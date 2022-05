En el marco del foro ‘Sin Recursos no hay Paz: Balance y Oportunidades, un Análisis desde los Territorios’, algunos alcaldes de los municipios PDET hicieron un balance de los recursos entregados en pro de proyectos para la paz. Usted puede ver el foro haciendo click aquí.



Según explicaron los mandatarios, el plan de ordenamiento con enfoque territorial, diseñado a 15 años, ya lleva 5 años ejecutándose. Por eso, consideran oportuno hacer una evaluación del impacto, tanto positivo como negativo, del manejo de los recursos.

Los PDET son 170 municipios que forman parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, un instrumento especial del Gobierno Nacional cuyo objetivo es la estabilización y transformación de estas zonas, consideradas las más afectadas por la violencia, entre otros fenómenos sociales.



Las más recientes cifras dan cuenta de que a mayo de este año había 1.631 proyectos en trámite por 20,47 billones de pesos para estos municipios. De estos, 731 estaban aprobados, 402 en ejecución y 90 terminados.



La baja ejecución, en palabras de los alcaldes, obedece a la excesiva tramitología a la que tienen que enfrentarse los municipios PDET para presentar los proyectos que benefician a su comunidad,y a las largas esperas para que estos sean aprobados.



Por ejemplo, el alcalde de Morelia (Caquetá), Hernán Flórez, explicó que la mayoría de municipios PDET pertenecen a la categoría sexta, es decir que cuentan con bajos recursos: “Por esto, se nos dificulta pagar los estudios. Hay una deficiencia en la formulación de proyectos por parte de los municipios, y, para darle viabilidad o solucionar algunos problemas, se pasa a la bolsa de Ocad paz para que aprueban el proyecto, pero el ejecutor es un fondo mixto”. Agregó que desde diciembre tiene un proyecto de electrificación aprobado, “pero no hemos podido acceder a los recursos y, pasados seis meses, nos califican mal por no alcanzar la ejecución”.

De igual modo, el alcalde de Chaparral (Tolima), Hugo Fernando Arce, aseguró que hace un llamado para mejorar la planeación de los recursos de regalías y para fortalecer las oficinas de planeación de cada municipio. “Hoy los recursos no llegan por dificultades enormes, los Ocad paz son una fuente muy importante de asignación de recursos, pero estos son agotables”, aclaró Arce. Agregó que siempre serán insuficientes los recursos: “Además del olvido de más de 50 años de nuestros municipios, donde hubo el mayor impacto de la violencia y hoy tiene grandes índices de pobreza, necesitamos un apoyo más especial por parte del Gobierno”.



Flórez añadió que, al igual como lo han hecho los otros 170 alcaldes PDET, los municipios han hecho una gran inversión para elaborar los proyectos con recursos propios: “Hemos invertido más de dos mil millones de pesos en la elaboración de proyectos y nosotros casi no tenemos recursos”.



Por su parte, Luis Antonio Ruíz, alcalde de Florencia, aseguró: “Si no se buscan otras fuentes de financiación, si no se articula con la cooperación internacional, si el nuevo gobierno no utiliza una estrategia para conseguir los recursos para financiar los proyectos de esos planes de ordenamiento muy seguramente la población va a seguir decepcionada. Lo que queremos es que a través de esta implementación de los acuerdos de paz y los esfuerzos del Gobierno y de cooperación internacional dar a conocer las experiencias significativas y falencias”.

Mientras tanto, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, afirmó que lo ideal es hacer que los trámites sean más ligeros y rápidos para poder dar solución a tantas necesidades que surgen con respecto al conflicto armado en Colombia: “Sin recursos no hay paz, si no tenemos recursos no los podemos destinar, ni se operativizan, ni las condiciones de tranquilidad, seguridad y paz pueden llegar a estos territorios tan golpeados”.



Sin embargo, Andrea Páez, asesora del Sistema General de Regalías, resaltó que a través del Ocad paz se garantiza la participación de forma equitativa e igualitaria a los diferentes municipios que requieran recursos, y no considera que sea difícil acceder a ellos. “En el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, en menos de 18 meses, se han aprobado aproximadamente 4, 5 billones de pesos para alrededor de 332 proyectos”.



Para el académico y exministro de Desarrollo Económico, Jorge Humberto Botero, los planes de desarrollo con enfoque territorial Pdets y su brazo financiero, así como los Ocad “son valiosos instrumentos que las autoridades deben aprovechar”.



En lo que sí están de acuerdo la mayoría de mandatarios es que estos recursos se deben invertir, sobre todo, en proyectos de electrificación rural que garanticen el acceso al servicio de luz a cientos de familias, así como en la construcción de viviendas gratis o en la pavimentación de vías que permitan la interconectividad de los territorios.



Lucy Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao, expresó que estos recursos generan una expectativa muy grande en la comunidad, pero también reclamos al ver que los proyectos no se materializan: “Tenemos 229 proyectos priorizados que generan expectativas que no vamos a poder suplir rápido, pero con los proyectos que ya estamos ejecutando la gente siente que la esperanza vale la pena”.



Finalmente, hicieron un llamado al próximo gobierno para revisar el tema de los recursos PDET y facilitar los trámites para poder acceder a ellos. “El Gobierno debe propiciar un encuentro directo con los 170 alcaldes PDET para conocer los impactos y hacer una reorganización a fin de que todos los errores se puedan corregir. También debe buscar otras fuentes de financiación, además de la cooperación internacional y el 7 por ciento de las regalías, ya que no son suficientes los recursos”, resaltó Luis Antonio Ruiz, alcalde de Florencia.

