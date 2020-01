Así luce el panorama de los fondos de pensiones en el país

Aun dentro de un ambiente de incertidumbre por lo que pueda traer la tan anunciada Reforma Pensional en el país, David Cuervo, director de Bienestar Patrimonial de Mercer, considera que los fondos de pensiones siguen creciendo en términos de activos, bajo administración, originado por los mayores ahorros que generan las contribuciones mensuales y los rendimientos.

Sin embargo, dice que a su vez enfrentan desafíos en términos de inversiones para lograr la mejor composición de portafolio y rentabilidad posible, dadas las regulaciones sobre régimen de inversiones que existen en Colombia.



Así mismo cita que los mercados financieros en el ámbito global para todos los fondos de pensiones, no solo los colombianos, enfrentan presiones para obtener mejores resultados y que, por lo mismo, siempre están buscando mejores administradores de inversión, estrategias que generar valor y una correcta administración. “Los fondos de pensiones se han profesionalizado bastante bien a lo largo del tiempo y conforman equipos mejor preparados para afrontar este reto”, anota.



De otro lado, José Carlos Hernández, docente del programa de Derecho del Politécnico Grancolombiano –sede Medellín– señala que según Asofondos el régimen de ahorro individual solidario (RAIS) administra en el régimen de pensiones obligatorias una suma aproximada de $275 billones de pesos, mientras que las pensiones voluntarias controlan una suma de más de $20 billones de pesos, lo que equivale casi al Presupuesto General de la Nación que para el 2020 presentó el Ministerio de Hacienda para aprobación en el Congreso. “Estos montos dan cuenta de la importancia estratégica del sistema privado de pensiones para nuestro país”.



Sostiene, además, que en ambos regímenes pensionales existen diferencias acerca de los requisitos y modalidades en que una persona puede obtener una pensión, por lo que la migración entre fondos se ha convertido en una carrera financiera, donde el ahorro individual trata de mostrar sus bondades frente a un fondo estatal con políticas solidarias. Lo cierto, asegura, es que al analizar uno u otro sistema debe tenerse una idea en mente: su sostenibilidad.

Para él, a pesar de los grandes esfuerzos legislativos desde el año 1990, el déficit pensional continúa cercano al 108 por ciento del PIB (2018), lo que refleja el problema creciente que a mediano plazo representa el mantenimiento del actual sistema.



“Esto se ha generado a partir de la carga económica que representan diversos regímenes pensionales como el de la fuerza pública, el del magisterio, el régimen de prima media y ciertas convenciones colectivas públicas que no hacen más que aumentar, en una economía inflacionaria como la colombiana, los montos a pagar año tras año. De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, las transferencias del presupuesto de 2020, solo a Colpensiones, pasaron de 11,5 en 2019 a 14,9 billones de pesos, lo que constituye una variación atípica producto de la indexación y los traslados del RAIS al RPM”, explica Hernández.



Y agrega que el Global Retirement Index de 2019 Natixis, al medir la calidad de la política para la vejez, ubicó a Colombia en el puesto 42 de 44 países, con un puntaje de 40 sobre 100, donde los indicadores se encuentran profundamente influenciados por el sistema de pensiones. Se advierte entonces, dice, que el país carece de una política pensional estructurada en materia financiera y social que le permita proyectar con responsabilidad el sistema de retiro a largo plazo.



De acuerdo con el docente del Politécnico Grancolombiano, los dineros que poseen actualmente los fondos de pensiones se encuentran siendo gestionados mayormente en el sector real y en infraestructura, lo que ha permitido que se generen rendimientos que, dependiendo del sistema, pueden favorecer o no a los aportantes. “Es allí donde la educación toma mayor importancia, ya que se evidencia un desconocimiento en el funcionamiento y requisitos de pensión para uno u otro régimen pensional”.



Sobre este panorama, Conrado Lizarazo, director Jurídico y abogado de la firma Lizarazo & Álvarez, considera que es muy atractivo para los que manejan los fondos, pero que no lo es tanto para las personas que están afiliadas a ellos, por cuanto el sistema del Régimen de Ahorro Individual para efectos de una pensión va a depender única y exclusivamente del valor de lo que se consigne en la cuenta pensional, del valor del eventual bono pensional que se tenga y de los rendimientos financieros que genere. “En este orden de ideas, las pensiones van a ser supremamente bajas en los fondos pensionales”, enfatiza.



En una eventual Reforma Pensional, según él, se tendría que entrar a mirar cómo suplir las dificultades que presente un fondo privado de pensiones, porque puede generar un empobrecimiento grande del pensionado.

Percepción de los fondos

Para David Cuervo, los fondos de pensiones afrontan un reto muy importante para proveer confianza a los ciudadanos, pues existe mucha desinformación sobre el funcionamiento, cómo se invierte y quién gana los rendimientos de las inversiones.

Y añade que existe también cierta percepción de que los fondos son costosos en lo que respecta a la administración.



“Debido a que tenemos dos sistemas de pensiones con reglas y beneficios diferentes, la percepción de la gente en general no es positiva. No obstante, el gremio hace trabajos necesarios e importantes sobre educación financiera y comunicación constante sobre el funcionamiento de los fondos de pensiones, sus ventajas y desventajas. Cuando las personas entienden qué es lo que les conviene, cambia su percepción”, manifiesta el director de Bienestar Patrimonial de Mercer.



A su turno, Lizarazo cree que en los dos últimos años la percepción ha tenido un declive por muchas situaciones, aparte de que se han presentado una serie de demandas a los fondos de pensiones para efectos de poderse trasladar a Colpensiones.

Mientras que José Carlos Hernández manifiesta que se evidencia un profundo desconocimiento de la gestión, requisitos y conveniencia de ambos regímenes, y que a la fecha se ha visto cómo se presenta una migración masiva del RAIS al RPM, sin tener en cuenta factores como la longevidad creciente, el crecimiento demográfico, la inestabilidad laboral y la variabilidad de las condiciones laborales de los cotizantes.