Sobre una de las vitrinas del local 111 de la Feria de Emprendimiento de San Cristóbal Norte en Bogotá, se aprecia un buda mediano de color dorado que para una pareja de jóvenes emprendedores representa abundancia, confianza, seguridad y poder.





Con el optimismo propio del inicio de un nuevo día, Edwin Melengue y su esposa Tania Ayala, abren los candados y descubren el plástico de su negocio a las 10:00 en punto de la mañana, para esperar a su clientela.



Antes se han tomado de las manos, mirándose frente a frente, para disponerse a elevar una oración -sin una etiqueta católica o cristiana específica- en señal de agradecimiento al Creador.



“Bienvenidos a ‘Gema Urban Style’. Fabricamos y comercializamos ropa urbana”, dice Tania con una cálida sonrisa. Ella tiene 22 años y vive en el barrio Verbenal de la localidad Usaquén. “A su orden”, antepone Edwin, de 25 años, Tecnólogo en Gestión Administrativa del SENA.



“Vendemos camisetas oversize, busos, chaquetas, jeans y algunos accesorios… Y estamos empezando a materializar el sueño de confeccionar las prendas nosotros mismos, para ser grandes fabricantes de la industria”, explica Edwin, cuyo sueño desde adolescente es convertirse en un gran empresario.



“Cuando estaba en el colegio yo me rebuscaba el dinero porque no me gustaba estarle pidiendo a mis papás. Y para no depender de ninguno, vendía obleas, lechona, merengones... Todo lo que honradamente pudiera ofrecer y obtener de ahí una ganancia”. A través de la oferta al menudeo y luego ambulante, fue como Edwin se convirtió en un emprendedor, a sus 16 años.



Se graduó del Colegio Distrital Aquileo Parra, en donde se enamoró de Tania cuando él cursaba Décimo y ella Octavo grado. Sabían que su ‘química’ estaba para hacer equipo, para construir empresa.



Aunque ella estudió un Técnico en Atención a la Primera Infancia, aceptó el impulso de su novio en su momento y decidieron ser sus propios jefes. “En una empresa tú trabajas para los sueños de otra persona, pero acá estás trabajando por tus propios sueños”, aclara; convencida de que las mujeres pueden y deben ser emprendedoras.



Por su parte, a él le disgusta ser empleado. “Hace un año yo estaba trabajando en una empresa y dije: - ¡No más! Voy a emprender, esa es mi meta. Y hace un año fue que empezó esta aventura con mi hermosa mujer”.

El programa que les está cambiando la vida

Desde hace 6 meses, ambos emprendedores reciben un incentivo económico, invertido en mercancía para su negocio. Foto: Sergio Iván Acero / El Tiempo

Iniciando el 2023, Tania y Edwin encontraron una publicidad en Facebook acerca de un Programa del Distrito que entrega incentivos económicos y capacitación a jóvenes emprendedores.



Emocionados ingresaron al link www.distritojoven.gov.co, verificaron los requisitos y diligenciaron el Formulario de Inscripción que se encuentra en la Página Web de Distrito Joven.



“Fue súper rápido. Como a la semana nos llamaron para hacer una entrevista”, declara Tania. “Quedamos seleccionados y ya somos parte de ‘Parceros por Bogotá’. Sinceramente, siento que llegó en un momento de la vida donde lo necesitábamos, para que nuestro negocio siga creciendo”, expresa Edwin.



‘Parceros por Bogotá’ es el programa que, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, Integración Social y las Alcaldías Locales, busca incentivar las capacidades de los jóvenes para reducir los índices de vulnerabilidad social.



Fue lanzado en el año 2021, en medio de la zozobra por la pandemia de COVID-19. “Este es un programa que creamos en la actual administración de la alcaldesa Claudia López. Fue un clamor de los propios jóvenes durante el pico del coronavirus, cuando ellos estaban en la peor dificultad de buscar oportunidades laborales”, expone José David Riveros, secretario de Gobierno de Bogotá.



“Para que puedan ingresar, hacemos lo que denominamos un Índice de Vulnerabilidad Juvenil. Ahí buscamos situaciones de vulnerabilidad económica y social; o si son padres o madres cabeza de familia”, confirma Riveros.



Con una inversión de más de 111 mil millones de pesos, 28 mil jóvenes están inscritos en ‘Parceros por Bogotá’, donde han encontrado oportunidades laborales, educativas y de emprendimiento, tres de los proyectos abanderados del programa.



“A los jóvenes entre 18 y 28 años les buscamos las oportunidades que nos permitan llevarles su proyecto de vida a buen término. Entonces, si alguien tiene un plan de emprendimiento, pues los afiliamos a los proyectos de Bogotá Local de la Secretaría de Desarrollo Económico”, argumenta el secretario.



