Aprende en Casa, la estrategia de la educación en Bogotá

La crisis sanitaria provocada por la covid-19 le dio un giro a la educación, al punto de que hoy se aprende en el hogar. Adicionalmente, quienes orientan este aprendizaje ya no son solo los cerca de 35.000 docentes de colegios públicos que hay en Bogotá, también las familias o acompañantes de los niños hoy juegan un papel fundamental.

Para facilitar este nuevo reto en la escolaridad, la Secretaría de Educación creó Aprende en Casa, “una estrategia para darle herramientas pedagógicas flexibles a la comunidad educativa, de cualquier colegio de Bogotá, a padres de familia, alumnos, orientadores y directivos (incluso está disponible para cualquier persona interesada en consultar) con el fin de garantizar el aprendizaje de los estudiantes en sus hogares, a raíz de la cuarentena causada por la covid-19”, precisaron en la Secretaría de Educación del Distrito.



Aprende en Casa contempla cuatro canales de comunicación: televisión, radio, digital y físico (ver los recuadros). En el caso del digital, por ejemplo, se pueden encontrar más de 600 contenidos educativos como guías pedagógicas, videos, manuales para el uso de nuevas herramientas y actividades sugeridas para hacer en casa con los estudiantes, entre otros.



A cierre del 23 de abril se habían registrado más de 8’266.000 entradas al portal Red Académica, en el cual se aloja Aprende en Casa, y sumaban más de 613.791 las reproducciones en Facebook Live.



¿Cómo ha sido el reto?



El sábado 14 de marzo, según cuenta el profesor Anzola, a él y a sus compañeros docentes los convocaron a una reunión en el colegio Montebello IED, de la localidad de San Cristóbal, en donde trabaja dando clases en seis cursos, cada uno con aproximadamente 35 alumnos. La razón de este encuentro era coordinar cómo les enseñarían de forma no presencial a los estudiantes del Montebello, tomando como base para sus clases a distancia las herramientas de Aprende en Casa.



De acuerdo con el profesor John, “el Distrito tomó decisiones muy rápidas. Desde una semana antes de que comenzara el simulacro de cuarentena en Bogotá, ya los profesores nos habíamos reunido ese sábado. Creamos la página web del colegio para compartir información entre nosotros, en el portal Red Académica que da esa posibilidad a cada colegio (de crear su propia página) y ahí está Aprende en Casa con todo el material al que pueden acceder”, aseguró.



El 19 de marzo, por ejemplo, cuando apenas se iniciaba el aislamiento, Claudia Márquez, profesora de primaria del Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio, recuerda que acudió a una de esas herramientas.



“Ese día les pedí a los estudiantes de tercero que vieran un programa de televisión que se llama Los fantásticos viajes de Ruka, era a las 9 de la mañana. Les hice cinco preguntas, algunas relacionadas con la estructura de un cuento, y ellos me enviaban mensajes de voz con la respuesta, a través de WhatsApp”, comentó la docente, y concluyó que el contenido que presentan en la plataforma es abundante y de fácil aplicación.



A través de los programas de Canal Capital se enseña



Aprende en casa con Canal Capital se transmite de lunes a viernes desde las 7 a.m. hasta las 10 a.m., con repetición de 2 p. m. a 5 p. m. Durante la franja se emiten programas educativos, dirigidos a estudiantes de todas las edades y grados.



Para orientar su uso, las series cuentan con fichas pedagógicas para docentes y padres, en las cuales se indican las edades, los grados y áreas sugeridas, así como recomendaciones sobre actividades posibles a desarrollar con estos programas.



Los docentes consultados para este informe, John Anzola (de la localidad de San Cristóbal) y Claudia Márquez (de Suba) aseguran que es de gran ayuda que el plan incluya herramientas como la televisión o la radio, que son de fácil acceso para la mayoría de los estudiantes.



De acuerdo con la experiencia que han tenido, coinciden en que una de las mayores dificultades durante en este proceso de orientar a los alumnos para que trabajen en sus casas tiene que ver con que una buena parte de ellos no cuenta con conexión a Internet.



Guías físicas para alumnos con mayores restricciones



Para Viviana Correa, madre de dos niños en edad preescolar, resulta imposible pagar por el servicio de internet, porque para ella lo realmente esencial en este momento es asegurar la comida de sus dos niños.



Para los estudiantes que presentan mayores dificultades de continuar con los procesos educativos, ya sea porque no tienen conectividad o porque se les dificulta sacar fotocopias, la Secretaría de Educación creó el componente de comunicación físico: ‘Aprende en Casa toca a tu puerta’. “Con este plan se está realizando la entrega de material físico a los estudiantes que presentan mayores restricciones y dificultades de conectividad, para que esto no impida que puedan continuar con sus procesos de aprendizaje en casa. La entrega se realiza puerta a puerta con el apoyo de maestros voluntarios, servicios de mensajería y apoyo de colegios”, explicaron en la Secretaría de Educación. Además, varias familias recibieron refrigerios escolares.



600 contenidos educativos en el espacio virtual



En el programa Aprende en Casa se puede encontrar más de 600 contenidos educativos como guías pedagógicas, videos, manuales para el uso de nuevas herramientas y actividades sugeridas para hacer en casa con los estudiantes, entre otros. Además, todas las semanas se realizan charlas, espacios de lectura y otras actividades. Puede visitar:



https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa



“Lo que yo he hecho para poder utilizar los materiales -soy maestra de tercero, cuarto y quinto de Sociales y de Español- es buscar los contenidos para aprender. Hay una colección de rutas de aprendizaje que está dinamizada por cursos. Es fácil de navegar, entonces entro a los contenidos de básica primaria y encuentro actividades secuenciales, con objetivos de clase. Incluso hay actividades que les permiten a los estudiantes, que no tengan conectividad todo el día, imprimir ejercicios”, aseguró la profesora Claudia Márquez.



Con programas de radio también se aprende en casa



Gracias a una alianza con Colmundo (1040 AM) y DC Radio, la emisora virtual de Bogotá (www.dcradio.gov.co), cada semana, los días lunes, miércoles y viernes, de las 11:30 de la mañana a las 12 del día se emite Aprende en casa radio. El programa cuenta con secciones como: lectura en voz alta de diferentes tipos de textos, conversaciones con expertos invitados, normas de cuidado y prevención, así como mesas de trabajo para maestros, estudiantes y padres de familia.



Este espacio se convierte en una alternativa para aquellos hogares que no cuentan con conexión a internet o que son seguidores de la radio.