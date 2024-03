Así apoyan a los adultos mayores para emprender

El 42 % de los adultos mayores está pensando en emprender con el fin de alcanzar una independencia financiera y, también, para sentirse activos y seguir aportando a la sociedad. De hecho, solo el 33 % de los adultos mayores logra o decide jubilarse. Por su parte, el 60 % de las empresas analizadas aseguró tener un interés en adelantar programas para emplearlos.



Así lo reveló un estudio realizado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Porvenir en alianza con la Universidad del Rosario denominado ‘Desafíos y oportunidades de empleo y emprendimiento de los adultos mayores’. Los hallazgos fueron revelados durante el lanzamiento del programa Rosario Senior University, una iniciativa liderada por la Universidad para brindar formación a los adultos mayores.

Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, explicó durante el evento que el sistema pensional pide aproximadamente 23 años de cotización, pero el promedio nacional no es de más de 10 años. “Eso nos da una realidad tristísima, ya que la mayoría de los colombianos no se va a pensionar porque el mercado laboral no les permite alcanzar los requisitos”, dijo Largacha. Precisamente, para todos los adultos mayores de 55 años fue que se creó el programa para que puedan “aprender a emprender, lo que les va a permitir mejorar su calidad de vida y sus ingresos. Además, acompañaremos a quienes les falta muy poco para alcanzar su beneficio pensional en lograr la empleabilidad para que puedan cumplir su meta; este año hicimos una alianza con elempleo.com para esas ofertas”.



Estas son solo algunas de las estrategias que ha ideado Porvenir para apoyarlos, como resultado de los 4 estudios que ha realizado el Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento para el Adulto Mayor (ver nota anexa).



Alejandro Cheyne, rector de la U. del Rosario, aclaró que desde hace más de 3 años vienen trabajando de la mano con Porvenir para crear un conjunto de programas alrededor de la empleabilidad y el emprendimiento para las personas mayores. “Este programa ha ido tomando forma y, por eso, hoy lanzamos una Senior University para desarrollar y maximizar las competencias”, dijo Cheyne y agregó: “El fin último es lograr poner estos proyectos al servicio del país”.

Actualmente, en Colombia hay 7.610.671 personas mayores de 60 años, lo que equivale al 14,4% de la población (Dane, 2021). Y se estima que para 2050 esa cifra será de 14 millones, para ese mismo año se cree que entre el 47% y el 60% de los adultos mayores de la región no dispondrá de los ahorros suficientes para financiar una pensión y tendrán que recurrir a familiares o al Estado para subsistir (BID, 2018).



“Hoy el 55 % de los adultos mayores son mujeres, pero la mayoría de los que permanecen activos son hombres. Si bien las mujeres tienen la motivación para emprender, ellas están encontrando más barreras por lo que debe haber un enfoque de género”, puntualizó Andrés García, profesor e investigador de la facultad de Economía de la U. del Rosario y añadió: “Los adultos mayores quieren permanecer en el mercado laboral, pero también necesitan flexibilidad”.



Orlando Fonseca es un adulto mayor, bachiller y emprendedor. Gracias a uno de los cursos que hizo en 2023 pudo consolidar su emprendimiento ‘Open 2 Play’. “Es como un concéntrese con 30 temas diferentes para que los niños desarrollen su creatividad. Venía con la idea y con el curso pude fortalecerla”, destacó Fonseca.



Pedro Estrada, socio fundador de Pan Pa’ Ya, compartió con los asistentes que hace dos años se pensionó y el año pasado creó un emprendimiento denominado ‘De la huerta a su mesa’ para comprarle directamente a un grupo de campesinos en el Tolima sus cosechas a precios justos para venderlos en la ciudad.



Es ingeniero industrial, pero tuvo la vocación de emprender y ser empresario. “Hay que tener una visión y pensar en grande. La mía era la de crear la cadena de panadería más grande de Colombia”, reveló Estrada. Y lo logró, comenzó con una pequeña panadería de barrio y antes de la pandemia tenían 1.400 empleados, siete empresas, y exportaban productos como pan de bono, buñuelos y almojábanas a diferentes países. Sin embargo, aclaró que el fracaso es solo una etapa de aprendizaje, “los que hemos emprendido hemos tenido experiencias que no han funcionado. Para disminuir el riesgo hay que aprender y asesorarse”, recalcó Estrada. De hecho, él es uno de los mentores y conferencistas de esta nueva Senior University.

El principal observatorio de América Latina

Miguel Largacha, Presidente de Porvenir. Foto: Archivo Particular

El Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento para el Adulto Mayor es el principal centro de análisis y conocimiento de esta población en América Latina liderado desde el 2019 por Porvenir en alianza con la Universidad del Rosario. Desde este observatorio se monitorea el pulso de las personas mayores en el país para conocer sus expectativas, inquietudes y prioridades.



En 2019 se realizó el primer estudio sobre las necesidades del adulto mayor con el Centro Nacional de Consultoría. Y, junto con la Universidad del Rosario, se realizó el primer Programa de Formación en Emprendimiento. También se han hecho tres investigaciones más sobre calidad de vida, problemáticas socioeconómicas para encontrar las principales brechas para el emprendimiento y la empleabilidad.



A la fecha, hay más de 631 adultos mayores impactados con los cursos anteriores, 243 emprendimientos desarrollados y 150 ideas de negocio en progreso.



Según informó Porvenir, este año se creará la plataforma de incubación de negocios donde se encontrarán herramientas de formación y se podrá participar en ruedas de negocio para promover y concretar proyectos de emprendimiento.



Además, la AFP y la Universidad reconocerán el esfuerzo de las empresas colombianas que promocionen la inclusión laboral de los adultos mayores en su cadena productiva, ya sea como trabajadores o proveedores, a través de la primera versión del Premio Innova Mayor.



En materia de investigación se desarrollará el Monitor Empresarial de Inclusión Senior, una herramienta para medir el impacto del emprendimiento de los adultos mayores en las regiones y su contribución al desarrollo, así como para identificar los beneficios que las empresas obtienen al implementar acciones de inclusión laboral para esta población.



Este año, el Observatorio fue reconocido con el Babson Collaborative Spotlight Award, galardón que reconoce los logros y la excelencia en la educación del emprendimiento.