“Si alguien quiere educación, pues tratamos de que pueda entrar a ‘Jóvenes a la U’, a ‘Todos a la U’; y, así sucesivamente, buscamos encaminarlos en un propósito de mediano y largo plazo”, arguye el alto funcionario.



Por ejemplo, en el caso de Edwin Melengue y Tania Ayala, estos jóvenes reciben transferencias monetarias por $500.000 cada uno, condicionadas al desempeño de labores sociales con entidades distritales, con el único propósito de apoyar sus emprendimientos locales.



“Nosotros cumplimos con unas horas semanales y a cambio nos dan ese dinero, que lo invertimos en mercancía o en el arriendo del local”, detalla Edwin. “Otro de los tantos beneficios de ‘Parceros’ es que nos enlazaron con la Cámara de Comercio de Bogotá para obtener el registro mercantil de nuestro negocio”, añade.



A partir de allí, ahora participan en talleres presenciales de todo tipo. “Hemos recibido cursos de Marketing Digital, Finanzas, Posicionamiento de Marca y Ventas”, puntualiza Tania. “Incluso, también nos dan capacitaciones sobre salud mental y bienestar emocional, donde compartimos espacio con otras personas de la localidad. Nos muestran los diferentes tipos de violencia: intrafamiliar, de género, en la calle. Entonces, uno se va volviendo más consiente del entorno en el que está viviendo, gracias a estas formaciones”, recalca Edwin.



“Emprender nos llena de poder. Nos hace ser independientes, seguras de nosotras mismas, porque en verdad podemos hacer lo que nos propongamos. Eso es lo que Tania ha aprendido durante las actividades. “A no ser y no sentirnos tan vulnerables en el entorno en que vivimos, a fortalecernos más”.



Precisamente, los inscritos en ‘Parceros por Bogotá’ se forman como agentes comunitarios de prevención de violencias, consumo de sustancias psicoactivas, maternidad y paternidad temprana, salud mental, orientación social y ocupacional.



También participan en acciones que cuidan la ciudad, como intervenciones de embellecimiento de espacios públicos; acciones pedagógicas para la protección animal; sostenibilidad ambiental; estrategia para la movilidad y la infraestructura; gestión documental; y limpieza.

Jennifer Hinestroza, la joven becada que estudia Derecho en La Gran Colombia

Jennifer Andrea Hinestroza Urrutia es beneficiada de la oferta educativa para cursar una carrera profesional con ‘Parceros por Bogotá’ y ‘Jóvenes a la U’. Foto: Sergio Iván Acero / El Tiempo

Tiene 19 años, también hace parte de ‘Parceros por Bogotá’ y es una de las beneficiadas con la oferta educativa. “Me siento muy afortunada porque fui una de las seleccionadas, después de presentarme a ‘Jóvenes a la U’, y estoy cumpliendo mi sueño de ingresar a la educación superior para estudiar Derecho en la Universidad La Gran Colombia”, comenta Jennifer Hinestroza.



“Al salir del Colegio España busqué trabajo por todo lado y no me salía nada, ante la falta de experiencia formal. Así que permanecía desesperada en la casa”. Se enteró de la convocatoria de ‘Parceros por Bogotá’, al recibir en sus manos un volante dentro de su conjunto residencial, ubicado en el barrio Cundinamarca, de la localidad Puente Aranda.



"Me crie en Bogotá junto con mi mamá y mis dos hermanos de 21 y 13 años. Hace más de 3 décadas, mi madre, que nació en el Chocó, se vino a vivir a la capital a causa del desplazamiento por el conflicto armado y por eso, mis hermanos y yo nacimos aquí”.



Dedicada al estudio, a veces trabaja tejiendo trenzas africanas en las cabezas de sus clientas; aunque quien sostiene el hogar es su mamá, auxiliar de enfermería en formación, y su hermana.



“Estoy muy agradecida con ‘Parceros por Bogotá’ porque significa una ayuda muy grande, ya que uno se puede formar como profesional y crecer como persona”, refrenda Jennifer, cuyo único deber es sacar buenos promedios, ahora que cursa primer semestre.



“Aparte porque tiene una gran demanda a nivel laboral y en diferentes sectores, la razón por la que me incliné por esta carrera es porque el Derecho está presenté en todas las realidades humanas y gracias a este se genera un progreso en la sociedad, por medio del cumplimiento de las leyes", concluye.



En tres años de vigencia, ‘Parceros por Bogotá’ ha suscrito más de 63 alianzas con entidades públicas y privadas para la generación de oportunidades de empleo y emprendimiento; y 38 para acceso a la educación.



En la actualidad, el Distrito logró 3.047 vinculaciones con el sector laboral; 529 a ofertas de fortalecimiento de emprendimiento juvenil; y 5.047 en el ámbito educativo.

