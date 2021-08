Artesanías, el oficio que ha dado forma a la cultura

Colombia es un país lleno de diversos talentos, desde la música hasta el arte, el baile y los deportes, la tricolor se reconoce mundialmente. Sin embargo, a veces se dejan de lado los artesanos, aquellas personas que continúan la tradición de sus pueblos a través de sus manos, de materiales colombianos y prácticas que cambian según la región o incluso el clima de donde residen. Estas personas merecen el reconocimiento por ser parte de los artistas de Colombia y aquí le hablamos un poco de su trabajo.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Colombia tiene 27 productos con denominación de origen, de los cuales 12 son de índole artesanal. Por su parte, la

región Caribe tiene, por ejemplo, la tejeduría San Jacinto, cuya técnica en telar vertical produce variados productos, usualmente de hilo de algodón. Tiene también la Tejeduría Wayuú, que según la SIC “son tejidos reconocidos por la implementación de novedosos colores, diseños y formas, cuya estructura es estable y resistente, compuesta por urdimbre y trama”. Y por último, en cuanto a denominación de origen, se encuentra la Tejeduría Zenú, utilizada sobre todo para sombreros de caña flecha

cosidos con hilos blancos.



Esto lo confirman voceros de Artesanías de Colombia, y es fundamental agregar que “los oficios más representativos de la región Caribe son la tejeduría y la cestería en diversas técnicas y materias primas, el trabajo en madera, el trabajo en totumo, y la alfarería. De estos oficios se realizan diversas artesanías para diferentes tipos de mercado. Dentro de la categoría de moda y accesorios, encontramos sombreros, mochilas, mantas, bolsos, joyería y bisutería. Y dentro de la categoría de hogar y decoración se pueden encontrar piezas de mobiliario, lámparas, hamacas, chinchorros, esteras, cestos, caminos de mesa, mantas, individuales, bowls, jarrones, elementos decorativos, productos tipo souvenir, entre otros, toda una promesa para vivir el Caribe desde sus objetos”.

Costos artesanales

Ahora, vale aclarar que, como lo afirman desde esta entidad, “las artesanías de la región Caribe tienen un amplio rango de precios de acuerdo al oficio, la técnica, la materia prima con las que están elaboradas, los tiempos de producción que se requieren para su desarrollo y las condiciones de acceso a las comunidades que son variables y que en algunos casos afectan en mayor medida la circulación de los productos para su comercialización”. Esto es clave al pensar en comprar cualquiera de estos particulares objetos, ya que no solo tienen materiales que dependen de la tierra, sino que las comunidades que las producen también tienen sus retos y particularidades al crearlas.



Por ejemplo, para la creación de la tejeduría San Jacinto “el hilo de algodón con el que se tejerá, se lava en una olla con agua y jabón para que el color del material se fije; si el hilo no es del color deseado, se tiñe la madeja poniéndola en una olla con agua caliente y anilinas o pigmentos naturales con mordientes como: sal, lejía, alumbre o vinagre; se vuelve a lavar y se pone a secar al aire libre. Cuando el algodón está seco, la artesana separa y desenreda con cuidado las fibras del hilo, enmadejándolo en un devanador, herramienta de madera de cuatro brazos en la que se pueden clasificar los hilos con los que se elaborará la hamaca. Una vez están seleccionadas las madejas, se

comienza a preparar el telar”, cuentan desde Artesanías de Colombia.



Además de las prácticas y productos reconocidos por entidades y que se van haciendo características del país, existen artesanos de todo tipo y a lo largo del territorio, que le ponen su firma a sus propias creaciones. Por ejemplo, se puede hablar de Marcial Alegría Garcés, un artista nacido en 1936 en San Sebastian, Lorica – Córdoba.

Las obras de Marcial Alegría plasman las corralejas, fandangos, matrimonios y ferias. Foto: Archivo particular Marcial Alegría.

Personas que dejan su marca

Este hombre es uno de los representantes más importantes de la pintura primitivista en Colombia y él mismo cuenta que “mi interés en el arte empezó gracias a una película en la que un niño pobre que se ponía a pintar con carbón en las paredes y gente del gobierno lo vio y lo ayudaron regalándole pinturas y materiales. Ese niño se volvió famoso y entonces un día me pregunté: ¿qué hace ese niño que no pueda hacer

yo? y llegué a mi posada, le dije a mi compañera que me comprara cartulinas y pintura vinilo, me puse a pintar y adorné con 10 cartulinas la casa de mis padres. Después de

esto, un día llegó un gringo buscando una guaca y llegó a la posada de mis padres. Al ver las pinturas dijo “ohh, pintura primitivista” y preguntó que quién era el maestro que la había pintado, a lo que mi papá le respondió: mi hijo Marcial Alegría”.



Ese día Alegría vendió una de sus pinturas por cinco dólares y, energizado por los comentarios que le hicieron, siguió pintando hasta ahora, momento en que sus obras han recorrido el mundo. El artista comenta que para hacer sus pinturas se basa en las costumbres y tradiciones de su pueblo, “en la mayoría de mis obras plasmo las corralejas, fandangos, matrimonio, ferias de pueblo, representaciones de cómo éramos los zenúes, la pesadilla etc.”, comenta.



Las coloridas creaciones de este caribeño han encantado a conocedores nacionales e internacionales y, a sus 85 años, sigue deleitando los ojos de quienes lo buscan para adquirir sus obras.

Aporte femenino

Por otro lado, no se pueden dejar de lado a las artesanas del país, mujeres que con sus manos crean artículos que se pueden utilizar dentro de la casa o en la vestimenta. Una de tantas mujeres que se dedican a este oficio se llama Delfina Salas Morales y

pertenece al grupo de artesanas La Bendición. Este grupo lo conforman 17 mujeres que se asocian para crear objetos que han aprendido a confeccionar desde que eran niñas: esteras y esterillas, la tradición de San Juan de Tocagua.



Gracias a esta asociación y a varios programas de Artesanías de Colombia y Artesanías del Atlántico, Salas afirma que ha expandido sus conocimientos de la labor manual para pasar a hacer correas, bolsos, caminos de mesa, canastos, bandejas, y como lo dice ella “más o menos, lo que nos pidan, lo hacemos”.



Según Natalia Quiñones, diseñadora líder la región Caribe de Artesanías de Colombia, “las actividades diarias como la pesca, la agricultura, la ganadería, entre otras, son un gran punto de inspiración para las personas que viven en medio de esas actividades y que al plasmarlas en los productos a través de ejercicios de abstracción y composición gráfica, se sienten representados en estos al igual que ven reflejadas sus familias y sus comunidades”.



Delfina confirma lo anterior al contar que para sus creaciones, ella y las mujeres a su alrededor se inspiran sobre todo en la naturaleza, en la laguna de San Juan de Tocagua y en lo que pueden ver a diario.



Con todo esto, es posible afirmar que los artesanos son piezas claves de la cultura y la comunidad del Caribe y se deben respetar como artistas en sus respectivos campos.

Con ellos, se puede adornar la casa y hasta su atuendo con productos 100 por ciento colombianos, clave para el avance económico y social de la región y el país.