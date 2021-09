La Alianza Empresarial que guía a jóvenes y mujeres para conseguir empleo

Una iniciativa de Comfama, Proantioquia y varias empresas antioqueñas. En la alianza, los acompañan en procesos de mentoría para acceder a cursos y vacantes que mejoren su calidad de vida.

Aaron Pasión es un joven barranquillero de 28 años que desde hace 15 años vive en el municipio de Bello, Antioquia. Durante la pandemia de covid-19 trabajó como auxiliar de comercio exterior en una agencia de aduanas, pero en junio de este año renunció porque sentía que tenía sobrecarga laboral.



Antes de volver a integrarse al mercado laboral, Aaron comenzó a buscar cursos o actividades que le ayudaran a mejorar su hoja de vida. Fue así como se contactó con Comfama, y allí los asesores lo orientaron para acceder a la Alianza Empresarial por el Empleo de Mujeres y Jóvenes, una estrategia lanzada en junio de 2021 para reactivar el empleo de estos dos grupos poblacionales, que fueron los más afectados por pérdidas de puestos de trabajo durante la pandemia.



Según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), para el trimestre de mayo a julio de 2020, en plena pandemia, en Colombia la tasa de desempleo de mujeres fue de 25,5 por ciento y la de hombres llegó al 17 por ciento. Respecto a la tasa de desempleo de jóvenes, para el trimestre de diciembre de 2020 a febrero de 2021, en Colombia fue de 23,5 por ciento, mientras que en Medellín y el área metropolitana llegó a 26,3 por ciento, según el Dane.



Ante este panorama se estructuró la Alianza Empresarial por el Empleo de Mujeres y Jóvenes. “Esta iniciativa se gestó en conversaciones con Grupo Argos, Proantioquia, Grupo Bancolombia y Comfama. Rápidamente se nos unieron Grupo Bios, Haceb, Londoño Gómez, Aceros Mapa, entre otras empresas”, relató Paola Mejía, responsable de Empleo y Emprendimiento de Comfama.

Infografia Empleo by Vanesa Castro on Scribd

Según Mejía, el objetivo de la Alianza Empresarial no solo es conectar a los jóvenes y mujeres con oportunidades de empleo, “sino también ofrecer opciones de formación, que permitan que ese trabajo sea sostenible en el tiempo”.



Entre las metas de la estrategia está la de conectar, hasta 2022, a 2.000 jóvenes y mujeres antioqueñas con oportunidades laborales, así como ofrecer 1.060 vacantes para programas técnicos, 1.800 diplomados y cursos especializados en la llamada 4.ª revolución industrial (relacionada con big data, análisis de datos y programación en distintos lenguajes) y brindar 4.000 vacantes para cursos de inglés.



A uno de estos espacios accedió Aaron Pasión. “Esto se relaciona directamente con mi área, porque cuando estudié vi inglés, pero muy por encima, y es una lengua que se usa mucho en el mundo laboral. Yo quedé sorprendido porque eso de que le den becas a uno para estudiar a mí se me hace muy difícil”, relata el joven.



Aaron cuenta que una vez en Comfama lo asesoraron de la Alianza Empresarial e inscribió sus datos en la página de la caja de compensación. En el menú, ingresó a la opción ‘Trabajo con propósito’ y luego a la opción ‘Empleo’. Allí encontró la información de la Alianza Empresarial por el Empleo de Mujeres y Jóvenes y se postuló a la vacante del curso de inglés. “No tenía expectativa, pero me puse muy feliz cuando me llegó el correo diciéndome que era uno de los seleccionados”, destaca Aaron.

Apoyo a los participantes



Una de las apuestas de la estrategia es el acompañamiento que se les realiza a quienes participan. La meta es brindar 6.000 mentorías para identificar qué les apasiona y cuáles son sus habilidades.



“Ellos tienen mucho miedo y desconfianza en el futuro y en las instituciones, y por eso hay que acompañarlos en sus propósitos de vida. Para las mujeres hay una falta de red de apoyo, por ejemplo, cuando tienen hijos”, indicó Paola Mejía, responsable de Empleo y Emprendimiento de Comfama.



Paralelo a ese acompañamiento, según indicó Mejía, en la Alianza Empresarial están en constante conversación con las empresas “para ir definiendo los perfiles que necesitan y así conectarlos con los talentos que van llegando”.



Las mentorías buscan, por un lado, preparar a los participantes para que puedan encontrar un programa de formación acorde con su vocación, y así puedan acceder a las vacantes.



Por otro lado, eliminar el círculo vicioso que hace que por falta de experiencia laboral no se les den oportunidades de trabajo. En el acompañamiento que realizan con las empresas, ayudan a identificar ideas preconcebidas que se presentan en los procesos de selección “que hacen que se contraten más hombres que mujeres. Son sesgos inconscientes, pero al hacerlos visibles, los indicadores de contratación se vuelven más equitativos”, explicó Mejía.



Desde junio de este año, cuando se lanzó la estrategia, hasta el 20 de agosto se habían inscrito 1.444 mujeres y jóvenes a la Alianza Empresarial por el Empleo; 716 estaban en el proceso de mentoría, 164 se encontraban en la ruta de empleo rápida y a otros 425 ya les fueron asignadas las becas para formación.



Ochenta empresas también han manifestado su interés de participar en la Alianza, mientras que 55 ya lo están haciendo, aportando más de 2.600 vacantes.

Abren las puertas para nuevos talentos

Rejiplas S .A. S. es una empresa antioqueña de metalmecánica cuyas ventas tuvieron un crecimiento en septiembre de 2020. “Eso fue una oportunidad para comenzar a reclutar más personal”, contó Laura Arango, directora de Talento Humano de la empresa.



Comfama los invitó a participar en la Alianza Empresarial por el Empleo de Mujeres y Jóvenes, por lo que aceptaron. “Nosotros teníamos un problema de deserción de los jóvenes que contratábamos. Duraban unos ocho días y luego se iban por diversas causas”, relató Arango.



Agregó que lo contrario ha pasado con los jóvenes que vienen por la Alianza: “A ellos les hacen un acompañamiento muy cercano, entonces llegan con una evaluación de sus habilidades, y para nosotros es más fácil ubicarlos en las áreas de la empresa”. La firma también abrió vacantes para mujeres, dado que allí solo trabajaban hombres, lo que ha propiciado un cambio en el ambiente laboral. “Las mujeres son muy responsables y desarrollan un trabajo de calidad. Muchas se les han medido a roles que normalmente desempeñaban hombres, y esto les abre las puertas a otras mujeres”, enfatizó Laura Arango.



Otra de las empresas que se vincularon a la Alianza Empresarial fue Incall-GLT Logistics, dedicada a la logística y el transporte terrestre entre Canadá, Estados Unidos y México. A pesar de toda la incertidumbre que vivió durante la pandemia, esta empresa también tuvo una oportunidad de crecimiento. “Comenzamos a requerir mucho personal bilingüe, con habilidades en servicio al cliente”, indicó Laura Espinosa, team leader de Selección de GLT Logistics.



Destacó que las personas referenciadas por la Alianza llegan muy enfocadas y con ganas de trabajar. En una primera convocatoria ofrecieron 25 vacantes. Luego hubo una segunda para analistas bilingües de logística, y de las diez vacantes ofrecidas contrataron cinco con la Alianza Empresarial. También ofrecieron tres puestos para asesores comerciales y ya contrataron a uno.



“Con las mujeres nos ha encantado el proceso porque tenemos varias vacantes para ellas y los comentarios de su desempeño han sido muy positivos”, recalcó la ejecutiva.