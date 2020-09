Agro cundinamarqués para 40.000 familias de la región

De cundinamarqueses para cundinamarqueses, así se resume la estrategia que creó la Gobernación de este departamento para llevar alimentos a la población más necesitada a la par que incentiva la reactivación económica en los pequeños y medianos productores de la región.

A través de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, que hizo una convocatoria pública, se adquirieron 360 toneladas de papa, 60 toneladas de fríjol, 160 toneladas de panela, 20 toneladas de café y 1’200.000 huevos, para armar un paquete de 40.000 muestras comerciales que, desde la semana pasada, están siendo repartidas en 10 municipios del departamento.



“Debido a la pandemia y al aislamiento, el sector agropecuario tenía problemas para hacer llegar sus productos a las centrales de abastos y, lógicamente, la alimentación de las personas de bajos recursos corría riesgo. De ahí nació este proyecto que nos permitió reactivar la economía y darles seguridad alimentaria a los más necesitados”, dijo la gerente de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, María Marcela Rodríguez.



Cada muestra comercial entregada a las familias consta de nueve kilos de papa, cuatro kilos de panela, un kilo y medio de fríjol, una libra de café y 30 huevos. Estos productos son distribuidos por las alcaldías de los municipios, en las casas para evitar aglomeraciones.



De los 40.000 paquetes destinados a las familias vulnerables, que fueron caracterizadas por las alcaldías de los municipios, ya 4.000 han sido entregados en Soacha y otros 2.000 en Chía.



Las otras zonas a las que llegarán los mercados son: Facatativá, Mosquera, Funza, Madrid, Zipaquirá, Cajicá, Tocancipá y Gachancipá.



“Estoy muy agradecida con Dios y con las personas porque hicieron la llegada de estos alimentos posible y me tuvieron en cuenta. Mi esposo se quedó sin trabajo y vivimos con tres niños, de verdad necesitábamos esto”, dijo Luz Marina Capador, quien vive en Chía.



Por su parte, para Sonia Rojas, quien también reside en Chía, estos alimentos fueron de gran ayuda para ella y sus dos hijos. “Este mercado me cayó de perlas porque perdí mi trabajo y no había recibido ayudas de este tipo”, dijo Rojas.



Compras a precios justos



Los otros beneficiados con esta convocatoria fueron los pequeños y medianos productores, asociaciones y mipymes cundinamarquesas de papa, fríjol, panela, café y huevos, quienes no habían podido vender sus alimentos normalmente.



A la iniciativa de la Gobernación se presentaron 144 oferentes, pero después de un proceso de selección quedaron seleccionados 80 productores del agro (a quienes les están comprando los alimentos), de 45 municipios, entre los que se destacan Chocontá, Fosca, Pacho, Cáqueza, Nocaima, Soacha y Villeta, entre otros.

A los beneficiados en Cundinamarca se les entregan nueve kilos de papa, cuatro kilos de panela, un kilo y medio de frijol, una libra de café y 30 huevos.

“A pesar de que la convocatoria se realizó de manera virtual, tuvo una gran acogida. Recibimos ofertas por 638 toneladas de papa, 215 toneladas de fríjol, 178 toneladas de panela, 103,5 toneladas de café y 2’346.000 huevos”, dijo el gerente de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.



Precisamente, los productores resaltaron que en esta convocatoria se les pagó un precio justo por sus alimentos y, al no haber intermediarios, todas las ganancias fueron para ellos.



“Esto fue un gana gana, porque los mercados llegaron a familias necesitadas y los alimentos fueron comprados a productores de Cundinamarca. Además, el precio al que se me compró el producto fue muy bueno. Por la pandemia estaba vendiendo por debajo del costo de producción”, dijo Henry Alfonso Riveros, quien se comprometió a entregar 63.000 huevos de referencia AA.



El secretario de la Asociación de Productores de Panela de Útica, Hildebrando Barrera, destacó que al ser una convocatoria directa de la Gobernación, las ganancias le llegan completamente al productor.



“Normalmente, es el intermediario el que se queda con la mayoría de las ganancias, pero en este caso nos pagaron la panela a un precio justo, que les ayuda mucho a las familias paneleras del departamento”, dijo el secretario de la asociación, que se comprometió a dar 50 toneladas de panela.

