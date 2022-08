La depresión y la ansiedad aumentaron en el mundo más de un 25 por ciento en el primer año de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Colombia no fue ajeno a esta problemática, por lo que desde distintas instancias se comenzó a mirar el tema con mayor cuidado. Si bien la Universidad Sergio Arboleda ya venía trabajando en atender el estado de salud mental de su comunidad (estudiantes, docentes, personal administrativo), a través de la oficina de bienestar, su alcance no era suficiente para abordar problemáticas complejas y la demanda que se presentaba.



A esta necesidad se sumaron las condiciones de calidad exigidas por el ministerio de Educación para las prácticas profesionales de psicología, que tienen que ser obligatorias en psicología clínica. Estos dos aspectos llevaron a abrir los consultorios desde la Escuela de Psicología, que recibieron el aval de los ministerios de Educación y de Salud en marzo pasado, lo que certificó su calidad.



“Desde el 2019 empezamos a configurar los consultorios con bienestar, a mirar cómo podríamos trabajar y a definir qué necesidades específicas eran requeridas para cubrir en salud mental. Es decir, que desde hace dos años iniciamos el desarrollo y la búsqueda del aval como lugar de práctica, que fue lo que obtuvimos en marzo al demostrar que sí estábamos cumpliendo con los estándares requeridos”, explica Mónica Riva, decana de la Escuela de Psicología.



Así, con los consultorios, se desarrolla una doble función: por un lado, apoyar el estado de salud mental de la colectividad académica y, por otro, tener un lugar de prácticas para los estudiantes en condiciones de alta calidad.



Incluso se buscará una tercera función, pues, según Carlos Corzo, coordinador de los consultorios, se tiene proyectado abrir la atención al público en general, como sucede con los consultorios jurídicos de las universidades.



Ansiedad y depresión

Lo que la OMS ha advertido con respecto al aumento de la ansiedad y la depresión en el mundo, lo han vivido la mayoría de pacientes de La Sergio que han acudido a los consultorios. Corzo confirma que, en efecto, estos trastornos han sido predominantes, y que, aunque ya pasó el aislamiento por la pandemia del covid-19, por el que los problemas de salud mental aumentaron, la llamada pospandemia sigue generando efectos mentales negativos.



En lo corrido del año, por ejemplo, en cuanto a la prevalencia de diagnósticos, el 68,8 por ciento de los motivos de consulta están relacionados con situaciones de carácter emocional que desencadenan dificultades en todas las esferas de la vida. Adicionalmente, se ha presentado un aumento importante en trastornos de ansiedad y depresión.



Así le ocurrió a Juan Carlos Delgado, estudiante de décimo semestre de Música, quien fue de los primeros pacientes en acudir a los consultorios una vez avalados. En marzo, cuando estaba cursando noveno, sintió que su vida no tenía sentido: “Estaba en un momento depresivo muy fuerte. Me levantaba sin ganas de nada, no quería ir a clase, no quería ni coger la guitarra. Dormía una o dos horas, no comía…”. Haber terminado con su novia, dificultades en la relación con su hijo y la pandemia fueron las causas que llevaron este joven de 24 años a esa situación.



El asunto era tan preocupante que llegó a tener pensamientos suicidas, asunto que lo llevó a pedir ayuda: “Cuando me vi que estaba en alto riesgo, acudí a la decanatura de Bienestar y de allí me remitieron a los consultorios porque vieron que mi situación era de psicología clínica. A las dos semanas de asistir a las citas, ya estaba durmiendo 8 horas seguidas”.



Aunque las causas que llevaron a Juan Carlos a sufrir de ansiedad no han cambiado, ahora las aborda desde otra perspectiva y las ve como parte de un aprendizaje.



Y es que tanto el encierro como el regreso a la presencialidad pospandemia han afectado a las personas. Riva dice que volver a la universidad generó otro cambio para el que muchos no estaban preparados. En este sentido, Corzo agrega que había muchos asuntos pendientes que no se abordaron y que han salido a hora, como los duelos por los familiares que murieron por el covid-19, y otros aspectos que han llevado a que la gente pida ayuda.



Solo en lo corrido de este año, en los consultorios de atención psicológica de la Sergio se han atendido 125 personas, entre estudiantes de pregrado, posgrado y funcionarios, equivalente a 634 consultas.



En promedio, el 60 por ciento de consultantes son mujeres, y el rango de edad de la mayoría de pacientes está entre los 16 y los 27 años.



Para Juan Carlos el apoyo recibido en los consultorios fue fundamental. Reconoce que poner de su parte también lo ayudó a salir adelante, porque usó , y sigue aplicando, las herramientas que le dieron en terapia: “Es importante tomar responsabilidad frente a nuestra salud mental, saber que no estamos solos y que hay varios mecanismos para ayudarnos. Hay que quitar el tabú de que estar deprimido es estar loco”.

