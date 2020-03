Ahora sí, manos a la obra: todos a pintar y remodelar

Ya se quedó sin excusas para darle a sus espacios una nueva cara. Los insumos, fácilmente los consigue por internet, así que compre brochas, rodillos, bandejas aptas para pintura, los vinilos -por supuesto-, papel o cartón para proteger el piso y cinta de enmascarar para cubrir esquinas, tomacorrientes, guardaescobas, bordes del techo y demás. Pintar ahora es sinónimo de decorar y la industria lo hace cada vez más fácil y seguro. Incluso, hay aplicaciones que permiten ver cómo quedará un ambiente antes de pintarlo.

Lina María Salazar, gerente de Negocio Decorativo de Pintuco, explica que “en los diferentes espacios de la casa dejamos ver nuestro gusto y personalidad. Buscamos que los muebles vayan con el color y la decoración de las paredes y que cada ambiente tenga un toque especial. Al elegir el color de las paredes pensamos en el tamaño de los espacios, en qué queremos transmitir o qué tan iluminado se verá”.

‘Casi’ personalizadas

Desde las que aportan diseño hasta otras que incluso son utilitarias, la oferta en pinturas es variada. Es el caso de la ‘pizarra’ usada antiguamente en salones de clase, es un elemento que se ha trasladado a los hogares a través de una clase de pinturas que se caracterizan por convertir cualquier superficie en un espacio para pintar con tizas de colores.



Ideal para disponer un pedazo de muro o pared en una habitación infantil o, por qué no, en un corredor social. Hacer este proyecto con los más pequeños le llevará tiempo, lo disfrutarán en familia y quedará habilitado para disfrute por un buen rato.

Para su correcta aplicación, la experta de Pintuco recomienda que antes de pintar hay que asegurarse de que la superficie esté seca y limpia, es decir, libre de imperfecciones, suciedad o pintura deteriorada. También aconseja leer las instrucciones de preparación del producto que indicaran dilución, número de manos a aplicar y tiempo de secado entre estas.

Al blanco, cede

Hay un color que ganó terrero y ha desplazado, un tanto, al blanco inmaculado. Ahora el gris viene a protagonizar por sus características de calidez y porque no detalla género alguno. Siendo un color neutro, combina perfectamente con todo, incluso con la avalancha de colores que traen espacios como los juguetes, en los cuartos infantiles, en un estudio o biblioteca.



En cuanto a otras tonalidades, tenga en cuenta estos datos si quiere darle matices diferentes a este lugar, según Paola Gil, química experta pinturas y colorimetría: Verde es salud, tranquilidad y serenidad; el amarillo es sabiduría, inteligencia y brillantez pues se compara con el reflejo del sol en nuestra vida; el beige es también neutro pero cálido así que dota de tranquilidad los espacios. El azul, al ser un tono frío, da serenidad, calma, pureza, limpieza. Finalmente, el rosado es dulzura, delicadeza y ensoñación; y el morado, espiritualidad, sabiduría, sensibilidad pero, también misterio.

Eco amigables

No le tema a hacerlo usted mismo porque las posibilidades están dadas: ya hay pinturas de bajo olor y que contribuyen a la salud de quienes la aplican, que además son antibacteriales, a base de agua, de secado rápido, apta para personas con alergias, sensibles a los olores fuertes o para mantenimiento de habitaciones donde haya individuos con quebrantos de salud o en recuperación.



Se conoce como Epóxica y además es de baja emisión VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) ya que en su elaboración pasa por las más estrictas verificaciones de materiales químicos, demostrando que tiene un contenido nulo o bajo de estos compuestos y que no representan peligro para la salud.

Algunos consejos

Si bien es un trabajo que pareciera fácil, tiene su ciencia. Tenga entonces en cuenta estas recomendaciones:



1. Brochas y rodillos: no son iguales; de ellos dependen el buen cubrimiento de la superficie, el acabado e incluso el gasto de pintura.



2. Iluminación: evitar pintar de noche. Y si los días están calurosos o húmedos debe tenerse la precaución de dejar secar por más tiempo de lo recomendado. Además, una buena iluminación facilita la identificación de errores en el terminado.



3. Ventilación: desde el momento en que se dispone a emprender esta tarea, debe abrir ventanas y puertas con el fin de crear sendas corrientes de aire.



4. Alistar la pared: limpiar la zona con un poco de agua y jabón de loza; pero no olvide dejar secar. Así elimina trazos de suciedad, grasa y otros que impiden que la pintura se adhiera.



5. Como coloreando: en un solo sentido y de arriba abajo, sin parar en el medio, para que no caigan gotas en zonas donde ya se ha pintado. Al final, las partes más altas y bajas de la pared con un rodillo más pequeño.



6. De la cantidad pintura: se debe propender por hacer capas delgadas, no se trata de hacerlas gruesas para acabar rápido pues así es que salen burbujas. Se espera que se seque una capa para poner la siguiente.



7. Evite ubicar de nuevo repisas, cuadros o accesorios decorativos antes de 24 horas de haber terminado la última capa.