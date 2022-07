“Cuando recibí la notificación de que había sido seleccionado no sabía si creérmela o no. Primero recibí un correo y pensé que me lo habían enviado por error, pero luego me llamó la decana de la facultad contándome la buena nueva: era uno de los primeros Sergistas en recibir la beca para cursar un semestre de maestría en una de las mejores universidades tecnológicas del mundo. Era algo que soñaba, pero no lo creía posible por factores económicos. De no ser por esta beca no hubiera ido a estudiar a Suecia ni siquiera en los siguientes cinco años”.



Así comienza la historia de Juan Pablo Mariño Ardila, un ingeniero electrónico de 22 años que, junto a su compañero Julián David Martínez Sánchez, fue de los primeros dos Sergistas en ser elegidos para vivir una de las modalidades de internacionalización más recientes de la universidad. Esto se dio gracias a un acuerdo firmado en 2019 entre la Sergio, KTH Royal Institute of Technology y SAAB, el cual permite que dos estudiantes de últimos semestres de ingeniería puedan cursar un semestre de maestría en la institución sueca, totalmente financiados por SAAB, empresa enfocada en el desarrollo de tecnologías alrededor de la defensa y la aviación.



Juan y Julián son de los más de 15.000 estudiantes que en los últimos diez años han logrado recibir clases en uno de los 17 países con los que actualmente la universidad Sergio Arboleda mantiene convenios de cooperación académica.



“La internacionalización es uno de los pilares fundamentales para la universidad. La manejamos sobre dos dimensiones: una, permitirles a los estudiantes de pregrado y posgrado tener una experiencia académica en nuestra sede en Madrid, en donde por una semana ven clases con docentes europeos según su programa académico. La segunda dimensión se maneja a través de los diferentes convenios de cooperación académica de la universidad”, explicó Andrea Victoria Queruz Vanegas, coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la institución.

Dentro de los convenios de cooperación se incluyen modalidades de intercambios semestrales o de un año, programas de doble titulación, voluntariado internacional, prácticas en el exterior, el programa denominado pregrado más máster y el convenio más reciente para estudiantes de ingeniería para estudiar en KTH, en Suecia.



“Mi proceso de internacionalización fue a través de dos oportunidades. La primera en un intercambio en 2020 en la universidad autónoma de México; luego, cuando estaba haciendo las prácticas, me llamó la decana de ingeniería ambiental para contarme que podía participar para ganarme la beca de estudio en Suecia, en KTH, en reconocimiento por mi desempeño y mi destacado perfil académico”, relató Julián David Martínez Sánchez, otro de los pioneros Sergistas en pisar la sede de la reconocida institución sueca.



Cada año, cerca de 100 estudiantes, aproximadamente, viajan al exterior gracias a las diferentes modalidades de internacionalización de la Sergio. No en vano, “somos la universidad que más estudiantes pone en el exterior, precisamente porque nuestro objetivo es abrirles las puertas al mundo”, indicó Queruz Vanegas.

Ahora bien, además de ser el puente entre Colombia y el mundo, la Sergio Arboleda garantiza un acompañamiento total a los estudiantes que deciden abrir las puertas del exterior. Desde la asesoría para identificar la mejor universidad, identificar las necesidades de cada estudiante para encontrar lo que realmente se ajuste a sus gustos, el apoyo en el exhaustivo papeleo y trámites de visado, hasta asesoría en qué tiquete aéreo comprar y apoyo psicológico para garantizar la adaptación al cambio de país y exigencia académica son algunas de las formas en con las que la institución busca hacer sentir a sus estudiantes como en familia.



“Por ejemplo, a nosotros la universidad nos dio un acompañamiento único. De hecho, cuando supimos que habíamos ganado la beca para Suecia pensé que no lograríamos acceder porque tocaba entregar muchos papeles y documentos en un plazo de menos de tres días, pero la universidad, en tiempo récord, logró gestionar todo. De verdad se siente que ayudan a cumplir el sueño de uno de estudiar en el exterior”, relató Juan.

Por su parte Laura Saveedra, de 22 años, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo, vivió un intercambio en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España.

Una oportunidad para todos



“Nunca me dejó sola, todo el tiempo sentí el apoyo de la universidad. Estando en España tuve complicaciones con algunas materias por el nivel de dificultad y desconocimiento en algunas áreas, y la Sergio me brindó tutorías, me dio apoyo con profesores que destinaron su tiempo para explicarme todo lo necesario. Asimismo, me brindaron apoyo psicológico porque la soledad pega duro en un país diferente en el que debes enfrentarte solo, pero ellos no me dejaron sentir sola jamás. Es la mejor universidad del mundo”, contó Saveedra.



Para la institución, según Andrea Victoria Queruz Vanegas, el hecho de que los estudiantes logren vivir estas experiencias fuera del país “ayuda a formar personalidades y permite que un estudiante forme su perfil personal y profesional, no solamente para su comunidad de origen, sino también para que pueda hacer su vida en el mundo”.



No hay límites. Cualquier estudiante de pregrado o posgrado puede acceder a las diversas modalidades de internacionalización que ofrece la universidad. Para lograrlo basta con cumplir un par de requisitos.



“Debe tener la autorización de su escuela o facultad, que se traduce en tener un buen promedio académico de entre 3,6 y 4 sobre 5. Haber cursado cuarto semestre como mínimo, para que pueda viajar. No tener ningún problema a nivel disciplinario. Y si es una universidad que le exige algún nivel de idioma, el estudiante debe tener un puntaje requerido por dicha institución”, señaló la coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Sergio.



Frente al tema del idioma, Julián Martínez hizo hincapié en la importancia de que los estudiantes, a nivel general, se preocupen por aprender otra lengua.



“Aprovechen y tómense en serio el tema de aprender inglés. Por ejemplo, en la universidad es obligatorio aprender inglés, da los espacios y las clases, pero si uno no está comprometido nunca lo va a lograr aprender bien y sin el inglés, en mi caso, no se me hubiese abierto ninguna puerta, ni el intercambio ni el trabajo en el que estoy. El inglés es muy importante”, puntualizó.



Para algunos, la Sergio, además de propiciar espacios internacionales académicos de fácil acceso, también ha sido el vehículo para salir por primera vez fuera del país y conocer y darle la vuelta al mundo.



“Gracias a la Sergio tuve los mejores siete meses que he vivido hasta el momento. No solo aprendí muchísimo, sino que logré cumplir uno de mis grandes sueños: ver una aurora boreal un evento maravilloso”, concluyó Juan Pablo.

