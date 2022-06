Este jueves 16 de junio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) le presentó al país la priorización del Plan Nacional de Búsqueda con el que darán resultados a la necesidad de más de 100.000 familias colombianas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado.

Se trata de una planificación y organización que lejos de excluir algún caso, lo que hace es priorizar las estrategias y los territorios de búsqueda para ser más efectivos a la hora de dar con la verdad de las víctimas de esta tragedia.



“Hoy estamos entregando este documento, luego del primero en 2020, en el que había un mapa de los problemas y los ejes que deberían orientar la búsqueda”, explicó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda, al tiempo que señaló que todas las acciones de la entidad que lidera se han desarrollado en un diálogo constante con las organizaciones y las víctimas.



El diálogo también ha incluido a instituciones estatales, tanto del Sistema Integral para la Paz como del Estado antes de la constitución de este sistema (antes del 2016) y que tienen competencias en la búsqueda.



El del 2022 es un documento que, alrededor de las preguntas de ¿a quiénes se busca?, ¿en dónde se les busca y dónde desaparecieron? y ¿qué motivó a desaparecerlas?, plantea 18 estrategias priorizadas, 11 resultados estratégicos, y 34 regiones del país priorizadas.

Priorización Territorial by Vanesa Castro on Scribd

“Estamos hablando de un universo de desapariciones masivas, lo que no es menor. Esto pasa cada año desde 1948, con un alto nivel de impunidad y en todo el territorio nacional. Es una tragedia prolongada en el tiempo en la que más de 100.000 personas son víctimas, ¿les vamos a decir que las vamos a buscar a todas al mismo tiempo? No sería cierto porque hay distintos factores que marcan la necesidad de priorizar, no a las víctimas sino las estrategias. Priorizar no es excluir sino organizar y planear para agilizar los resultados”, apuntó Monzón, quien además fue enfática en afirmar que esta hoja de ruta es dinámica y no estática, además de estar avanzando porque ya se está implementando.



A la presentación del plan asistieron distintas organizaciones, así como la USAID y la ONU, aliados internacionales y representantes de países que han apoyado los esfuerzos de paz en Colombia.



Marcela Sánchez, portavoz de Colombia Diversa, agradeció el enfoque diferencial de la estrategia y destacó que, “este proceso ha representado algo innovador para las personas LGBTIQ+ porque se trata de la inclusión de víctimas que nunca antes habían sido mencionadas”.

Sánchez además apuntó que el interés no es solo sobre el número de víctimas sino, sobre todo, las razones de la desaparición porque eso da una explicación del conflicto y la discriminación que se dio por temas políticos, sociales y sexuales. “Estamos convencidas de que la búsqueda no beneficia solo a las víctimas sino a la sociedad colombiana porque vamos a encontrar la semilla del conflicto con esas eliminaciones que además de ser físicas fueron también simbólicas”, concluyó Sánchez.



Bibiana Peñaranda, de la organización Mujeres Negras de Buenaventura, también explicó que la incidencia de esta hoja de ruta es una en la que su comunidad se siente reconocida. “Es un plan antirracista en el que nos vemos reflejadas y que tiene un reconocimiento para nosotras”, indicó.



La búsqueda, tal como se indicó en la presentación del documento, va más allá del trabajo técnico para ser un trabajo reparador y esto, según la Unidad de Búsqueda, se da gracias a la diferenciación de los casos.



Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, apuntó la necesidad de una política pública que garantice la no repetición. “La búsqueda debe ser solidaria, un esfuerzo colectivo más allá del Estado, para dar respuesta a la verdad y que lleve a la sociedad a rechazar la desaparición. Es por esto que uno de los principios que rigen estas acciones es el de la participación”, dijo Rivero.

De otro lado, Larry Sacks, director de USAID Colombia, agradeció la oportunidad de que su organismo haya podido hacer parte de las acciones, al tiempo que fue enfático en la importancia de que el país conozca la verdad de la desaparición. “Esta es una herida abierta de la violencia en Colombia, un dolor constante y un duelo suspendido. Las personas que trabajan en la búsqueda son las más valientes que yo he conocido”, aseguró Sacks.



Finalmente, la directora Monzón, recalcó la importancia de que esta tragedia no siga ocurriendo, indicando además que “todas y todos tenemos derecho a no ser desaparecidos”.



“Si uno cree que esto le pasa a una sola persona o que algo malo estarían haciendo las personas desaparecidas, nadie se compromete en la garantía de no repetición”, puntualizó Monzón.

Las regiones priorizadas

Las regiones que priorizó el Plan Nacional de Búsqueda a corto plazo, para el 2022, son las del Ariari Guayabero, con 17 municipios; Magdalena Medio, con 25; Piedemonte Llanero, con 28, Eje Cafetero, con 53; Sierra Nevada y Alta Guajira, con 27; Oriente Antioqueño, con 23; Urabá, con 6; Valle de Aburrá, con 10; Bajo Putumayo, con 6; Florencia y áreas de influencia, con 11; Catatumbo, también con 11; Antiplano Cundiboyacense, Bogotá y Tequendama, con 39; Montes de María, con 14; Suroeste Antioqueño, con 23; Andén Pacífico Sur, con 16; Sarare, con 4; Cordillera Tolima Huila, con 52 y Altillanura, con 6.



A mediano plazo, para 2030, fueron priorizadas las regiones de Alto Sinú y San Jorge, con 12 municipios; Occidente Antioqueño, con 18; Sur del Valle y Norte del Cauca, con 35; Norte de Antioquia, con 17; Área Metropolitana de Cúcuta, con 6; Nordeste Antioqueño, con 10; Atrato, con 12; Bajo Cauca Antioqueño, con 6; Llanos Orientales, con 10; Caguán, con 2; Amazonía Suroriental, con 28; Medio Putumayo, con 3; Litoral Pacífico, con 9; Alto Putumayo, con 4; Norte de Córdoba, con 18 y Norte del Atlántico con 5.

Los 11 resultados

• Establecimiento del Universo de Personas dadas por Desaparecidas

• Implementación del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas

• Formulación e implementación de Planes Regionales de Búsqueda en los Territorios Priorizados

• Reencuentro de personas desaparecidas halladas con vida identificadas, respetando la voluntad y procesos particulares de sus familias y/o comunidades

• Intervención de lugares de interés para la búsqueda y recuperación de cuerpos en los lugares intervenidos

• Entrega digna y culturalmente pertinente de cuerpos de personas desaparecidas halladas sin vida

• Elaboración de documento que sirva de propuesta a un Conpes para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado en Colombia

• Elaboración de informes periódicos de avance de la búsqueda en perspectiva del avance a la garantía del derecho a la verdad

• Participación de quienes buscan en el proceso de búsqueda en el marco de estrategias construidas e implementadas conjuntamente con enfoques reparador, diferencial, de género y étnico.

