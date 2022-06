El municipio de Repelón, en el Atlántico, era conocido tradicionalmente como la despensa agrícola del departamento.

No en vano cuenta con 4.000 hectáreas de tierra que le permite a los agricultores sembrar diferentes productos como: palma, yuca, plátano, sorgo, tomate y papaya.



Sin embargo, con el paso de los años, los distritos de riego que tenían para garantizar el agua y, por ende, la siembra en los terrenos desde la década de 1960 empezaron a fallar. Tanto así, que las fértiles tierras durante cerca de 20 años se transformaron en lotes vacíos sin producción alguna.



Ahora el panorama es diferente. En palabras de Manuel Isaías Pernett , cultivador de Palma del municipio, se trata de un renacer del cultivo en Repelón.



“Necesitábamos el distrito de riego porque muchas familias dependían de eso. Ahora las 24 horas del día tenemos agua y luz eléctrica, el agua es lo que permite la vida”, añadió Pernett.

Este renacer obedece a la optimización de los distritos y canales de riego que hizo posible la Gobernación del Atlántico, como parte de su programa ‘El Campo a Toda Marcha’, para impulsar la agricultura al sur del departamento.



Elsa Noguera, gobernadora del departamento, explicó que con las obras del distrito de riego se recuperaron 1.250 hectáreas para siembra en Repelón, por lo que se trata de toda una revolución agroindustrial a la que ya han logrado vincular a 126 agricultores del cultivo de palma y limón tahití.



“Nuestro compromiso desde un principio, cuando llegamos a la Gobernación, fue devolverle la esperanza al sur del departamento y hemos estado trabajando todos estos meses para cumplir esa apuesta. Hoy contamos con un avance de 1.250 hectáreas, entre sembradas y en proceso de siembra, y 126 agricultores, la meta es llegar a 500”, explicó Noguera y añadió: “Avanzamos en las obras del distrito de riego, ya tenemos el canal revestido de la dársena superior y estamos llegando hasta la caseta de bombeo 12, donde antes solo se llegaba hasta la 8”.



A su turno, Andrés Pérez, también cultivador de palma del sector, asegura que el programa ha sido muy bueno porque ha impulsado nuevamente la parte agropecuaria en el sur del Atlántico.

“Cuando se construyó el Canal del Dique se hicieron los canales de riego, pero por falta de mantenimiento de los gobiernos de turno los sistemas se perdieron y no se podía cultivar nada. El cambio es total, ahora la tierra está tecnificada”, explicó Pérez.



De igual modo, Manuel Pernett asegura sentirse satisfecho con el programa. “Lo más importante de un gobierno es que le dé las herramientas necesarias a la gente. Y este programa nos ha dado las herramientas y el trabajo. La palma ha traído la paz y la felicidad a nuestro pueblo”, dijo Pernett.



Tanto Manuel como Andrés, hace un año comenzaron la siembra de la palma de aceite, un proceso que requiere de mucha paciencia por parte de los agricultores, ya que la palma tarda hasta tres años en comenzar a dar su fruto.



Por ello, era vital para ellos poder acceder a un crédito que les permitiera hacer la siembra y poder financiar los primeros años de cosecha mientras la palma comienza a dar aceite, pues son años que requieren de gran inversión económica y de tiempo sin obtener ganancias inmediatas.



Según informó la Gobernación, los créditos gestionados ante el Banco Agrario para los agricultores suman 23.000 millones de pesos y la asistencia técnica es permanente para así garantizar que esta revolución agroindustrial sea un éxito.



Al respecto, Pérez dijo: “Uno de los mayores problemas de los agricultores es la incertidumbre que tienen por vender su cosecha. Acá no existe eso porque toda la cosecha de la palma va a ser vendida al grupo empresarial Oleoflores, durante 25 años, lo que nos llena de tranquilidad a los agricultores”.



Es decir que, gracias al trabajo mancomunado entre la Gobernación del Atlántico, el sector privado y el Banco Agrario, se pudo garantizar tanto la siembra de la palma como la compra de la cosecha a los campesinos.

‘El campo a toda marcha’

La Gobernación del Atlántico hizo la optimización de los distritos y canales de riego. Foto: Archivo Particular

Es un programa de la Gobernación del Atlántico que tiene como objetivo la transformación agrícola del sur del departamento, cuya inversión asciende a los 140.000 millones de pesos para llevar a cabo cuatro componentes que trabajan de manera engranada.



1. Distritos de riego. Para garantizar agua las 24 horas del día y los 7 días de la semana se invertirán 60.000 millones de pesos. Serán cerca de 6.000 hectáreas beneficiadas en los municipios de Repelón, Santa Lucía y Suan.



Por falta de mantenimiento las tuberías de los distritos de riego estaban rotas y el agua se perdía y no llegaba a todos los lugares, pero con esta inversión se recuperarán los distritos de riego.



2. Acceso a financiación. A través de un Incentivo de Capitalización Rural (ICR) los campesinos pueden acceder más fácil a un crédito con el Banco Agrario, ya que la Gobernación del Atlántico otorga el 30 por ciento del valor del crédito para que no le pidan la tierra a los campesinos como garantía del crédito y el riesgo crediticio baje. Para este pilar se invirtieron 30.000 millones de pesos.

3. Asistencia técnica y compra asegurada. Para evitar que al pequeño campesino le compren su cosecha a precios irrisorios, la Gobernación estableció que la misma organización privada que le otorga la asistencia técnica para que produzca con la calidad que se necesita, sea la misma que le hace una compra asegurada durante 25 años. Los privados radican una carta de garantía ante el banco en la que se comprometen a hacer dicha compra. Para lograrlo, también se invirtieron 30.000 millones de pesos.



4. Centro de valor agregado. Se escogieron 10 productos para que se siembren en estas zonas agrícolas y se idearon unas estrategias que brinden valor agregado a la producción. Por ejemplo, en el caso del limón tahití, el cual tiene diferentes calidades: tipo A, para exportar (aproximadamente el 50 por ciento de lo que sale de la planta); tipo B, se vende en los restaurantes y mercados locales (un 30 por ciento de la producción); y tipo C, generalmente se perdía esta producción (cercana al 20 por ciento) porque estéticamente no se ve bien, sin embargo por dentro está en buen estado y se puede producir un zumo de limón, como una forma de darle un valor agregado, y venderlo, evitando así pérdidas de los productos. Para esta estrategia se invirtieron 20.000 millones de pesos.



Según informó Miguel Vergara, secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, una vez se cumpla la meta, al finalizar esta administración, serán 500 familias campesinas beneficiadas con los cuatro componentes del programa 'El campo a Toda Marcha', pues todos los campesinos recibirán esos cuatro beneficios.



“Se intervendrán 4.200 hectáreas sembradas que, a su vez, generan 4.200 empleos entre directos e indirectos. A la fecha llevamos 1.200 hectáreas y una vez cumplamos la meta se generará un Producto Interno Bruto (PIB) aproximado para la zona de 82.000 millones de pesos y una tasa de desempleo de 0 a 1 en estas zonas, lo que garantiza que prácticamente todo el mundo tenga empleo en estos municipios”, explicó Vergara.

