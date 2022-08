Usiacurí, en el Atlántico, pasó de recibir 400 a 24.000 visitantes mensuales, luego de implementar una estrategia que posiciona al municipio como el primer destino turístico sostenible del departamento.

Sus macromurales en techos, sus casas y espacios públicos convertidos en lienzos, sus icónicas artesanías en palma de iraca, sus representaciones en vivo de costumbres religiosas como el vía crucis o la Navidad, así como la recuperación de los pozos con aguas mineromedicinales (ver nota anexa), cada vez llaman más la atención de los turistas.



La bienvenida a este municipio la da la musa tejedora, una escultura en acero inoxidable de Yino Márquez en forma de araña tejiendo que representa a los artesanos del municipio y que está inspirada en el poema La araña de Julio Flórez.



Y es que si hay algo que caracterice a la gente del lugar es que cerca del 90 por ciento de las familias de Usiacurí se dedica a las artesanías en palma de iraca, lo que les ha dado el reconocimiento de sus tejidos a nivel nacional e internacional.



Ingris Reales, una de las artesanas del pueblo y guía turística, asegura que cuando el proyecto ‘Usiacurí es más’ iba “entre un 30 o 40 por ciento se empezó a llenar el lugar por gente en búsqueda del arte y el color”.

Esta afluencia de turistas logró un crecimiento económico del lugar, pues el número de visitantes se traduce en más ventas, apertura de nuevos negocios y la bancarización de los vendedores.



“No habíamos tenido el auge que tenemos actualmente. Se proyectan las artesanías con nuevos modelos y productos, hacemos una mezcla de creatividad para ponerles accesorios a nuestros productos. Nos ayudó muchísimo el aumento del turismo y a su vez de las ventas”, explicó Reales.



Precisamente, ‘Usiacurí es más’ es una estrategia de transformación social con color, desarrollada por la gobernación del Atlántico de la mano con la Fundación Pintuco y la alcaldía de Usiacurí, que se llevó a cabo en el segundo semestre del 2021 para impulsar la reactivación económica a través del turismo.



“Estamos felices de ver cómo nuestra estrategia de reactivación económica a través del turismo está rindiendo enormes frutos en Usiacurí. Desde la Gobernación seguimos trabajando en potenciar los atractivos de todos los municipios del Atlántico para hacer de ellos grandes destinos”, expresó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.



Luego de tres jornadas de concertación con la comunidad, donde participaron 893 familias, se decidió transformar a través del color las fachadas y techos de mil viviendas y zonas públicas, con expresiones que resaltan la identidad y la tradición del municipio y sus habitantes. Especialmente, se pintaron aves que resaltan la riqueza natural de la reserva de Luriza, como la guacharaca colombiana, el periquito bronceado, la pitanga abejera, el búho de anteojos, el tucán caribeño, entre otras. Todo esto acompañado de acciones de formación y apropiación del potencial turístico en la población.

Danilo Jiménez y Edwin Solano son los artistas detrás de 8 murales como ell de las escaleras. Foto: Archivo Particular

Hoy Usiacurí se destaca por tener el macromural en techos más grande de Colombia y contar con una Ruta del Color con más de 12 murales realizados por artistas locales y del departamento.



Danilo Jiménez es uno de los muralistas y artistas plásticos que participó en esta transformación. Es un usiacureño de 50 años, quien lleva la mitad de su vida pintando.

“El mural de las escaleras llama mucho la atención, no pensé que tuviera tanto éxito. Gracias a ese proyecto han valorado mi arte, me ha salido más trabajo, les he puesto más valor a las cosas y tengo reconocimiento”, explica Jiménez.



Él es el autor de 4 murales de Usiacurí, los cuales realizó junto a su compañero Edwin Solano. “Literalmente él es mi mano derecha, ya que me falta mi mano (derecha) y él me ayuda en todo”. Sin embargo, esta condición no le ha impedido pintar con éxito incluso murales de 40 metros de largo.



“Yo trabajo de todo, pero lo que más me gusta son los murales. Una de mis grandes obras es la guacamaya y el tucán en la entrada del pueblo”, dice Jiménez y agrega: “La gente tiene ganas de venir al pueblo y tomarse fotos en los murales. Eso ha sido un éxito, nunca se había visto tanta gente aquí”.



Divina de la Hoz, emprendedora de servicios gastronómicos, también ha notado un cambio positivo. Aclara que se han beneficiado tanto el comercio como las artesanías y la parte gastronómica.

De la Hoz tiene un restaurante que ofrece desayunos, fritos y comida rápida. “Antes del proyecto no teníamos restaurantes, solo uno o dos y ahorita hay 15. Hay turistas todas las semanas y el fin de semana el flujo de personas es mucho mayor”. Ella asegura que llegan de diferentes partes del país. “No solo de la Costa, viene gente del interior, de Bogotá, y también extranjeros”.



