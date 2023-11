Así es el cambio extremo de las playas del Atlántico

Las playas de Puerto Colombia, en el Atlántico, están completamente renovadas. Por ejemplo, las playas del sector Country y de Sabanilla lucen ordenadas, limpias y con una gran variedad de ofertas, tanto de entretenimiento como gastronómicas.

Miguel Colina, quien antes tenía una caseta rústica en madera para vender los alimentos y ahora tiene una cocina completamente dotada, no duda en afirmar que “el cambio ha sido extremo”.



“Las casetas eran de madera, las zonas de descanso eran de paja y los carros llegaban hasta la orilla de la playa y ponían la música a todo volumen. Había mucho desorden”, recuerda Colina.



La intervención liderada por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, tiene el objetivo de organizar estos espacios, así como ampliar la oferta deportiva, de entretenimiento y gastronómica, el lugar luce renovado y ordenado.



“Cambió totalmente. Es una belleza y el turismo ha aumentado, los visitantes vienen con más frecuencia y no tienen necesidad de ir a otros departamentos”, destaca Miguel Colina a sus 66 años.



Miguel está casado, tiene tres hijos y seis nietos, y en sus más de seis décadas de vivir en el lugar ha podido ser testigo directo de la renovación de las playas. Cuando era un niño vio cómo su madre inició con el negocio familiar en una caseta de madera, ahora trabaja de la mano con sus hijos en su propia cocina moderna, con mesas, kioscos y carpas con vista al mar.

Miguel y su familia son solo una de las 600 familias del municipio de Puerto Colombia que se han beneficiado con este ordenamiento. Él hizo parte de los beneficiarios de la segunda fase del ordenamiento de playas que se entregó en octubre de este año.



La primera fase se hizo en el sector del Country, también ubicado en las playas de Sabanilla, en mayo del año en curso. Desde entonces, más de 50.000 personas han visitado las playas de Puerto Colombia. Y se espera que con la entrega de esta segunda fase, las visitas sigan aumentando. En total, la Gobernación hizo entrega de 16 cocinas y su respectiva dotación: 9 en la primera fase y 7 en la segunda.



Jorge Ávila, gerente de parques para la gente de la Gobernación del Atlántico, aseguró que “fue un proceso de construcción de confianza. La idea es que este ordenamiento y transformación de las playa se haga en conjunto con ellos, con mejores condiciones físicas para sus familias y sus trabajadores”.



Ávila agregó que debido a la alta rotación que presentaban los trabajadores de estas cocinas, decidieron dar incentivos para que participaran en diferentes cursos y formación sobre buenas prácticas, atención al cliente y se formalizaran, tanto para los propietarios como sus trabajadores.



“Fue un proceso de aprendizajes y desafíos, la infraestructura quedó muy linda, pero se necesita un buen servicio para que los visitantes quieran volver y a todos les vaya mejor”, agregó Ávila.



Para Fredy Lemus, propietario del restaurante El Estadero, estas obras cambian totalmente la experiencia que van a ofrecer a los turistas. “Estamos contentos porque nos cumplieron. Esta infraestructura es un sueño que se nos hizo realidad; con esta nueva imagen, se nos van a incrementar las ventas, la gente va a querer venir más a las playas”, aseguró Fredy.

Sostenibles e inclusivas

Cuentan con la dotación necesaria para que personas con discapacidad puedan acceder. Foto: Archivo Particular

La Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, destacó sobre el ordenamiento: “Las playas de Sabanilla y Country se van a convertir en las mejores playas de entretenimiento porque son sostenibles, amigables con el medio ambiente, donde no se permite la circulación de los vehículos, hay manejo adecuado de los residuos, promovemos el reciclaje y, además, son playas con accesibilidad universal, para que las personas que, como yo, tienen alguna discapacidad se sientan incluidas”.



Precisamente, para que sean playas inclusivas está la dotación necesaria para que los visitantes con movilidad reducida puedan disfrutarlas. Por ejemplo, tienen una pasarela de circulación que va desde la zona de parqueo hasta la zona de servicios gastronómicos, y se les garantiza el acceso hasta el mar con vehículos especiales; incluso, se pueden bañar en el mar. Se trata de unos tapetes y unas sillas de ruedas con llantas más grandes y fuertes para que puedan desplazarse con facilidad sobre la arena.



“Edixon está cumpliendo uno de sus sueños, que era venir a la playa y sentirse cómodo e incluido. Está feliz porque aquí hay unos espacios adecuados, muy abiertos, con buenas vistas y tienen una silla cómoda para llevarlo a la playa, no tiene dificultad para andar por la arena y puede andar en la silla por el mar”, dijo Alida Mina, abuela de Edixon Rodríguez Castañeda, un joven de 16 años, diagnosticado con Guillain-Barré, quien pudo conocer el mar gracias a estos vehículos especiales.



Además, no se permite la circulación de los vehículos en la playa para que no contaminen. De hecho, los vehículos solo pueden llegar a los parqueaderos establecidos y allí, de manera peatonal, las personas encontrarán el acceso al proyecto que se da desde dos puntos, uno de ellos hacia Playa Country y otro hacia Playa Sabanilla II. Ambos accesos cuentan con un retorno para entrada y salida de taxis y un acceso controlado al parqueadero, desde donde se ingresa al sendero principal y a toda la franja de equipamientos.

Así es el ordenamiento



Se adecuó una zona de cocinas para que los vendedores tuvieran mejores condiciones. Foto: Archivo Particular

En una primera línea, de cara al mar, se acondicionó un espacio para instalar unas carpas azules donde los visitantes se puede sentar y proteger del sol. Atrás, las personas podrán encontrar unos kioscos con pisos de madera y techos de pajja que funcionan como las zonas comunes de las nuevas cocinas con su respectivo mobiliario para consumir alimentos y bebidas. Y en una tercera línea están las cocinas, las cuales quedaron equipadas y conectadas a los servicios públicos.



De hecho, los espacios de las playas ahora cuentan con agua potable, saneamiento básico, gas domiciliario y alumbrado público, servicios con los que antes no contaban, lo que genera unas condiciones de sanidad para los turistas y dignidad para los dueños de los restaurantes.



En total son 1,5 kilómetros de playa las que fueron ordenadas en Sabanilla y El Country. Y entre la oferta recreodeportiva de las playas, se adecuaron unos espacios con los implementos necesarios para que la gente pueda practicar fútbol playa, raqueta y voleibol playa.



Además del ordenamiento de playas que ya se entregó, se adelanta el ordenamiento de las Playas de Miramar, también en Puerto Colombia. La Gobernación también hizo intervenciones para adecuar y restaurar el muelle de Puerto Colombia, renovar la plaza principal y construir el Centro Gastronómico Internacional (Muelle 1888), que abrirá sus puertas al finalizar este año.

