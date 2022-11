Con más de 580 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, AppGallery es, hoy por hoy, la tercera tienda de aplicaciones más grande a nivel mundial, una posición que le ha implicado, además de competir contra los pesos pesados tecnológicos en el mercado, generación de alianzas comerciales en tiempo récord, robustecer el sistema de seguridad para la integración de nuevos aplicativos y construir un sistema de recompensas exclusivo, todo con el fin de luchar contra la desinformación que gira alrededor de la plataforma oficial de apps de Huawei.



Han pasado once años desde que AppGallery salió por primera vez a la luz en China, y cinco desde que se dio a conocer oficialmente al mundo (2018); tiempo en el que Huawei se ha tenido que aliar con más de 5.75 millones de desarrolladores en todo el globo para hoy ofrecer más de 1'300.000 aplicaciones disponibles en su plataforma, cada una de ellas validadas con pruebas de seguridad para garantizar la protección de la información de los usuarios.



No obstante, y a pesar de que los dispositivos móviles recientes de Huawei traen consigo la tienda de aplicaciones preinstalada, aún hay quienes creen que en AppGallery no están todas las apps que necesitan; que no es posible descargar aplicativos de Google; que la tienda solo es para usuarios Huawei; o que la tienda no cuenta con la seguridad necesaria para evitar descargar malwares o virus informáticos, entre otros mitos.



"Cuando Huawei comienza a trabajar en un ecosistema distinto y se arriesga a competir de manera independiente con su tienda oficial, AppGallery supuso su gran reto: crecer en un mundo en el cual no era conocida y hacerle ver a la gente que es una herramienta viable, segura, con aplicaciones locales y globales integradas y con una oferta que la posiciona como una verdadera opción para las personas que adquieren un dispositivo Huawei. Una tienda diseñada para que el usuario realmente encuentre todo lo que necesita y fácil de manejar", explicó Iván Luzardo, director de Folou.co.

A pesar de estos retos, según los expertos consultados, en estos cuatro años de lanzamiento oficial de la tienda, Huawei ha logrado sortear los obstáculos para satisfacer las necesidades de sus millones de usuarios en todo el mundo. Muestra de ello es que, además de innovar con el lanzamiento de nuevos productos, AppGallery está disponible en más de 170 países y regiones, siendo compatible con más de 70 idiomas, y siendo utilizada por más de 5,5 millones de usuarios en Colombia y más de 580 millones de usuarios a nivel global.



"AppGallery es una de las galerías de aplicaciones más grandes y completas del mercado. Hoy en día, después de superar varios obstáculos, han logrado que los usuarios puedan acceder a todas las apps que requieren de manera sencilla. Ahora bien, ser la tercera tienda de aplicaciones más grande del mundo no es tarea fácil, requiere que seas un monstruo tecnológico y en eso Huawei la tiene clara", destacó Daniel Faura, especialista en tecnología.



Algunos de los mitos que aún existen alrededor de AppGallery son:

descargar aplicaciones en AppGallery es inseguro y puede llenar de virus tu dispositivo (FALSO)



La seguridad de los datos de los usuarios es un tema prioritario para AppGallery. La aplicación garantiza un alto nivel de protección de la información en cada acceso y descarga que se realiza desde la plataforma. Para que las descargas sean seguras, el sistema cuenta con un ciclo completo de revisión que incluye la verificación del nombre real del desarrollador de cada app y un proceso de cuatro pasos de revisión que garantiza la operación segura de lo que se descarga.



"Huawei tiene una capa de seguridad y protección de datos bastante alta. En caso de que algún usuario no encuentre alguna aplicación en su tienda, AppGallery le proporciona la ruta para obtenerlo de manera segura, eso dice mucho, porque significa que tienes un respaldo y una garantía de que lo que estás descargando es completamente seguro", indicó Faura.

No hay beneficios adicionales

a las descargas que se realicen (FALSO)



De hecho, AppGallery ofrece un novedoso sistema de cupones de descuentos, vales y regalos que están siempre disponibles, de forma exclusiva, para todos los usuarios que navegan en la plataforma. Así, además de descargas, en esta galería de apps se pueden conseguir beneficios como cashbacks para utilizar en los juegos más populares o la versión premium por tiempo limitado de algunas aplicaciones. Precisamente, en este momento hay una campaña activa con RappiPrime y TinderPlus.



"Ninguna otra tienda te premia por descargar aplicaciones. Lo interesante aquí es que Huawei tiene un área dedicada a este tipo de alianzas con diferentes marcas, para ofrecerles beneficios a los usuarios. Con este cashback puedes descargar, incluso fondos de pantalla", resaltó Daniel Faura.

No se pueden descargar las ‘apps’ de mensajería instantánea y de redes sociales más populares (FALSO

AppGallery cuenta con más de 1’300,000 aplicaciones distribuidas en 18 categorías. Para facilitar la búsqueda, la plataforma dispone del botón "Instala aquí Apps Populares", donde los usuarios pueden encontrar una lista con las aplicaciones más descargadas a nivel mundial como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, Google Chrome, Google Meet y TikTok, entre otras.

AppGallery solo está disponible para usuarios Huawei (FALSO)



Aunque la tienda de aplicaciones ya viene preinstalada en los nuevos celulares y tabletas de la marca, la realidad es que cualquier persona que tenga un dispositivo con sistema operativo Android que no cuentan con esta tienda o desean explorar nuevas alternativas también puede descargar AppGallery y disfrutar de sus beneficios que van desde promociones, bonos, descuentos, regalos y membresías gratuitas por temporadas de las apps más descargadas en el país.



Para descargar AppGallery solo debe ingresar a su navegador de internet de preferencia y en la página de Consumer Huawei Colombia encontrará detallado el paso a paso.

No pueden instalarse aplicaciones de Google (FALSO)



Contrario a la creencia de muchos usuarios, las aplicaciones de Google también están disponibles desde AppGallery. Precisamente, entre el portafolio de la plataforma se encuentran apps como Gmail, Google Translator, Google Meet y Google Chrome, entre otras.

