Alternancia, opción en la nueva normalidad

Volver o no a la presencialidad es una de las tantas preguntas que se hacen los padres y que han surgido a raíz de la llegada del covid-19 al país. Y es que tomar una decisión con respecto al futuro de los niños siempre genera incertidumbre.

Sin embargo, diversas instituciones académicas han decidido apostarle a ofrecer espacios bioseguros, para que tanto papás como hijos se sientan más tranquilos del retorno a las aulas de clases.



Frente a este tema, Jairo Augusto Rey, CEO de Redcol, manifiesta que la coyuntura ocasionada por la pandemia trajo consigo innumerables retos para la humanidad y, sin lugar a dudas, el sector educativo tuvo que encontrar rápidamente nuevas maneras de hacer las cosas y adaptarse a las condiciones actuales impuestas por la contingencia.



“Esta situación se convirtió también en una oportunidad para descubrir nuestra capacidad de generar soluciones flexibles y garantizar a nuestra comunidad educativa la continuidad de su aprendizaje, bajo las mejores condiciones y desde la virtualidad”, comenta Rey.



Por su parte, Adriana Molina, rectora del Colegio San Patricio, afirma que en el 2021 la institución ofrecerá flexibilidad. “Algunos padres y estudiantes aún no quieren volver a la presencialidad y por eso mantendremos las clases en acceso remoto. Para las familias que decidieron regresar al colegio, tendremos un sistema de rotación semanal en el cual el 50 por ciento estará físicamente en la institución y el otro 50 por ciento tomará las clases virtuales, esto nos permite reducir los grupos y garantizar las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico”, dice.

Para tener en cuenta

No es un secreto que la tecnología ha venido ganando protagonismo, ya que se ha convertido en una herramienta que ha facilitado el acceso a la educación, demostrado que sí es posible aprender de forma virtual.



Sin embargo, más allá de pensar en el contenido académico y en aprender nuevos temas, es fundamental analizar la importancia de que los niños interactúen de forma presencial con sus demás compañeros y profesores.



Molina señala que es una decisión personal, la cual debe ser tomada en el seno familiar. En cualquier caso, la rectora afirma que es muy importante apostarle a este modelo, porque la alternancia puede tener lo mejor de la presencialidad, bajo un esquema de grupos más pequeños que permiten el distanciamiento social y, de esta forma, reducir el riesgo de contagio.



“Para hacerle frente a la pandemia no podemos estar todo el tiempo en el colegio, y la alternancia es la mejor opción que tenemos para aprovechar las bondades de estar físicamente en las aulas de clase y aprender de otros y con otros, bajo condiciones seguras”, puntualiza Adriana Molina.



Por otro lado, Jairo Augusto Rey indica que colegios como el Vermont School de Medellín, el New Cambridge de Cali, La Arboleda de Cali o el Colegio Santa Francisca Romana, en Bogotá, iniciaron en octubre la alternancia académica, mientras que el Colegio Británico de Cartagena inició en noviembre.



“Para mantener las experiencias positivas y salvaguardar la seguridad de nuestra comunidad educativa, estamos constantemente reuniéndonos con los diferentes colegios de la red para compartir experiencias y buenas prácticas en el proceso de alternancia, implementándolas en aquellos procesos con oportunidades de mejora.

Pasos a seguir

El CEO de Redcol menciona los principales aspectos que se están teniendo en cuenta en la implementación del modelo de alternancia, entre los cuales se destacan: división de los estudiantes en clústers o grupos que solo interactúan entre ellos y que se mantienen en distanciamiento, desarrollo de una cultura de bioseguridad en la comunidad educativa, limitar el aforo de los colegios y del transporte escolar, y postergar las actividades extracurriculares y los deportes de contacto.



Finalmente, José Augusto Rey manifiesta que la alternancia ha generado un gran ambiente de incertidumbre e inseguridad, especialmente en los padres de familia, quienes temen enviar a sus hijos a los colegios por temor a los contagios. “Sin embargo, queremos reiterar que en Redcol nos hemos venido asesorando con expertos en educación y bioseguridad, quienes nos han ayudado a construir el camino para que la alternancia sea efectiva, segura y oportuna”, puntualiza.

Ejemplo universitario

La Universidad Santo Tomás fue la primera universidad privada con certificación multicampus, bajo el nombre de ‘USTA Colombia’, lo cual indica que las sedes de Bogotá, Medellín y Villavicencio, junto con las seccionales de Tunja y Bucaramanga y los 26 Centros de Atención Universitaria (CAU) en el país, cuentan con Acreditación de Alta Calidad.



Y es que en tiempos donde la bioseguridad es la mayor preocupación de las instituciones de educación superior, asegurarla a nivel multicampus es un esfuerzo mayúsculo. No obstante, la Universidad Santo Tomás lo está haciendo de manera exitosa.



