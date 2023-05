Antioquia decidió apostarle al turismo, que considera uno de los sectores con más potencial de crecimiento de su economía, y tiene la meta de lograr que pase de representar el 5 al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento.

Su apuesta es por el turismo sostenible en lo ambiental, económico y social, generando reconocimiento del potencial que tienen sus municipios y con una política pública que apuesta por el largo plazo.

“A nivel mundial, el turismo representa cifras, en promedio, del 10 por ciento del PIB, y consideramos que esa es una ventana de oportunidad para crecer”, explicó el secretario de Turismo de Antioquia, Juan David Blanco.

Para lograrlo, la Secretaría de Turismo tiene el respaldo de los municipios. Durante el proceso de construcción de la Agenda Antioquia 2040, en la que participaron unas 40.000 personas en 1.500 talleres, el 55 por ciento de los municipios manifestó su deseo de ser reconocidos por su oferta de naturaleza, cultura y turismo.

Los municipios y el departamento están seguros de su potencial, pues las cifras los respaldan: Antioquia tiene, según datos de la Secretaría de Turismo, el 58 por ciento de los ecosistemas de Colombia, que hace parte del top 10 de los países más megadiversos del mundo. De hecho, la región comenzó a trabajar desde el Plan de Desarrollo de Antioquia para crear institucionalidad en torno al turismo, con decisiones clave que han direccionado el trabajo del departamento de la mano de municipios y sector privado.

Un punto de arranque fue la creación, en el marco de una reforma administrativa, de la Secretaría de Turismo de Antioquia, que empezó a operar desde febrero del 2021 y hoy lidera todas las acciones del sector.

También fue clave la creación de la empresa industrial y comercial de Eventos y Parques de Antioquia (Activa), encargada de desarrollar propuestas integrales en la operación logística de eventos para contribuir al sector turístico del departamento.

El mar también hace parte de los destinos turísticos de Antioquia. Foto: Archivo Particular Las aves también son un atractivo turístico. Foto: Archivo Particular Los pueblos también son un gran atractivo del turismo del departamento. Foto: Archivo Particular Guatapé es uno de los destinos turísticos preferidos de Antioquia. Foto: Archivo Particular

Estas dos decisiones se suman a la creación del programa Antioquia es Mágica, que al tiempo que es una marca registrada desde el 2020, es una apuesta para generar un reconocimiento de la identidad territorial que hace énfasis en el potencial turístico de sus municipios. “Y todo esto lo hemos consolidado alrededor de una apuesta para el largo plazo que es la expedición de la política pública de turismo sostenible, que fue aprobada el 14 de marzo del 2023”, informó el secretario de Turismo.

El objetivo es que esta política le permita al departamento tener una mirada que trascienda a las administraciones de turno y que trabaje por el turismo sostenible en tres frentes: ambiental, económico y social.

La apuesta es que al 2030, el turismo haya pasado del 5 al 8 por ciento del PIB y seguir creciendo hasta completar la meta del 10 por ciento.

Para lograrlo, no bastan las acciones realizadas hasta el momento. Uno de los desafíos es superar con capacitación la insuficiencia de personas con las habilidades requeridas para atender la demanda que viene creciendo en el sector.

“Un tema básico que no quiero dejar de lado es el de la seguridad para los locales y para los visitantes, porque sin seguridad el turismo no se puede desarrollar”. Según el secretario, la Policía de Turismo no tiene las suficientes herramientas y capacidades para atender la oferta. Y eso hay que mejorarlo.

Acciones en promoción y capacitación

-Se lanzó la estrategia Antioquia, destino turístico Sostenible.



-Se instaló Primer Consejo Regional de Turismo.



-Primer Consejo Subregional de Turismo en Suroeste.



-Primer Encuentro Subregional de Turismo en el Suroeste: más de 350 actores del sector turístico participaron en conferencias, talleres y espacios con oferta institucional.



-583 certificaciones en turismo responsable contra la Explotación Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y Extracción y comercialización de Fauna y Flora Silvestre.



Competitividad

-Capacitación de 65 empresarios en Turismo Rural Sostenible.



-Participación en eventos y ruedas de negocios de 361 empresarios: Anato, Colombia Travel Expo, Outlet de Anato, Día Mundial del Turismo, Rueda de Negocios Jericó, Feria Salón de sabores, entre otros.



-Fortalecimiento de 35 unidades productivas de artesanos.

Antioquia es Mágica promueve destinos alternativos locales

Una marca registrada del departamento y el programa estrella de la promoción turística de los municipios y sus valores culturales, ancestrales y naturales. Eso es Antioquia es Mágica, que tiene el propósito de diversificar la oferta y consolidar destinos alternativos en turismo de aventura, cultura, naturaleza, gastronomía y compra local.

El programa está diseñado para que cada vez que un turista visite Antioquia se sorprenda con un nuevo destino. Hay 30 municipios para elegir. Si va al municipio de Jardín, por ejemplo, lo atraparán los sabores tradicionales de los dulces, el café, el maíz y la mazamorra y después puede adentrarse en un tour sobre la conservación de abejas y conocer el proceso de producción de la miel.

Si prefiere a Jericó, la tierra del carriel y de la Madre Laura, respirará cultura en cada calle. Allí podrá disfrutar de una arquitectura intacta y bien conservada, de museos y de 16 capillas.

Qué decir de Venecia, la Puerta de Oro, con el Cerro de Tusa para descansar, desconectarse al lado de su montaña sagrada y antojarse de la amabilidad sus habitantes. Si va a Támesis, el objetivo es explorar los caminos ancestrales y sus petroglifos y conocer las especies de pájaros que lo habitan.

Son los municipios mágicos con los que Antioquia quiere antojar y enamorar a propios y visitantes de sus montañas, ríos, pueblos y mar; que descubran la magia de los sabores, el valor de los saberes de las comunidades y que se sorprendan con las experiencias que se pueden vivir en cada rincón de Antioquia. Además, se han desarrollado y lanzado cuatro Rutas Turísticas de Experiencias Antioquia es Mágica en Oriente, Magdalena Medio, Suroeste y Urabá.

Entre las acciones destacadas del programa figura la realización de la Feria Antioquia es Mágica, que logró 114.000 asistentes a seis escenarios en los que se lograron más de 180 presentaciones de agrupaciones artísticas de todo el departamento.

En el marco del 7º Encuentro Nacional de Autoridades de Turismo, el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, liderado por Cotelco y la Fundación Universitaria Cafam, reconoció el programa como la iniciativa más destacada de Colombia en buenas prácticas para la competitividad turística.

Se resaltó el trabajo que desarrolla desde hace tres años impulsando la cultura de los municipios desde los saberes, la gastronomía, los talentos y las experiencias locales, mostrando la riqueza natural, cultural, arquitectónica y potenciado el turismo en 30 destinos alternativos.

Otro reconocimiento provino de los Premios WTM Latin America, que calificó Antioquia es Mágica como la mejor iniciativa de Latinoamérica en la categoría de Mejores Modelos de Compras Locales, Artesanía y Gastronomía. En este galardón se destacó el trabajo unido entre administraciones locales, universidades, empresarios, artesanos y emprendedores.

Cada vez que un municipio se suma a esta iniciativa, comienza un proceso de acompañamiento y de fortalecimiento en innovación para impulsar su plan local, el inventario y su red local de turismo.