Alimentación asegurada para 2.646 animales de zoológicos

El acuerdo tuvo una inversión de más de 728 millones y fue posible gracias a la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca y la CAR. Foto:

Jaguares, osos, leones, mapaches, hipopótamos, micos, avestruces, serpientes y otras especies hacen parte de los 2.646 animales que viven en cuatro zoológicos de Cundinamarca, a los que se les aseguró su alimentación, que estaba en riesgo por la cuarentena.



Una articulación entre la Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Ambiente, y la Corporación Autónoma Regional (CAR) logró firmar un acuerdo para enviar el alimento que requiere esta fauna hasta diciembre del presente año.



El convenio, que tuvo un valor de más de 728 millones de pesos, beneficiará a los animales de los zoológicos de Santa Cruz, en San Antonio del Tequendama; Bioparque Wakatá (Jaime Duque), en Tocancipá; Bioparque La Reserva, en Cota, y Piscilago, en Nilo.



“El propósito es el de apoyar la alimentación de la fauna silvestre durante la emergencia por el covid-19, ya que por las restricciones de la cuarentena estos parques tuvieron que cerrar sus puertas, dejando la manutención, el sostenimiento y la atención veterinaria de las especies en un alto riesgo”, dijo la secretaria del Ambiente del departamento, Nidia Clemencia Riaño.

Carne, pescado, verduras, concentrados, granos y frutas son parte de la alimentación entregada. Foto:

En días recientes se hizo la entrega del primer kit de alimentación para estos zoológicos, que está compuesto por 2.244 kilos de carne, pescado, concentrado, granos, suplementos dietarios, frutas, verduras y lácteos, entre otros productos.



“Esta ayuda nos cae como anillo al dedo porque ya estamos en crisis, ya que cerramos nuestras puertas desde el 16 de marzo. Contamos con 720 animales, a los que con mucho esfuerzo alimentamos con toda calidad durante la pandemia”, dijo el director de gestión social del Bioparque Wakatá, Uriel Pardo.

Los animales de los zoológicos La Reserva, Santa Cruz, Piscilago y Jaime Duque fueron los beneficiados con la entrega del alimento. Foto:

Notas breves de Cundinamarca

Si va a viajar por carretera a los municipios de la región, tome nota

Los 26 municipios de Cundinamarca con mayor afectación a causa del covid-19 tendrán vigilancia especial, lo que significa que habrá más controles y restricciones por parte de las alcaldías municipales. Tome nota de los municipios: Agua de Dios, Bojacá, Cajicá, Cáqueza, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Girardot, Medina, Mosquera, Nemocón, Nilo, Pacho, Paratebueno, Puerto Salgar, Ricaurte, Silvania, Soacha, Tabio, Tocancipá, Ubalá, Vianí y Zipaquirá.



$ 25.000 millones entregados para la red hospitalaria del departamento

Con el fin de priorizar el pago del personal de la salud y comprar elementos para su protección, la Gobernación realizó un giro de $ 25.000 millones a la red pública hospitalaria del departamento.



Con este dinero se busca fortalecer el funcionamiento y la capacidad financiera de los centros asistenciales.



Entre los hospitales beneficiados están los de Villeta, Tabio, Zipaquirá, Sasaima, Silvania, Vergara y Anolaima, entre otros.



Entrega de semillas e insumos para 9.500 pequeños productores



Desde esta semana se inició la entrega de insumos y semillas a 9.500 pequeños productores del departamento para incentivar las siembras –uno de los potenciales de esta región– y con esto, la reactivación económica. Para los agricultores de los 116 municipios, además de semillas, hay disponibles 1.153 toneladas de fertilizante, 263 toneladas de cal y 42.361 kilos de semillas.



La gobernación invirtió $ 2.800 millones en este programa, que también tendrá asistencia técnica.



Habrá control de aforo de personas si se presentan aglomeraciones

Según directrices de los gobiernos nacional y departamental, no podrá haber aglomeraciones en los municipios que se visiten.



Los municipios con alta presencia de turistas podrán restringir o controlar el aforo de visitantes.



Incluso, los alcaldes podrán solicitar el cierre de algunas vías en caso de eventualidades o riesgos.



Las personas contagiadas o con sospecha de tener covid-19 no podrán viajar a ningún municipio y tendrán que continuar con el aislamiento.