Además, agrega que Usiacurí tiene muchas cosas por resaltar. “Todo me encanta. Si antes me gustaba, ahora más con tanto color que tiene, es vida con toda esa arborización y ornamentación, se ve hermoso, es muy tranquilo y las calles son limpias”, precisa de la Hoz.



De hecho, Katherine Pasos, alcaldesa de Usiacurí, destaca el crecimiento del municipio y asegura que se ha convertido en modelo de reactivación económica gracias al turismo.



“Es lo que más me emociona porque la economía de nuestro municipio cambió notablemente, desde octubre de 2021 se empezaron a dar los resultados”, comentó Pasos y agregó: “Al principio la comunidad no creía que íbamos a tener tantas personas, hemos llegado a tener 12.000 visitantes por fin de semana, y antes registrábamos solo mil o dos mil al año”.



La alcaldesa aseguró que actualmente hay más de 120 nuevas unidades productivas, entre artesanías, alimentación, hospedaje, repostería, baños y demás oportunidades de negocio.

Adelantan recuperación de pozos que tendrían poderes mineromedicinales

La tradición oral cuenta que los 8 pozos cercanos a la casa del poeta Julio Flórez tienen poderes mineromedicinales. Foto: Archivo Particular

Son varias las personas que cuentan que hasta Usiacurí llegó en 1.907 el poeta Julio Flórez en búsqueda de los pozos medicinales que curaban distintas dolencias. Fue tal su recuperación que decidió quedarse a pasar los últimos años de su vida en el municipio. Hoy su casa cerca a los pozos es un museo que lleva su nombre.



Durante años los residentes fueron testigos de los poderes curativos que aseguran tienen estos pozos. “Son buenos para los problemas estomacales, de la piel y demás dolencias. La gente que tomaba esa agua hoy tienen hasta más de cien años”, contó Ingris Reales y resaltó: “Mi abuelo tiene 96 años y él tomaba esa agua desde pequeño”.

Reales agrega que lo que cuentan los habitantes es que cada pozo curaba una enfermedad en específico debido a los minerales que tiene el terreno.



“Dicen que tienen zinc, bicarbonato, calcio, hierro y azufre. Actualmente están haciendo un proyecto para recuperar los pozos”, agregó Reales.



De hecho, la secretaria de Agua Potable del Atlántico, Lady Ospina, explicó que la Gobernación del Atlántico, de la mano con expertos, adelanta estudios en los pozos para saber a ciencia cierta cuáles son los minerales que hay en estas aguas y los beneficios que traerían a la salud.



Y es que si bien en una época los 18 pozos de Usiacurí comenzaron a atraer turistas en búsqueda de curas para sus dolencias, estos se fueron secando y perdiendo.



Según explicó Ospina, el acueducto de Usiacurí se abastecía de unos 4 pozos profundos que se construyeron para atender las necesidades de agua potable del municipio. Sin embargo, estos pozos se abastecían del mismo acuífero del que se alimentan los pozos medicinales, por lo que con la demanda se fue perdiendo el nivel de agua de los pozos medicinales.

Para subsanar el daño se decidió conectar el sistema de acueducto del municipio con el regional costero que se surte de agua del río Magdalena y, de esta forma, dejar de abastecer el municipio con el agua de los pozos y empezar así su recuperación.

Una de las tareas que adelantan es el sellado técnico de los pozos, pues no se cerraron correctamente y están botando agua constantemente.



“Vamos a hacer una obra de infraestructura que permita un cierre técnicamente adecuado para que no boten el agua y recuperar el acuífero”, aclaró Ospina y resaltó que, además, la solución del alcantarillado es clave para su recuperación.



“Hasta hace unos años se vertían las agua residuales en las calles o en arroyos que terminan ingresando al subsuelo, como el acuífero se abastece de agua subterránea se termina contaminando”, contó Ospina.



Por ello, decidieron el año pasado dejar el ciento por ciento del alcantarillado del municipio listo y mejorar las condiciones de vida de los residentes.



El objetivo es quitar las aguas residuales del subsuelo, tratarlas y evitar que se filtren las aguas residuales en el acuífero. Actualmente el 92 por ciento del alcantarillado se encuentra funcionando y se espera que en los próximos meses se alcance la totalidad.

Para recuperar el atractivo turístico de los pozos medicinales, la Gobernación también hará una inversión en la infraestructura que rodea los pozos que les permita acceder de manera adecuada, tanto a niños pequeños y adultos mayores, a este lugar.



Y, luego de los estudios, demostrará cuáles son los beneficios de las aguas que brotan de los pozos. “La tradición oral dice que cada pozo cura una dolencia distinta, por lo que toca certificar los minerales que hay en esos pozos”, aclara Ospina.



En total hay 18 pozos en el municipio, pero la primera fase se concentrará en los 8 pozos cercanos a la casa del poeta Julio Flórez porque, según la tradición oral, a estos son a los que se les atribuyen los beneficios.

