Apuesta por una transición energética prometedora

En el marco de propender por el desarrollo de una economía sostenible en el país, de cara al beneficio de los connacionales y el ecosistema en general, una de las banderas que ha acompañado esta iniciativa, ha sido la transición energética hacia la generación con fuentes de energía no convencionales, especialmente en las zonas menos interconectadas.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energías, “Colombia se ha destacado como un líder en esta transición energética, inclusive a nivel global. Para el 2022, más de 12 por ciento de su capacidad instalada de generación eléctrica vendrá de fuentes renovables no convencionales, comparado con menos del uno por ciento en 2018”.



Todo esto, en un contexto donde la principal política energética del Gobierno del presidente Iván Duque, es la transición energética con tres principales objetivos: “Uno, migrar hacia un sistema energético más competitivo, eficiente y resiliente, mediante la masificación de energías renovables no convencionales y la adopción de nuevas tecnologías; dos, eliminar las brechas energéticas, introduciendo nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías para acelerar la universalización del servicio; y tres, liderar la lucha contra el cambio climático, priorizando la movilidad sostenible con la introducción masiva de combustibles de cero y bajas emisiones, el uso de vehículos híbridos y eléctricos, y políticas de eficiencia energética a nivel residencial, comercial e industrial”, puntualizan desde esta cartera ministerial.

En marcha

La costa Caribe no es ajena a estas transformaciones, así lo afirma Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables - SER Colombia, quien resalta que en el momento se vienen trabajando en alrededor de 121 proyectos de energía solar y eólica proyectados a realizarse en la región Caribe.



“Al día de hoy los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, suman un total de 121 proyectos vigentes, la mayoría se encuentra en registro fase dos. El 80 por ciento de los proyectos son con tecnología solar fotovoltaica”, explica.



De igual manera, el director resalta que desde MinMinas se indicó que para este año entraría en operación el primer parque eólico del país, que estará ubicado en La Guajira (Proyecto Guajira I de Isagen), y 12 proyectos más de energía fotovoltaica, uno de ellos, que hace parte de la exitosa subasta de cargo por confiabilidad de 2019: la granja solar de La Loma, en el departamento de Cesar.

Soluciones renovables

En medio de este panorama, cabe resaltar que según datos estadísticos presentados por Carlos Alberto Zarruk, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Energías,

un 97,5 por ciento de los colombianos tienen acceso a este servicio, lo que quiere decir que hay un 2,5 por ciento que aún no lo tienen y, “es ahí donde está siendo importante el tema de las renovables, porque buena parte de las soluciones que se han implementado a nivel de estas en los últimos meses y sobretodo en este último año, es para las zonas menos interconectadas con proyectos fundamentalmente fotovoltaicos”,

anota.



A su vez, precisa que algunas empresas asociadas a la Cámara ya están empezando a trabajar en proyectos con generación de fuentes no convencionales, proveyendo la estructura, el montaje y la implementación de los mismos, donde la región Caribe tiene un papel protagónico con procesos de energía solar.



Todas estas iniciativas en marcha, de acuerdo con Zarruk, se dan en gran medida gracias a que “en Colombia existe un potencial gigantesco para la generación de energías renovables pero tal vez el potencial más grande del país se concentra en la región Caribe, por ejemplo, para la generación eólica, las cifras lo que muestran es que la Guajira tiene una capacidad de generación con energía eólica, pues goza con una velocidad de viento más o menos del doble del promedio mundial, un fuerte que se ha venido materializando”.



Este es un punto en el que concuerda el director ejecutivo de SER Colombia, quien afirma que el Caribe es una región con una posición geográfica privilegiada en la materia.



“En la Guajira y en general en la costa Caribe hay una muy buena circulación de vientos que potencializa las opciones de generación de energía eólica. La velocidad del viento en esta zona, por ejemplo, a una altura de 80 metros, está alrededor de 9 metros/segundos, el doble del promedio mundial, siendo este un departamento

privilegiado”.



Del mismo modo, enfatiza que esta región tiene características desde el punto de vista de los recursos, muy importantes, pues hay radiación solar en todo el territorio y los vientos también son muy óptimos. “Por ejemplo, para el departamento de La Guajira nuevamente, la radiación solar está un 60 por ciento por encima del promedio mundial. Esto también significa que hay un gran potencial para proyectos a pequeña escala”.

Retos y desafíos

Entre tanto, debe reconocerse que el Gobierno Nacional viene impulsando el desarrollo de las energías renovables de diferentes maneras.



“En primer lugar, con la organización de las subastas dedicadas a contratos de largo plazo de proyectos de FENCR, la primera en 2019 y la segunda programada para el mes de octubre del presente año. Adicionalmente la reciente aprobación de la Ley 2099 de 2021 también va en esa dirección, además de la regulación sobre conexiones y otros temas procedimentales, entre otros aspectos”, aclara Corredor.



Sin duda, todo lo que se ha mencionado hasta el momento en su conjunto, son apuestas que fortalecen e incentivan el desarrollo de la transición energética en esta zona del país, no obstante, aún quedan algunos retos y desafíos pendientes a resolver.



“Primero por ejemplo, diversificar la matriz energética, pues sabemos que casi el 70 por ciento de la capacidad instalada es hidráulica, entonces entre mayor diversificación, menos riesgo hay. Ese sería un primer reto, un proceso que ya se está comenzando a resolver con el impulso de las energías renovables. El otro tema es llegar a una cobertura del 100 por ciento en el país, aunque tenemos una cobertura muy amplia, todavía hay un porcentaje de colombianos que no tienen acceso al servicio, sobre todo en las zonas menos interconectadas”, comenta Zarruk.



No menos importante, el directivo resalta que otro de los desafíos en materia es el tema de los precios, pues si bien, el país no está en la parte más alta de los costos a nivel internacional, tampoco lo está en el nivel más bajo, siendo este un factor clave a mejorar.



Finalmente, Corredor agrega que “los retos que tenemos en el corto plazo para la construcción de los proyectos, están relacionados con el desarrollo de las consultas previas, la aprobación de las licencias ambientales, la adecuación de la infraestructura vial y portuaria para traer equipos y maquinaria, y la interconexión para evacuar la energía de los proyectos”.

Parques solares

En cabeza del presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, en el último trimestre del pasado año, se realizó la inauguración oficial del Parque Solar Bayunca 1, ubicado en Cartagena de Indias.



“Esta es una moderna instalación con 9.810 paneles solares, capaces de generar más de 7,1 gigavatios hora/año, lo necesario para atender las necesidades de energía de más de cuatro mil hogares, convirtiendo a Cartagena en la primera capital colombiana con proyectos solares conectados a la Red Nacional”, anotan desde el Ministerio.



Cabe resaltar que el proyecto contó con una inversión privada de cinco millones de dólares y fue desarrollado, construido y operado por las empresas Promoenercol y

Egal.



Por esos mismos días, la compañía francesa GreenYellow, en alianza con Grupo Éxito, inauguraron el primer parque solar ‘Pétalo de Córdoba I’, ubicado en la vereda de Aguas Blancas.



Una planta con capacidad instalada de 12 MWac capaz de generar 17.333 MWh/año. Según datos oficiales de MinMinas, esto evitaría la emisión de 6.587 ton Co2 equivalentes a 31.669 árboles plantados para la absorción de dicha cantidad de gas, sumándose así a la política de incorporación de energías renovables de la matriz eléctrica del país.