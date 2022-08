Mañana 5 de agosto tendrá lugar el foro “Hacia una verdadera autonomía territorial” organizado por la administración de Cúcuta y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, y usted podrá seguirlo de manera virtual a través de este link.

En el encuentro participarán alcaldes de ciudades capitales, miembros de la academia y expertos, quienes analizarán cómo los procesos de revocatoria, las suspensiones de los mandatos, y la falta de armonización entre los periodos presidenciales, de Congreso y de entidades territoriales generan un impacto negativo en las administraciones locales, su autonomía y la adecuada coordinación entre el gobierno nacional y territorial.



Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, expresó que uno de los objetivos del foro es demostrar que los temas jurídicos también hacen parte de esa autonomía de las ciudades. “Vamos a hablar de temas candentes, interesantes, espinosos, porque estos temas normalmente no se tocan, pero Asocapitales sí lo hace. Vamos a hablar de la Ley de Garantías, de la revocatoria de mandatos, de la armonización de periodos para Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías. Temas muy interesantes”.



Daniel Quintero, alcalde de Medellín, será una de los panelistas del foro, quien tiene una postura muy clara sobre la Ley de Garantías que busca en principio, según explicó el mandatario, evitar el uso de recursos públicos para favorecer una campaña en periodo electoral.



“Creo que hay que ser implacable con el delito, pero eso no significa que deba haber una restricción para hacer contrataciones durante ese periodo, o que la administración nacional no pueda enviar recursos a los gobiernos locales, en especial a los más pequeños, porque eso termina afectando a los ciudadanos”, precisó Quintero.

De esta forma, Quintero propone crear reglas que garanticen transparencia en la transferencia de esos recursos. Por ejemplo, “cuotas garantizadas para todos los municipios de modo que durante ese periodo no se tenga preferencias por aquellos que apoyan o no el candidato de Gobierno”, dijo.



Para Quintero la Ley de Garantías hace mucho daño a los alcaldes porque reduce el tiempo efectivo en el que realmente gobiernan la ciudad y genera interferencias en la administración pública de los alcaldes.



Con respecto a su experiencia por la suspensión que recibió asegura que es una violación de sus derechos políticos. “La Unión Europea, a través del comité de observación electoral, no solo se quejó por la suspensión de alcaldes hecha por las autoridades administrativas, sino que evidenció que Colombia es el único país del mundo que prohíbe a sus ciudadanos elegidos popularmente participar de los debates políticos y esto en definitiva es una violación a sus derechos, además la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo votan o qué opinan sus líderes políticos”, aclara Quintero.



Además, en el proceso de revocatoria, explica Quintero, la Procuraduría lanzó una circular en la que prohibía que el alcalde hiciera campaña por el ‘no’ mientras que los que promovían la revocatoria de forma abierta hacían campaña por el 'sí´ y “amenazaron con sancionarme, destituirme o suspenderme si hacia campaña por el ‘no’. Y cuando otros candidatos hacían campaña atacando a la alcaldía de Medellín no me podía defender de los ataques porque significaba participación en política, lo cual es un absurdo y una violación a los derechos políticos”.

Por ello, entre las propuestas de algunos alcaldes está que puedan participar en los debates públicos que se den alrededor de la administración. Por ejemplo, “si hay un debate electoral y un candidato dice mentiras sobre una administración obviamente el alcalde debe tener derecho a defenderse, además el movimiento político debería tener derecho a decir cuál es el candidato que representa la continuidad y la gente pueda decidir si vota por la continuidad o el cambio. La continuidad permite avanzar en procesos a largo plazo, pero la ciudadanía también tiene derecho a gestar cambios y esos cambios se dan cada 4 años cuando haya elecciones”, añade Quintero.



Asocapitales apoya esta postura, pues considera que la ciudadanía y las entidades del Estado deben tener en cuenta que los alcaldes contra quienes se adelantan procesos de revocatoria de mandato son ciudadanos colombianos a quienes se les debe garantizar plenamente sus derechos fundamentales. Además, deben tener permitido expresar sus posturas frente a los argumentos de los comités promotores y usar los medios que consideren adecuados para defenderse de las razones con base en las cuales se pretende dar por terminado su mandato.



Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, es otro de los mandatarios que se enfrentó recientemente a un proceso de revocatoria que, según él, se gestó desde el primer día de su administración. “Después de haber recibido los votos de más de 110.000 personas alrededor de una propuesta cívica y ciudadana, la oposición y la mafia fue montando todo un espectáculo triste de mentiras y calumnias para la revocatoria”, explicó Yáñez y agregó “no obstante cerca del 97 por ciento de la ciudad no salió a votar en la revocatoria respaldando a la gestión que estamos haciendo, lo que nos compromete mucho más para trabajar por los mejores resultados”.



Según Yáñez, esto es el resultado de la voluntad de una comunidad en la que poco a poco han ido sembrando con acciones. “El trabajo en equipo no es en contra de una persona que intenta liderar la conciencia generalizada de trabajar. Quiero ser el coequipero de mi ciudad y vamos a sacar con excelentes resultados nuestra economía”, comenta.

Por ello, asegura que este proceso de revocatoria ha sido una “gran experiencia para que todas las ciudades la recojan y lleven ese gran mensaje de que sea el mismo consejo municipal el que le haga seguimiento a la gestión del alcalde, y no de las mafias que proponen revocatorias desde el primer día”, explica Yáñez.



Además, considera que la ejecución de los recursos públicos tiene que tener continuidad porque "el tiempo corre muy rápido y en el caso de nosotros con pandemia fueron dos años largos de trabajo dedicados a la pandemia. Es urgente ejecutar tantas obras del plan de gobierno municipal, muchos de esos proyectos se están demorando porque no se pudieron ejecutar o contratar. La Ley de Garantías hace perder un tiempo importante” expresó Yáñez y agregó que, por ello, le apuntan a la descentralización de proyectos con visión de corto y mediano plazo que “dependen de los controles y de los taxímetros o peajes que se montan desde Bogotá. Es fundamental que se abra la puerta a los recursos y se faciliten las decisiones para que ojalá las regiones puedan aplicar con transparencia los controles debidos porque los recursos públicos son sagrados”.



Por ejemplo, asegura que el cierre de frontera de los últimos 7 años paralizó prácticamente todo el aparato productivo de la región, por lo que tienen las mejores expectativas con la apertura de la frontera y su efecto en la economía del sector.

Su llamado es contundente: se necesita conciliar con el Gobierno para que se asegure la autonomía a las regiones y que estas puedan hacer uso de inversiones prioritarias.



“El mensaje desde la frontera es que queremos cada vez ser menos lejanos de las decisiones que se toman desde Bogotá o Caracas, la condición de ser frontera nos obliga hablar permanentemente con el vecino para compartir y respetar la independencia, la dependencia y disfrutar la interdependencia”, concluye el mandatario de Cúcuta.

