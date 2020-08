Así se detectan nuevos casos de covid-19 por medio de llamadas

Si tiene síntomas, con quién vive, enfermedades diagnosticadas y hábitos alimenticios son algunas de las preguntas que 500 encuestadores telefónicos les están haciendo a los habitantes de Cundinamarca, como parte de ‘La ruta de atención covid-19’, para detectar oportunamente posibles casos de coronavirus en el departamento.

Con este sistema automatizado de llamadas telefónicas, funcionarios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca realizan encuestas para clasificar el nivel de riesgo (alto, medio y bajo) que tienen las personas de adquirir la enfermedad y en qué zona de la región se encuentran para, en caso de ser positivos, cercar el virus a fin de que no avance.



“Se identifican posibles síntomas asociados al covid-19, así como grupos de riesgo y, de acuerdo con las respuestas de la persona, se activa ‘la ruta de atención primaria en salud’ que permite realizar la prueba diagnóstica y a su vez adelantar las atenciones domiciliarias, virtuales o telefónicas, de acuerdo con el nivel de riesgo”, aseguraron en la Gobernación.



A la fecha se han realizado 14.235 encuestas telefónicas a ciudadanos (el 57,6% corresponde a mujeres y el 42.35% a hombres) de 113 municipios del departamento, lo que ha permitido establecer que 10.828 personas tienen un riesgo bajo de contraer el coronavirus; 879, medio, y 528, alto.



Los grupos de riesgo como embarazadas, menores de 5 años y personas con enfermedades crónicas son unos de los principales beneficiados de este programa, quienes además han recibido recomendaciones de prevención y promoción de salud.

En cuanto a menores de 5 años, de 974 niños identificados, 211 fueron clasificados en riesgo bajo; 354, en medio, y 409, en alto. En cuanto a mujeres en estado de gestación, 24 presentan riesgo bajo; 3, medio, y 39, alto.



“No me imaginaba que entidades como la Gobernación o la Secretaría de Salud de Cundinamarca nos llamaran y estuvieran pendientes de personas como mi mamá, de 95 años, y yo. Somos hipertensas y diabéticas, y nuestra EPS no se ha manifestado con nosotras”, dijo Omaira Sotelo, quien vive en Zipaquirá.



La encuesta también toma en cuenta el riesgo de padecer enfermedades de tipo mental, debido al aislamiento que se está viviendo. A la fecha, 404 personas han sido clasificadas con alto riesgo de padecer esta condición, por lo que se les hace un seguimiento para llevar un control.



Para la estrategia, la Gobernación cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional y algunas compañías del sector privado como Claro Colombia, la Fundación Alquería, la Fundación Conectando Ideas, BCN Medical y la firma Esri (sigla en inglés de Environmental Systems Research Institute), que suministró el soporte de georreferenciación para la realización de las llamadas.



Así puede ayudar



Lo primero es que el funcionario de la Secretaría de Salud del departamento se identificará, luego le solicitará su autorización para pedirle la información. Tenga en cuenta que la encuesta demora en promedio unos ocho minutos.

Le solicitarán datos generales como el municipio en el que vive, la dirección de su casa, teléfono, su nombre completo, con cuántas personas vive, su género, edad, peso y estatura, entre otros.



También, le preguntarán si hace parte de grupos étnicos (indígena, raizal, palenquero) y si ha sido desplazado, desmovilizado o víctima del conflicto armado.

Posteriormente, le cuestionarán si hace parte del régimen de salud contributivo, subsidiado o especial y cuál es la entidad a la que está afiliado.



Desde este punto en adelante, la encuesta se enfocará en su salud y en los síntomas del covid-19 y posibles formas de contagio, como si ha estado en contacto con extranjeros o si ha viajado recientemente.



Además de su salud física, los encuestadores lo interrogarán sobre su estado mental y emocional, y le dirán si necesita apoyo psicosocial.

Dentro de este apartado también se incluyen preguntas sobre si ha tenido inconvenientes con su EPS a la hora de reclamar sus medicamentos, en caso de llegar a necesitarlos.



Al contestar correctamente las preguntas que le hagan de la Secretaría de Salud departamental, usted está ayudando a salvar más vidas. Es por esto que debe tener en cuenta estos consejos si llega a recibir la llamada.



En ningún momento el encuestador le va a solicitar datos personales de tipo bancario o financieros, las preguntas que le harán están relacionadas únicamente con temas de salud, que hacen énfasis en síntomas del covid-19.



