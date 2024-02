Alertas que provoca la crisis climática en el país

Boyacá es uno de los departamentos que actualmente atraviesa una multicrisis climática por cuenta de los incendios, sequías y desabastecimiento de agua que afectan a los diferentes sectores de la sociedad y la economía.



Precisamente, esta zona del país fue la sede del foro regional ‘Las regiones y las emergencias ambientales, acciones y necesidades para afrontar el desastre’, organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) en alianza con EL TIEMPO. Puede ver el foro en este link.

Actualmente Boyacá concentra el mayor número de incendios que se presentan en el país. Según información revelada durante el foro, realizado el 30 de enero en Tunja, de los 14 incendios activos que tenía Colombia en ese momento, 6 estaban en este departamento.



Pero, paralelo a los incendios, también existen otros riesgos como las heladas, la posibilidad de deslizamientos y el desabastecimiento de agua por la baja en los caudales. De hecho, ya hay entre 70 y 117 municipios que empiezan a sufrir desabastecimiento de agua y que están tomando medidas preventivas para disminuir las horas de servicio y ahorrar agua.



Para Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y anfitrión del evento, “no son días fáciles, pero hay que seguir con mucha persistencia atendiendo esta gran emergencia y esperamos que el Gobierno nos ayude en el escenario que viene”. El Gobernador agregó: “Para este fenómeno de El Niño que está siendo tan duro en Boyacá, solo podemos mitigar sus efectos siempre y cuando sigamos articulándonos con el Gobierno Nacional”.



Aura María Duarte, viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, destacó: “Priorizamos 72 municipios a nivel nacional donde pueden tener un déficit de lluvias prolongado por más de tres trimestres, sobre todo en la zona norte, algunos en el centro y otros en el Huila”, y añadió que los recursos nunca serán suficientes porque la geografía en Colombia es muy compleja, así como las repercusiones en el campo.

La ministra de Ambiente Susana Muhamad calificó como ‘totalmente atípico’ el fenómeno de El Niño que se está viviendo. “Ha sido el año más caliente de la historia de la humanidad desde que se tienen registros”, aseguró y alertó que aún quedan dos meses muy intensos hasta que empiecen a llegar las lluvias hacia el mes de abril.



De los 1.102 municipios que tiene el país, 971 tienen alerta de incendio forestal por su vegetación seca. Y, de estos, cerca de 700 municipios están en alerta roja. Por ello, se hizo un llamado a la prevención, ya que la gran mayoría de los incendios obedecen a situaciones causadas por la sociedad.



Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), recalcó que el gran reto que deja entrever esta calamidad, que ya se ha vivido con anterioridad, es la reforestación y le pidió a la ministra Muhamad liderar el proceso. “Le pido tener en cuenta a la FND y a los gobernadores porque viene un reto enorme y usted es la llamada a liderarlo. Dentro del Plan de la Agencia Nacional de Tierras hay que empezar a ampliar las fronteras de parques naturales y reservas acuíferas. Comprar tierras no solo para productividad sino también en preservación y conservación”, pidió Tavera.

Panorama en Boyacá y Santander

Carlos Amaya, Gobernador de Boyacá, reveló que, actualmente, como consecuencia de los incendios, el departamento tiene más de 800 hectáreas afectadas. Y alarmó sobre la situación de los páramos, pues solo en este ecosistema más de 100 hectáreas se han visto afectadas por esta misma causa en Boyacá.



Adicionalmente, algunos municipios ya están presentando desabastecimiento de agua por lo que están a la espera de 30 carrotanques que fueron aprobados por Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y que llegarán el próximo lunes, para atender la situación.



Debido a las heladas, 23 municipios han reportado afectaciones en 17.000 hectáreas de 3.300 productores. Amaya aseguró que este foro fue la oportunidad para “poner en la agenda pública nacional no solo cómo se apagan los incendios sino como atendemos desde todos los sectores este fenómeno de El Niño y lo mitigamos”.



En Santander el panorama también es desalentador. Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, explicó que 23 municipios del departamento han decretado la calamidad pública, que han tenido 41 incendios forestales, 250 conatos de incendios y 1.445 hectáreas afectadas por incendios y heladas.

Un llamado a la no especulación de los precios

Uno de los sectores económicos que más se ve perjudicado durante el fenómeno de El Niño es el agropecuario. Foto: Archivo Particular

Uno de los sectores económicos que más se ve perjudicado durante el fenómeno de El Niño es el agropecuario, ya sea con hectáreas o con animales afectados. Por ello, entre las alarmas que se generan luego de eventos como incendios, sequías o desabastecimiento de agua está la seguridad alimentaria y un posible incremento en los precios de los alimentos.



Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) hizo un llamado a la no especulación en los precios de los alimentos. “Lo primero es evitar cualquier fenómeno especulativo en lo que pueda ocurrir en los mercados especialmente en plazas mayoristas, aún no hay un impacto serio y considerable, pero hay que hacer un seguimiento”, comentó Bedoya y puntualizó que, si bien está empezando la situación, la reducción del caudal de los ríos es “un viacrucis para los productores de alimentos, que puede tener impactos diferenciales en muchos sectores”.



En esa misma línea está Manuel Gómez, director del área de ganadería sostenible de Fedegán, quien luego de revelar unas cifras sobre lo que están viviendo los ganaderos del país, sentenció: “Desde Fedegán vamos a estar muy alertas al seguimiento de los precios porque no se debe exagerar el incremento”.



Gómez dio un balance de lo que están perdiendo los ganaderos, con corte al 15 de enero, a nivel nacional. Según Fedegán, hay 2.549.249 hectáreas afectadas, “es como si todo el departamento de Boyacá estuviera afectado”, recalcó Gómez y añadió que hay 113.508 predios afectados.



Adicionalmente, la caída diaria en la producción de leche se calcula en los 1.900 millones de litros. “Eso es casi el 15 por ciento de la producción diaria nacional y son 2.351 millones de pesos diarios que se dejan de percibir”, aclaró Gómez.



Con respecto a los animales, hay más de 8.800 bovinos muertos y más de 308.000 bovinos desplazados por cuenta de las altas temperaturas y la falta de alimentos y agua.

Existe un 60 por ciento de probabilidad de que llegue un fenómeno de La Niña en octubre

El Ideam confirmó recientemente que hay un 60 por ciento de probabilidad de que un fenómeno de La Niña se genere en octubre en el país.



Por ello, Aura María Duarte, viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura aseveró que es el momento de prepararse para la época de lluvias. “El sector agropecuario es el más golpeado, ya sea por el fenómeno de El Niño o el de La Niña”, comentó la funcionaria.



La viceministra aclaró que desde el Gobierno Nacional se han estado preparando con anticipación los recursos para afrontar ambos eventos climáticos. “En septiembre del año pasado lanzamos acciones para garantizar recursos que permitan a los productores asegurar sus cosechas. Fueron 141.000 millones, pero no se gastaron todos los recursos quedan alrededor de 25.000 millones”.



Y, agregó, que se dispusieron de 63.000 millones de incentivos a la capitalización rural para temas de riego y drenaje para que el suelo pueda adaptarse al déficit de lluvia, que atraviesa el país, o al fenómeno de La Niña que se daría en el segundo semestre del año.



La ministra Muhamad agregó que también hay que adelantar obras que mitiguen los efectos de una temporada de lluvias e inundaciones, “necesitamos entender el tipo de obras que se adaptan a estos eventos y que no generen un mayor riesgo”.

