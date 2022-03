La desaparición forzada en Colombia no es esporádica, en realidad, es una práctica a la que se ha recurrido contra de sectores de la población de manera regular al menos desde 1948 y hasta hoy. Esta situación motivó a que, tras la firma del acuerdo de paz, se creara la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una entidad que tiene la labor de dar respuesta sobre las desapariciones ocurridas antes del primero de diciembre de 2016 (fecha de entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz), en el contexto del conflicto armado en el país.

La Unidad de Búsqueda hace parte de los mecanismos del Sistema Integral para la Paz que también conforman la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. En particular, la UBPD tiene el mandato de dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida y, en los casos de fallecimiento, cuando sea posible la recuperación, identificación y entrega digna.



Precisamente, y con el fin de dar a conocer los avances y retos que la entidad ha enfrentado, y las acciones adelantadas en el 2021, este miércoles 30 de marzo, a partir de las 9 a.m., se llevará a cabo la rendición de cuentas de la UBPD, “La búsqueda: Responsabilidad del Estado por la verdad y la no repetición”.



La audiencia contará con la transmisión en directo a través de eltiempo.com y en @UBPDcolombia @ubpdcolombia y en el link del canal de Youtube de la Unidad de Búsqueda https://youtu.be/F_0pkEfvpa0

“La rendición de cuentas busca mostrar a la sociedad, en general, y a los distintos actores relevantes -que participan en la construcción de paz y también a quienes son responsables de garantizar los derechos-, los avances, resultados y retos que ha tenido y tiene la UBPD en la tarea esencial de apoyar a las víctimas para saber qué ocurrió y en lo posible, dónde están las personas desaparecidas”, indicó Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.



Encontrar a una persona desaparecida va más allá de un acto de la exploración de un terreno, exhumación de un cuerpo, la toma de muestras para pruebas genéticas o identificación de un cadáver. Si bien estas labores hacen parte del proceso, la búsqueda en su conjunto implica, además de hallar un cuerpo, dar una respuesta estatal de la verdad de lo ocurrido con las personas desaparecidas, lo que significa devolverles también su identidad familiar, social y comunitaria de manera que puedan explicarse las razones que estuvieron detrás de la desaparición forzada u otras circunstancias de la desaparición asociadas con el conflicto armado. Esta es la gran misión asignada a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a la que el Estado colombiano se ha comprometido no solo en el Acuerdo Final de Paz, sino en distintos instrumentos internacionales que buscan erradicar esta atroz práctica y dar respuesta a los familiares que buscan a sus seres queridos.

Un dolor que clama por la no repetición

Para dar con el paradero de un ser querido, la Unidad de Búsqueda ha desarrollado 22 planes regionales, los cuales involucran al menos a 31.000 personas reportadas como desaparecidas de un número que, a la fecha, está bordeando los 100.000 registros con nombres y apellidos que ha podido cotejar la UBPD.



El proceso de búsqueda analiza la información disponible sobre las personas desaparecidas en razón y en el contexto del conflicto armado. Fuentes como el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Registro Nacional de Desaparecidos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía y la Unidad de Víctimas contribuyen a estructurar este proceso, así como la información proveniente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.



Por esto, la articulación interinstitucional sigue siendo uno de los mayores retos para agilizar la búsqueda, pues de la calidad de la información disponible por parte de las instituciones, además de las que han brindado víctimas sobrevivientes, familiares y plataformas depende en una buena parte saber qué ocurrió con las víctimas de desaparición forzada o las personas dadas por desaparecidas, así como dónde pueden encontrarse. El propósito de la entidad es garantizarles a los familiares y a la sociedad en general, la respuesta que el Estado debe brindar en determinar cuál fue la suerte de las personas desaparecidas y su derecho a la verdad.



“Como colombianas y colombianos, necesitamos construir una manera distinta de relación entre el Estado y las personas que requieren la atención, el respeto y la garantía de sus derechos tantas veces postergados”, indicó la directora Monzón y agregó: “Por eso los hechos, conductas y acciones de estas nacientes instituciones deben reflejar el modelo constante y consciente de servicio basado en el respeto por la dignidad de todas y todos. Esa es la paz”.

La búsqueda no se detiene

En los últimos cuatro años, con esta metodología humanitaria y extrajudicial, características de esta entidad, la Unidad de Búsqueda ha logrado recuperar y entregar para su identificación 358 cuerpos, de los cuales se logró en tiempo récord la identificación plena de seis, que están siendo entregados a sus familiares en ceremonias dignas y en las condiciones que esta institución ha definido sus seres queridos y las organizaciones que les acompañan, para que proceso sea reparador para los familiares. También han apoyado el cierre del proceso de búsqueda de personas con la entrega digna de 134 cuerpos en articulación con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el CICR y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

+CONTENIDO. Una alianza de contenidos especiales de EL TIEMPO y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD.



Si está interesado en los procesos de búsqueda, entérese de lo que hace la Unidad de Búsqueda en @UBPDcolombia (en Twitter) @ubpdcolombia (en Instagram) https://www.facebook.com/UBPDcolombia/ y https://m.youtube.com/c/UBPDUnidaddeB%C3%BAsquedadePersonasDesaparecidas en Youtube