Recibir esta llamada no le generará ningún cobro, ni se le pedirá ayudas económicas de ninguna clase. Por otro lado, al iniciar la llamada se le pedirá su autorización para realizar las preguntas; de no aceptar este consentimiento, se dará por terminada la comunicación.



Finalmente, recuerde que en que en ningún momento se le pedirán sus contraseñas de correos electrónicos o de sus redes sociales.

El 5 de agosto se activa, por quinta vez, el ‘plan candado’ en esta región

Durante los cuatro festivos con ‘plan candado’ (25 de mayo, 12, 19 y 29 de junio) se han impuesto 1.353 comparendos y se han inmovilizado 1.230 vehículos. Foto: SOACHA. GOBERNACIÓN CUNDINAMARCA

Para el próximo puente festivo del 7 de agosto, la Gobernación tomó la decisión de permitir el tránsito de vehículos y de personas por las vías del departamento, pero restringiendo la entrada a los 116 municipios.



“Solo podrán hacerlo las personas que hacen parte de las excepciones de ley que contemplan los decretos”, dijo la Gobernación.



Por eso, si necesita dirigirse a algún municipio cundinamarqués y quiere evitarse la multa de $ 936.320, en caso de ser detenido por las autoridades, tiene que estar entre las excepciones reglamentadas en los decretos 990 y 749, emitidos por el Gobierno Nacional. Se recomienda tramitar un permiso de movilidad que podrá encontrar en la página del Ministerio de Transporte (www.mintransporte.gov.co), en la sección del Centro de Logística y Transporte.



El ‘plan candado’, para el festivo del 7 de agosto se inicia a las 11:59 p. m. del miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta las 11:59 p. m. del lunes 10 de agosto.



Balance del ‘plan candado’



Con el fin de reducir el riesgo de contagio por coronavirus en la región, en todos los últimos puentes festivos (25 de mayo, 12, 19 y 29 de junio) se instalaron puntos de control en la entrada y salida de los 116 municipios del departamento, para verificar que solo transiten las personas que estén incluidas en las excepciones decretadas por ley.



Según las autoridades, esta medida ha traído buenos resultados para evitar la circulación de las personas que no deben hacerlo; en cifras, durante las cuatro fechas se han impuesto 1.353 comparendos y se han inmovilizado 1.230 vehículos.



“La importancia de estos planes, además de hacer cumplir las disposiciones del Gobierno, es que evitamos que las personas que no están autorizadas se pongan en riesgo a sí mismas y a los demás. Esto ayuda a mitigar la propagación del covid-19 en el territorio, salvaguardando la vida, la salud e integridad de los cundinamarqueses, que es su objetivo principal”, dijo el jefe seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, el teniente coronel Jhon Vargas.



Parte de los buenos resultados (actualmente hay en el departamento 33 municipios no covid) se deben, precisamente, al compromiso de los municipios que han colocado puestos de control y desinfección a la entrada de sus cascos urbanos.



“Yo llevo mandarinas desde El Peñón a Bogotá y cuando voy a entrar al pueblo hay un retén y tengo que mostrar el permiso que me dio la alcaldía municipal. Además, también le hacen una desinfección al carro”, dijo Luis Burbano, quien lleva cítricos desde su casa en Talauta (corregimiento no covid del municipio El Peñón) hasta Bogotá, donde los comercializa.

Notas del servicio en Cundinamarca

Nuevo hospital en Tocancipá

​

El pasado lunes 3 de agosto, se puso en servicio el nuevo hospital Nuestra Señora del Tránsito, en el municipio de Tocancipá, que cuenta con Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) para manejo de pacientes covid con proyección de hasta 20 camas; Unidad de Cuidado Intermedio, servicio transfusional, 11 camas para hospitalización básica, urgencias, consulta externa, vacunación, laboratorio clínico y de rayos X, sala de cirugía y para terapias.



Este nuevo hospital beneficiará a más de 40.000 habitantes y se realizó con una inversión de $30.000 millones.



AGRICULTOR, tome nota

​

Si produce papa, fríjol, panela, café o huevos en Cundinamarca, podrá inscribirse en la página www.cundinamarca.gov.co del 4 al 10 de agosto. La convocatoria está dirigida a pequeños y medianos productores, asociaciones y mipymes cundinamarquesas que quieran vender estos productos. Con estos alimentos se entregarán 40.000 muestras comerciales a población vulnerable en 8 municipios del departamento.