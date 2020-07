Agua, el mejor aliado de la vida sana

Contar con la rutina de tomar agua representa aspectos positivos para la salud y el cuidado del cuerpo, ya que al consumirla se pueden convertir los alimentos en energía, se logra regular la temperatura corporal y también se ayuda a remover los desechos del organismo. Ahora bien, este producto es indispensable cuando se busca llevar una vida ‘fitness’, porque más allá de considerarse como un aliado para bajar de peso y para mejorar el rendimiento, es una fuente indispensable para una mejor calidad de vida.

“Cabe destacar que de nuestra composición corporal el 85 por ciento es agua. Este producto es indispensable para el funcionamiento de nuestro organismo. Cada célula, tejido y órgano necesita de este insumo para desarrollar sus funciones correctamente y llevar a cabo las reacciones químicas vitales para subsistir como lo es la respiración. Además, permite el transporte de nutrientes, el correcto funcionamiento digestivo y la absorción de las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita”, manifiesta Tatiana Victoria, especialista en nutrición deportiva.



A su vez la experta resalta que es importante mantenerse hidratado. “El agua es vida, es salud. La realidad es que se pierde este producto constantemente a través de la orina, el sudor e incluso en la respiración. Sin embargo, en la actualidad las personas toman más conciencia de la importancia de tomarla. Es por eso que es fundamental seguir desarrollando campañas que fomenten su ingesta en pro del bienestar”, dice.



Cabe resaltar que todos los órganos para el buen funcionamiento necesitan agua, ya que mediante este componente caracterizado por ser puro y sin ninguna manipulación, azúcar o elementos extras, se puede desintoxicar el cuerpo, tener hidratación, ayudar a las funciones diarias como pensar, caminar, entre otras, siendo esto relevante para llevar a cabo una vida sana.



Y es que el consumo de este líquido no es un problema, ya que se puede realizar de diferentes maneras, por ejemplo mediante infusiones calientes y tés, ensaladas con verduras como el pepino y el tomate, caracterizados por aportar gran cantidad de agua.



Se resalta el hecho de que al tener una actividad deportiva el cuerpo constantemente libera agua. Es por esta razón que es indispensable suplirla para prevenir problemas como mareos, náuseas, calambres, sequedad en la boca, falta de sudoración y taquicardia.



“Mantener una buena hidratación nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo, previene enfermedades y en mi campo se ha evidenciado que contribuye a mejorar el rendimiento físico como la potencia y la fuerza”, manifiesta John Niño Vargas, entrenador personal.



Así como lo menciona Niño, al tomar este producto los resultados serán positivos, se logrará alcanzar los objetivos propuestos de forma saludable y en excelentes condiciones, brindándole al cuerpo lo necesario para funcionar y no presentar inconvenientes que pueden llegar a afectar las productividad tanto en el ejercicio como en la vida diaria, ya sea en la casa, en el trabajo o en el estudio.



Por supuesto, hay que entender que cada cuerpo es diferente, porque las personas tienen alturas, pesos, sexos y programas de ejercicio diversos, así que no se puede afirmar qué cantidad exacta de agua es la necesaria.



Mantener unos hábitos de hidratación adecuados, juegan un papel importante en el desarrollo de cualquier actividad física o deportiva. A continuación algunos de sus beneficios: