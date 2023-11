Así avanza ley estatutaria que garantizará y ampliará el derecho a la educación

Ya está en manos de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley estatutaria radicado por el Ministerio de Educación Nacional MEN, ‘La educación es un derecho’, que busca regular el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles.

Luego de 18 sesiones de trabajo con más de 4.500 actores del sector de la educación, y de recibir cerca de medio millar de comentarios a través de un formulario online, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, quedó lista la construcción del documento radicado el pasado 2 de septiembre.

Una semana después, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes -donde se llevarán a cabo dos debates en los que la propuesta deberá ser aprobada de manera unánime, por tratarse de una Ley Estatutaria que busca concretar en términos legislativos un derecho fundamental-, le asignó al documento un equipo de coordinadores y ponentes multipartidistas que han estado trabajando en la norma y que han adelantado las audiencias públicas en distintos puntos del país para nutrir la propuesta.

El 9 de noviembre se llevó a cabo un encuentro de este tipo en Cúcuta y el 10 dos más, uno en el municipio de Corozal, en Sucre, y otro más en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño.

El próximo martes 28 de noviembre se realizará el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Las claves de la propuesta

Luis Fernando Salguero, asesor del despacho del Ministerio de Educación, explica que “lo que va a ocurrir, una vez quede aprobada, es que se va a cambiar la comprensión de lo que hemos conocido como derecho a la educación a lo largo de la historia. Al ser una ley estatutaria, que tiene una tipología distinta a las normas ordinarias, requiere la aprobación de las mayorías absolutas de ambas cámaras y debe ser aprobada en una sola legislatura, lo que nos impone el reto de que antes de mediados del próximo año la ley debe estar expedida y sancionada”.

Salguero también apunta que el documento que se construyó en el Ministerio de Educación, recoge los pronunciamientos que ha emitido la Corte Constitucional a lo largo de la historia y que han dado evidencia de la evolución de los derechos sociales en el país.

“La educación, actualmente, solo es concebida como derecho fundamental hasta determinada edad. Lo que buscamos es zanjar ese límite etario que establece la Constitución, para hacerlo universal, para todo el mundo sin importar la edad y progresivo porque sabemos de los retos financieros que atraviesa el país actualmente. Contar con esta ley implica inyectarle más recursos a la educación”, señala el asesor.

Respecto al tema del financiamiento, Salguero aclara que las leyes estatutarias son leyes de principio, lo que supone que de entrada no tiene un impacto fiscal.

“Somos conscientes de que el presupuesto se va a ver comprometido para materializar la apuesta, por esto establecimos un artículo de facultades extraordinarias, en el cual lo que buscamos es que hagamos el ejercicio de manera juiciosa y pausada, para establecer las fuentes de financiación. De ahí la importancia del tema de la progresividad que está en el principio del documento. La progresividad no sustituye el financiamiento, pero tampoco es cierto que sin que haya claridades de la fuente de financiamiento la ley no sea necesaria o no sea un saludo a la bandera”, concluye el asesor.

Son 11 los puntos sobre los que gira el documento radicado por el Ministerio de Educación en el Congreso de la República.

El primero de ellos es que sistematiza y compila en un solo instrumento normativo los elementos estructurales y principios básicos del derecho que han sido recogidos por la jurisprudencia.

También promueve la garantía del derecho fundamental de la educación en los dos ciclos de la primera infancia es decir de los 0 a los 6 años.



Teniendo en cuenta que de 480.000 jóvenes que se gradúan de bachillerato, cerca de 290.000 no continúan sus estudios, la propuesta avanza en la universalización progresiva del derecho desde los cero años hasta la educación superior.



La educación media se vuelve obligatoria y se enfatiza en su articulación con la educación posmedia, basados en que la cobertura en la educación media era del 49.2 por ciento, para el 2021.

Garantiza la formación integral desde las áreas básicas, inclusiva, pluralista, equitativa, con calidad. También reconoce la educación propia y los saberes de los pueblos étnicos, no solo para los indígenas sino también para el pueblo afrocolombiano.



Basados en datos como que la tasa de cobertura de educación para departamentos como los de Vaupés es de 2.91 por ciento, de Arauca del 6.78 por ciento y de Vichada del 6.34 por ciento, busca cerrar las brechas de acceso a la educación en los territorios campesinos, rurales, aislados y vulnerables.

También define la educación ciudadana y para la paz como un fin de la educación y fortalece la educación rural y reconoce a los campesinos como sujetos de derecho.



Otra de las novedades más trascendentales de esta propuesta es que reconoce el derecho a la educación a personas con discapacidad, víctimas del conflicto, con talentos excepcionales y trastornos de aprendizaje, además de las personas privadas de la libertad.



Finalmente, dignifica la labor docente, teniendo en cuenta que hay 331.234 docentes en Preescolar, Básica y Media y 77.736 en Instituciones de Educación Superior públicas.

