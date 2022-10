La economía en el Eje Cafetero ha tenido una buena dinámica desde el año pasado, tal como ha pasado con el resto del país. Y ese buen comportamiento se ratifica este año.

Según el Boletín Económico Regional del Banco de la República, en el segundo trimestre del año, sectores como la industria, el comercio interno y la ocupación hotelera presentaron crecimientos.

Se trata de sectores que de una u otra forma están asociados a la industria de alimentos, un subsector relevante para la región y que ha estado impulsado por esos subsectores.



Justamente, y según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Regional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el crecimiento de la producción industrial entre enero y agosto de este año en Risaralda (26,1%) y Caldas (8,3%) frente a igual periodo del año pasado, estuvo impulsado en buena medida por el sector de alimentos y bebidas.



En el caso de Risaralda, el aumento de la producción de esta industria fue del 17 por ciento en el periodo de análisis. Las ventas industriales por su parte aumentaron 10 por ciento con relación a igual periodo de 2021, mientras que el empleo en este sector

tuvo un crecimiento del 11,4 por ciento.



“De las más de 38.000 empresas registradas en el departamento de Risaralda cerca del tres por ciento realiza actividades enmarcadas en la elaboración de productos alimenticios y bebidas, una cifra importante teniendo en cuenta la vocación comercial

del departamento. Por participación se destacan las empresas con actividades como la elaboración de productos de panadería, procesamiento y conservación de frutas,

entre otros”, señala Lina María Álvarez, gerente de la Andi, seccional Risaralda y Quindío.



Por su parte, en Caldas la producción real de la industria de alimentos y bebidas en los 8 primeros meses del año tuvo un aumento del 13,4 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2021. Las ventas de esta industria aumentaron 10,3 por ciento y el empleo 6,6 por ciento. En esta Encuesta no se analiza al departamento del Quindío.



Sin embargo, un estudio de la Cámara de Comercio de Armenia del 2020, el último, señala que las empresas en el sector de alimentos en esta parte del país se concentran en actividades como la elaboración de productos de panadería, seguido por la elaboración de otros productos alimenticios y el procesamiento y conservación de frutas y legumbres, hortalizas y tubérculos.

Una región atractiva

El Eje Cafetero es una región que ofrece ventajas competitivas para las empresas de distintos sectores, pero muy especialmente para las de alimentos. La gerente de la agencia de promoción de Pereira y Risaralda, Invest in Pereira, Andrea Salazar, señala que esta parte del país se ubica en el centro del llamado Triángulo de Oro de Colombia, entre Cali, Medellín y Bogotá, a 200 kilómetros de los principales polos de consumo del país, lo cual hace de esta región un destino ideal para que las empresas que se instalen y logren sus procesos de importación y exportación, así como su distribución nacional.



“Trabajamos en sinergia con los sectores público, privado y académico para acompañar todo el tiempo el interés inversionista, logrando solucionar y mejorar sus posibles

cuellos de botella. Por el talento humano disponible que es de muy buena calidad, por la calidad de vida, estamos en el top de las tres mejores ciudades, según el nivel de

vida”, dijo.

El sector de alimentos, desde productos como café, aguacate y azúcar, pasando por procesados como panadería hasta su comercialización, tienen un aporte importante a la economía de la región. Foto: iStock

Más beneficios

A esto, el gerente de Invest in Armenia, Juan Sebastián Pérez, agrega que la región también ofrece incentivos tributarios, específicamente en el impuesto de industria y comercio por generar empleo formal.



Y se suma, según lo destaca el gerente de Invest in Manizales, Federico Jaramillo, la disponibilidad de materias primas necesarias para la industria de alimentos como por

ejemplo los cultivos de café, de plátano, de aguacate y frutas, entre otros. “Hay una disponibilidad de productos agrícolas para que sean usados por esta industria”, destacó.



Estas ventajas, entre otras, han llevado a que por ejemplo en Risaralda en los últimos años, y según lo destaca la gerente de la Andi en este departamento, se hayan instalado distintas empresas.



“Entre ellas se destacan algunas del sector agroindustrial principalmente enfocadas en el tema de aguacate y pertenecientes a la industria en actividades como la elaboración de productos plásticos. Recientemente se encuentran en proceso de instalación dos empresas relacionadas con la transformación de aguacate en aceite, evidenciando el interés en la generación de valor agregado a partir de los productos y características

del territorio”, dijo Álvarez.



La gerente de la agencia de promoción confirma que efectivamente uno de los sectores “que más atendemos, de hecho son empresas que vienen a realizar procesos de

transformación productiva y distribución. Si bien en el territorio tenemos cultivos de diferentes insumos alimenticios, ha sido tendencia al alza la llegada de este nuevo tipo de industrias. Este año instalamos una nueva de origen mexicano”.



Esta agencia ha acompañado, desde el 2010, la instalación en Risaralda de 12 empresas, con una inversión aproximada de 335 millones de pesos. En el caso de Quindío, hay algunos proyectos que evalúan instalarse en la región atraídos por los incentivos y atractivos mencionados.



“Se identifican empresas enfocadas en alimentos procesados que tienen un valor agregado por los procesos de transformación y que desde el Quindío incluso se exportan a múltiples destinos internacionales”, dijo Pérez, quien señaló que la inversión en el sector de alimentos en este departamento, gestionado por Invest in Armenia, alcanza los 50 millones de dólares en 5 años, generando más de 800 empleos directos.



Y en el caso de Caldas, son varias empresas de agroindustria, agricultura y transformación de esa clase productos las interesadas en este departamento.