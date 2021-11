Así buscan garantizar el agua potable para todo el Atlántico

A las cuatro de la mañana tenía que levantarse Ana Milena Cabarcas para recoger el agua que usaría en el transcurso del día. Esto debido a que en el barrio Villa Rosales, en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico) no llegaba el servicio durante el día.

“Nosotros teníamos que trasnocharnos para poder recoger el agua, pero desde que pusieron el tanque ya se normalizó el servicio”, comentó Cabarcas.



Esta situación la enfrentaban a diario todos los habitantes del barrio, perjudicando su calidad de vida y la satisfacción de sus necesidades básicas como cocinar, asearse y lavar ropa, entre otras.



“Desde marzo ya tenemos servicio de agua las 24 horas del día; a la hora que sea podemos abrir la llave y encontrar agua, estamos muy felices”, añadió Cabarcas.

Igual situación vivían en el municipio de Piojó, en el Atlántico, donde por la baja presión con la que llegaba este líquido vital tampoco tenían el servicio de manera continua.



“Era muy escasa, el servicio era pésimo. Solo llegaba en la noche y a diferentes horas y ni siquiera todos los días”, explicó Sol Jiménez, residente del Piojó, y añadió: “El agua es tan necesaria para todo: las personas, los animales y las plantas. La gente no cree, pero uno se estresaba mucho por no tener agua”.

El agua es tan necesaria para todo: las personas, los animales y las plantas. La gente no cree, pero uno se estresaba mucho por no tener agua. FACEBOOK

TWITTER

Desde hace tres meses, el servicio de agua en Piojó también se normalizó, gracias a una serie de obras que adelanta la Gobernación del Atlántico para llevar agua potable a todo el departamento.



Y es que el acceso a este vital servicio ha sido uno de los mayores desafíos en el departamento, por eso “una de las grandes apuestas de la administración departamental es lograr que el ciento por ciento de las cabeceras y los corregimientos tengan acceso a agua potable y de manera continua antes de finalizar el 2023”, resaltó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.



Cifras dadas por la Gobernación reflejan que al iniciar la actual administración, solo el 20 por ciento de los corregimientos del departamento tenía acceso con calidad y continuidad de agua. Actualmente, la cifra está en el 40 por ciento de los corregimientos y el acceso para el 60 por ciento que falta está en ejecución.



Para lograrlo, la Gobernación del Atlántico hizo una inversión superior a los 400.000 millones de pesos para construir una nueva infraestructura de Acueducto, paralela a la que tiene el departamento actualmente, con el objetivo de reforzar, actualizar y unir a los sistemas de acueducto regionales, que son los encargados de llevar el agua a la mayoría de la población.

Según explicó Lady Ospina, secretaria de agua del Atlántico, a pesar de que el Atlántico es un departamento rodeado por agua (el río Magdalena, el canal de Dique y el mar Caribe), los territorios son muy planos y no cuentan con páramos o montañas con fuentes de agua, por lo que “no hay una sola gota de agua potable que llegue a las viviendas que no necesite bombeo”, precisó Ospina.



Inicialmente, en el departamento se construyeron 13 acueductos que no crecieron como sí lo hizo la población de los municipios, generando un problema con la capacidad de producir agua de manera continua y con calidad.



“Hay muchos problemas de presión. El sistema se quedó corto, los acueductos de las cabeceras municipales no dan abasto, por lo que el acceso a agua potable en las zonas rurales es muy bajo”, aclaró Ospina.



La comunidad, especialmente las mujeres, quienes son las encargadas en su gran mayoría en las zonas rurales de buscar el agua potable acceden al servicio temporal que llevan los carrotanques o se abastecen de pozos artesanales o hacen largos recorridos para comprar el agua potable.



“El 80 por ciento de las personas que buscan, transportan y cargan el agua son mujeres. Nuestro gran reto es llegar a la totalidad de los corregimientos para que esto no vuelva a presentarse”, explicó Ospina.

Acueducto Regional del mar

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto se formuló debido a que la producción del líquido no es suficiente. Foto: Archivo ParticularEl proyecto se formuló debido a que

El Acueducto del Mar es el proyecto más importante del programa con el que se busca garantizar el servicio las 24 horas para los próximos 20 años.



La construcción del Acueducto del Mar beneficiará a más de un millón y medio de atlanticenses y contará con una inversión de 198.000 millones de pesos, de los cuales la Nación aportará 139.000 millones y el departamento, 58.000 millones de pesos.



