y talleres a través de Bibliored, en las bibliotecas de Bogotá”.



Con esta estrategia se da cumplimiento del Decreto 2012 de 2017, que establece la manera como se invertirán los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla Procultura, que se deben destinar para la seguridad social de los creadores y gestores culturales.

Más Contenido*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio del Ministerio de Cultura.