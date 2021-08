Así está el panorama de la educación superior en el Caribe

En la actualidad las universidades de la región, al igual que las del resto del país, se encuentran en transición, funcionando de forma hibrida, principalmente virtual con presencialidad en alternancia, y soportadas tanto en sus procesos académicos como administrativos en las plataformas digitales disponibles, trabajando para lograr a marcha forzada una transformación digital de su cultura organizacional.

De hecho, aunque el impacto que ha generado la pandemia ha sido fuerte, la educación superior del Caribe muestra señales de recuperación y continúa avanzando a ritmo lento pero seguro, por lo menos mientras las condiciones del covid- 19 se lo permitan.



Y pese a que ha recibido el coletazo de la crisis en matrículas que hoy enfrenta el sector en todo el país, es evidente que está región sigue generando indicadores que comprueban que el golpe por la falta del ingreso de nuevos estudiantes no ha sido tan duro como en otras partes del país. Ahora, no es para cantar victoria, pues los expertos advierten que la pandemia afectó al sector, aunque se proyectan vientos de recuperación este año.



Jorge Valencia, coordinador del Observatorio de Educación, adscrito al Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, asegura que, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la matrícula total de las IES del Caribe fue de 374.477 estudiantes en 2019 (datos oficiales más actualizados), lo que representó una disminución del 0,3 por ciento con respecto a 2018.



“Este comportamiento estuvo relacionado con una caída de 12 por ciento en la matrícula de los programas tecnológicos (pregrado) y de un 9,8 por ciento en la disminución de nuevos estudiantes en las maestrías (posgrado)”, comentó.



Con respecto a la pandemia, Valencia advierte que aún no se cuenta con cifras oficiales que permitan estimar el impacto de esta sobre la demanda de educación superior en la región.



No obstante, estudios a nivel internacional, como “Covid-19 y educación

superior en América Latina y el Caribe: efectos, impactos y recomendaciones políticas”, realizado por la Unesco en 2020, prevén una disminución de estudiantes en el corto plazo en una magnitud difícil de determinar.



“Sin embargo, estos análisis también pronostican un ajuste al alza en los próximos periodos. En cuanto se controle la emergencia sanitaria y se avance en la reactivación económica, la matricula en los programas de pre y posgrado empezará a estabilizarse,

y si se toman las medidas adecuadas, tenderá a aumentar”, afirmó.



Hoy las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), confirman que el número de estudiantes matriculados a las IES por departamentos, se encuentra en su mayoría en el Atlántico, con un registro de 133.938; seguido de Bolívar, 76.117; Córdoba, 40.917; Cesar, 38.705; Magdalena, 34.747; Sucre, 23.619; y La Guajira, 21.158.



Con relación a las matrículas del primer semestre, es decir alumnos nuevos que entran a la educación superior, los registros del Snies muestran que en Atlántico las universidades que más ingresos tienen son: Universidad del Atlántico, Uninorte, CUC, Unisimón y Autónoma del Caribe.



En Bolívar, sobresale la Universidad de Cartagena, seguida de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, la Universidad del Sinú y la San Buenaventura, sede Cartagena.



En otros departamentos como Cesar, la Universidad Popular del Cesar, la Fundación del Área Andina y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), están en la delantera; en Córdoba, marca la diferencia la Universidad de Córdoba; en la Guajira, la Universidad de la Guajira, y en Magdalena, la Universidad del Magdalena.

La resiliencia de las ‘U’ ha sido clave durante la pandemia

De acuerdo con Patricia Martínez, profesora investigadora de la Universidad Simón Bolívar–Unisimón, muchas han sido las dificultades que ha enfrentado la continuidad académica en la región a raíz de la suspensión de las actividades presenciales. Pero también ha sido un momento histórico para que las universidades muestren su entereza y capacidad de resiliencia.



“Se ha logrado fortalecer la infraestructura tecnológica y se han adelantado algunas alianzas estratégicas para ampliar la oferta de cursos, ofrecer conectividad a estudiantes y profesores para las clases remotas, y además se adecuaron los espacios presenciales para garantizar las medidas de bioseguridad necesarias para el retorno seguro en alternancia, lo que ha significado nuevas inversiones en los campus universitarios y también el despliegue de programas solidarios para todos los jóvenes y docentes, poniendo su salud y sus familias en primer lugar”, señaló.



Sin embargo, en el momento actual -agrega Martínez- “la principal preocupación

sigue siendo la financiación de los alumnos y la operación de muchas IES para sostener los estándares mínimos de calidad requeridos, dado que los ingresos familiares y su situación económica en general se han visto afectados por la coyuntura actual, sumado al desempleo y a la priorización de gastos en salud”.



Por su parte, Jorge Valencia, de la Uninorte, también resalta la adaptabilidad al cambio que han tenido las universidades del Caribe. “Durante la pandemia se volcaron hacía la educación mediada por tecnologías y aceleraron la implementación de modalidades “híbridas” combinando presencialidad y virtualidad. Pero ahora el mayor reto es la puesta en marcha de estrategias para generar mayor disponibilidad de herramientas y equipos, competencias para su uso desde una perspectiva pedagógica y una actitud de transformación”, indicó.



Precisamente en este punto, Valencia destaca que el balance y la respuesta del sector hacía la crisis ha sido positivo, pues las universidades han podido dar continuidad a los periodos académicos, adaptando sus procesos, apoyando a sus estudiantes y acompañando a sus profesores.

En términos de calidad, hay retos por superar

De un total de 48 IES de la región, solo 19 cuentan con Acreditación Institucional de Alta Calidad, lo que equivale al 40 por ciento, y en igual sentido se observan bajos resultados de aprendizaje, según las pruebas Saber Pro, antes conocidas como Ecaes.



De hecho, solo la Universidad del Norte se encuentra entre las 10 primeras de Colombia con mayor puntaje global y la Universidad Tecnológica de Bolívar entre las primeras 40. Mejorar de manera sostenida la calidad de la educación superior en la región sigue siendo una tarea en desarrollo.

¿Y qué decir de la cobertura?

La región Caribe aún está por debajo de la media nacional. Sus índices son del 36 por ciento, 17 puntos porcentuales por debajo del promedio en el país. Además, la tasa de tránsito inmediato desde la media hacia la educación superior es de 33 por ciento, mientras que se reporta un 40 por ciento para el consolidado nacional.



Atlántico es el departamento con el mejor indicador, 58,7 por ciento; seguido de Bolívar, 36,1; y Cesar, 34,8. Sin embargo, preocupa la cifra en Magdalena, la cual se ubica en 26 o en la Guajira que llega a 21.