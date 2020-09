Antioquia, filón para el desarrollo del potencial minero colombiano

Con una tradición histórica que ha posicionado a Antioquia como uno de los polos del desarrollo minero en Colombia, el sector atraviesa por un buen momento que, pese a las dificultades actuales por cuenta de la pandemia, ha logrado sobreponerse y proyectarse hacia un mañana que se vislumbra esperanzador, gracias a diferentes

proyectos de explotación localizados en toda la región.

“Antioquia es el principal productor de oro, plata y platino, situación que se fortalecerá

con la entrada en operación de la compañía Zijin-Continental Gold. En el futuro, se prevé que el departamento albergue el principal proyecto de cobre en el país, en Jericó, y uno de los más grandes de oro en San Roque”, asegura Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).



De acuerdo con cifras del 2019, Antioquia produjo 667.681 onzas de oro (el 57 por ciento del total nacional), indicador que podría duplicarse con la entrada en operación de nuevos proyectos auríferos, como el de Buriticá.



Según la ACM, en el primer semestre de 2020 la minería del oro jalonó el sector en medio de las afectaciones económicas por las que atraviesa el país. La mejora de los precios y la adopción de protocolos de bioseguridad les permitió a las empresas mantener la operación en indicadores cercanos a los planes estimados, logrando que las exportaciones durante ese periodo se incrementaran 52 por ciento con respecto a los primeros seis meses de 2019.

Fortalezas y amenazas

​

De acuerdo con Ana María Gómez, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti Colombia, el país es uno de los cinco primeros con mayor potencial minero del mundo. Esta condición se constituye en una gran oportunidad,

donde claramente Antioquia tiene un papel relevante, no solo por las explotaciones

proyectadas, sino por la consolidación de la actividad en esta zona.



“Las fortalezas del sector están dadas por la presencia que hacemos en el territorio,

siendo aliados del Estado y de las comunidades para generar oportunidades, a través de acciones sostenibles que permiten la construcción de tejido social y económico, contribuyendo a la transformación de prácticas y procesos, a la vez que propenden por el cuidado del medioambiente y la generación de valor compartido para los grupos de interés”, indica Santiago Cardona Múnera, vicepresidente para Colombia de Mineros Aluvial S.A.S BIC.



Al igual que varias de las actividades económicas en el país, la minería no está exenta

de riesgos, hasta el punto de estar en el ojo del huracán por temas como la extracción

informal, que en Antioquia se estima en una cifra cercana al 80 por ciento del total, sumada a la explotación ilegal, vinculada estrechamente con la operación de diversos grupos al margen de la Ley.



La situación se complica aun más si se consideran otros factores como el estricto y complejo marco regulatorio y normativo, la corrupción en torno al sector y la imagen que este tiene ante la opinión pública, pues ha sido señalado por sus posibles impactos a los ecosistemas.



“Imaginar que la minería es un monstruo que arrasa bosques y genera deforestación

e inundaciones es un mito para la minería formal, aunque tristemente no lo es para la ilegal. Tenemos que trabajar más para mostrar cuál es la realidad de la minería, pero necesitamos el apoyo de toda la sociedad para informar cuáles son sus beneficios, sus riesgos y cómo se mitigan, porque los mitos infundados son la principal amenaza para el sector, no solamente en Antioquia, sino en Colombia”, reafirma Gómez.

Proyectos reactivadores



Buena parte de las esperanzas que se han depositado en la reactivación económica

del país yacen en el sector minero. Cabe destacar que el Ministerio de Minas y Energía

ha priorizado 33 proyectos que representan inversiones por $35 billones y la generación de más de 50.000 empleos en los próximos dos años.



En cuanto al cobre, Anglo-Gold Ashanti está a la espera del otorgamiento de las licencias para iniciar el proyecto Quebradona, en Jericó, el más grande de explotación de este mineral en el país, con el cual la producción podría llegar a 60.000 toneladas, según la ACM.



La confianza que se ha puesto en los proyectos antioqueños podría ser el punto de partida para un mayor aprovechamiento de ese enorme potencial minero con el que cuenta el país.



En este sentido, Eduardo Otoya, consultor experto en asuntos corporativos y mineros,

señala que “Colombia, y Antioquia particularmente, tiene todo para vivir fenómenos

como los experimentados por Perú o Chile en el pasado reciente. El desarrollo de sus economías, en gran medida, ha sido resultado del desempeño del sector minero”, señala el experto.