Desde el mes de noviembre, la ‘Santoto’ se ha preparado diligentemente para la alternancia a través de la estructuración de protocolos de bioseguridad que ya están permitiendo vivir un año académico lleno de oportunidades en todas sus sedes y seccionales.



Por ejemplo, desde comienzos de este mes la seccional Tunja ha retomado las actividades académicas y administrativas combinando el modelo de presencialidad y virtualidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). De esta manera, la ‘Santoto Tunja’ fue una de las primeras instituciones del departamento y del país que cumple con los requisitos establecidos para iniciar la alternancia en estudiantes de pregrado.



Cabe destacar que esta labor ha sido verificada y aprobada por la Alcaldía de Tunja, al igual que por Icontec, entidad certificadora que le otorgó a esta seccional el ‘Certificado en Operaciones Bioseguras’.



Por su parte, la ‘Santoto’ Bucaramanga volvió a recibir a 709 estudiantes desde noviembre del año pasado de la mano de un control exhaustivo de las condiciones de salud de quienes ingresan al campus. Como fue una constante durante finales de 2020, el retorno en el 2021 se está llevando a cabo cumpliendo con los aforos permitidos en cada uno de los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades.



Finalmente, a nivel nacional la Universidad Santo Tomás creó un ‘Protocolo General para el Retorno Seguro’, el cual incluye el estricto cumplimiento de medidas preventivas y de autocuidado frente al covid-19, las cuales se deben acatar antes, durante y después de la permanencia en las instalaciones.

Técnicos electrónicos y su importancia en tiempos de pandemia

Actualmente, la educación en jardines infantiles, colegios y universidades transcurre en ecosistemas digitales como páginas web, redes sociales, plataformas interactivas de comunicación a distancia (como Meet o Zoom, entre muchas otras) y demás recursos que funcionan de manera remota o en línea, los cuales han crecido en términos de oferta y demanda en -por lo menos- un 50 por ciento a raíz de la pandemia y el confinamiento.



Lo cierto es que la educación no hubiera podido continuar su curso en estos meses de cuarentena, ni mucho menos avanzar en la alternancia, sin el aporte de los técnicos electrónicos.



Hoy, los aportes de la tecnología electrónica están orientados a los sectores de soporte a la infraestructura de redes de comunicaciones, conectividad en equipos de cómputo y dispositivos móviles, mantenimiento y reparación de equipos en procesos industriales, biomédicos y desarrollo de nuevos sistemas acordes con las necesidades y retos que impone el covid–19.



Es así como el incremento de estos sistemas de comunicación, así como las redes telemáticas que los componen, han hecho cada día más importante y necesario el trabajo de los técnicos electrónicos.



Según Luis Fernando Rico, director del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Ecci, el desarrollo de equipos electrónicos como transmisores, receptores, moduladores, amplificadores, decodificadores, multiplexores, 'routers' y servidores, entre otros, ha aumentado de manera considerable y con ello su manejo y manipulación. "Por ejemplo, esta mano de obra (los técnicos electrónicos) es necesaria e importante en medio del entorno del teletrabajo", asevera Rico.



Así mismo, para Jairo Ignacio Rodríguez, director del programa de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria Los Libertadores, “desde el inicio de las cuarentenas, las plataformas tecnológicas cuyos procesos dependen de infraestructura de telecomunicaciones, redes de datos y sistemas de cómputo se han podido operar gracias a la labor permanente y dedicada de los equipos operativos encargados de la gestión, operación y mantenimiento. Estos están a cargo de los técnicos electrónicos”.

Los técnicos electrónicos impactan a todos los sectores. Cerca del 90% de los procesos de las empresas funcionan de manera virtual. Foto: iStock

Así se vienen capacitando

Los técnicos electrónicos se han venido preparando en los últimos años para la nueva revolución industrial, la llamada Industria 4.0, lo que les ha permitido afrontar los retos impuestos por el confinamiento durante la pandemia.



Por una parte, este personal debe enfrentar una exigencia mayor de conocimientos para la resolución de problemas en solitario, sin el apoyo de un ingeniero que lo oriente y, en muchas ocasiones, con la presencia y presión del cliente. De otro lado, deben capacitarse en términos de servicio al cliente, dado que hoy deben aplicar una inteligencia emocional que maneje los requerimientos de quien contrata el servicio, evitando al máximo los conflictos entre técnico y cliente.



“Hoy poseen un conocimiento específico de la tecnología que hace parte de los sistemas ciberfísicos, de los sistemas de telecomunicaciones y del mundo digital, lo que les permite operar, implementar, realizar mantenimientos preventivos y correctivos, gestionar recursos técnicos y dar soporte a los usuarios de dichas tecnologías eficientemente”, explicó Rodríguez.



En otras palabras, el técnico electrónico actual pudo adaptarse mejor a los retos tecnológicos demandados en los tiempos del coronavirus gracias a una formación pensada para superar las necesidades que la industria 4.0 ya había detectado y que hoy se están adoptando de una manera más rápida de lo esperado.