El proyecto se formuló debido a que, aunque actualmente la planta de tratamiento de agua potable del acueducto regional ubicado en Barranquilla está funcionando a su máxima capacidad, la producción del líquido no es suficiente.



Con esta iniciativa se beneficiarán de manera directa los habitantes del distrito de Barranquilla y Puerto Colombia, y de manera indirecta Soledad, Galapa, Tubará, Usiacurí, Juan de Acosta y Piojó. Además, permitirá mejorar el servicio en el acueducto costero, el cual ya se está independizando de las cabeceras de los sectores de playa, pues se tenía un buen servicio en las zonas costeras, pero con el crecimiento poblacional se estaba deteriorando la continuidad y presión, principalmente en las partes altas.



La obra contempla la instalación de una bocatoma de capacidad de 1.100 litros por segundo; la aducción desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Colombia de 5.661 metros de longitud; y una planta de tratamiento de agua potable continua a la planta existente del municipio de Puerto Colombia, en el sector de Las Flores, con capacidad de 900 litros por segundo.



De esta forma, se solucionan tres problemas: La cuña marina, el faltante de agua en Puerto Colombia para mejorar la cobertura y la calidad las 24 horas, y que haya suficiente agua para la expansión turística que busca impulsar a Puerto Colombia como un destino turístico.



Asimismo, se construirán dos tanques de almacenamiento (de 700 metros cúbicos cada uno) en la planta de tratamiento de agua potable y la conducción entre la planta y el tanque de almacenamiento de Lago Alto, de 17.500 metros cúbicos, para solucionar la demanda de agua potable desde el sistema de acueducto de Barranquilla y el sistema regional costero.

Fortalecen acueductos regionales

En total se ampliarán y fortalecerán 13 sistemas de acueducto en las cabeceras municipales para llevar agua potable a todos los rincones del departamento.



Dentro de las iniciativas, y para duplicar la producción del líquido, se entregaron las plantas de tratamiento de agua potable de los sistemas regionales de Sabanalarga, Ponedera, Baranoa y Polonuevo. Así como la reubicación de la captación de agua del acueducto regional Luruaco al Canal del Dique y el proyecto de independización de playas.



Además, ya están en operación cuatro tanques de almacenamiento en los municipios de Puerto Colombia, Sabanalarga, Galapa, y Piojó, aumentando la capacidad de almacenamiento del departamento en 10.200 m³ adicionales de agua potable, con los que ya se están beneficiando 150.000 personas.

La sensibilización de la comunidad es clave para cuidar el agua

Facebook Twitter Linkedin

Con programas pedagógicos se concientiza a la comunidad. Foto: Archivo Particular

Transversal a los proyectos de infraestructura, se adelantan programas sociales y pedagógicos para concientizar a la comunidad.



Por ejemplo, con el programa social Guardianes del Agua, a través de talleres, reuniones y herramientas pedagógicas, se busca sensibilizar a los habitantes sobre el cuidado del agua, el uso eficiente y responsable del líquido y la apropiación de la nueva infraestructura.



Además, los guardianes promueven las buenas prácticas y replican el conocimiento en sus comunidades.



La Escuela del Agua es otro de los programas sociales que se lanzó como respuesta a la necesidad de explicar el funcionamiento de los acueductos y enseñar en un lenguaje de fácil entendimiento para la gente sobre el esfuerzo que se realiza en el departamento. Por ejemplo, se les enseña sobre la forma de tratar y potabilizar el agua, así como el proceso, paso a paso, que se ejecuta para que el agua llegue hasta las viviendas.



Alcantarillado y Saneamiento básico



La Gobernación del Atlántico ha diseñado un paquete de 30 proyectos de infraestructura de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales para las comunidades urbanas y rurales. Las iniciativas tienen una inversión de 235.000 millones de pesos y ratifican el compromiso ambiental para la recuperación del líquido en ríos, arroyos y todos los cuerpos de agua del departamento.



Estas iniciativas garantizarán la eliminación de descargas de aguas residuales que afectan el medio ambiente.



Entre las apuestas está la recuperación del embalse del Guájaro. Para ese fin, se realizan trabajos en los proyectos de los corregimientos de La Peña y Aguada de Pablo del municipio de Sabanalarga y en los corregimientos de Rotinet y Villa Rosa del municipio de Repelón.



En total serán 10 proyectos de alcantarillado y saneamiento básico que impactarán de manera directa en la preservación y conservación del Guájaro. La inversión es de 38.914 millones de pesos y mejorarán las condiciones de vida de 42.611 habitantes que colindan con el embalse.

+Contenido*. Un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio de ProBarranquilla.