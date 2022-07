Era el día de las víctimas. La Comisión del Esclarecimiento de la Verdad había invitado a Bogotá a 400 de ellas, como representantes de todas las demás, para darles las gracias porque sin su coraje no habría sido posible llegar al informe final. Como les dijo el presidente de la Comisión, Francisco de Roux (S.J): “Todo lo que ha acontecido estos cuatro años es la resonancia de lo que ustedes son para nosotros. Gracias a ustedes Colombia va a ser un país distinto”.



Lo ratificó después Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia: “Del acuerdo de paz de Colombia se destaca como modelo la decisión de encontrar las causas del conflicto y su enfoque en las víctimas”.



Y lo dijo el comisionado Saúl Franco: “Por primera vez se construye un relato del país desde las víctimas y con las víctimas. Estos 10 volúmenes del informe final son las palabras de ustedes, la voz de ustedes, las propuestas de ustedes”.



Desde las 9 de la mañana, del pasado 29 de junio, en la Plaza de los Artesanos de Bogotá, un día después de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad al país, los invitados recorrieron los estands que hacían alusión a los distintos capítulos del informe y en los que los asistentes podían recoger publicaciones especiales sobre el proceso como, por ejemplo, un kit de novelas gráficas con relatos del informe en títulos como: “Transparentes, historias del exilio colombiano”. Otros explicaban de qué se trataba su capítulo y los asistentes escuchaban las charlas. También podían participar en actividades y juegos.



En el auditorio de la Plaza de los Artesanos, presentaron videos con testimonios de víctimas recopilados por la Comisión y les explicaron que estos serán repartidos en las alcaldías y colegios para que de esta manera se socialice el informe. También estarán en la página web de la comisión para todo el público: https://www.comisiondelaverdad.co



A las 3 de la tarde comenzó el acto central del evento que se llamó ‘Entrega del legado a las víctimas’. Junto a la tarima sobresalían pendones con frases como “La verdad desafía el olvido y propone memoria”. Fueron cerca de tres horas acompañadas de la agrupación musical Changó, con intervenciones de siete comisionados. Estuvieron víctimas de todos los actores del conflicto: de las guerrillas, de los paramilitares y de agentes del Estado.



Días atrás, 70 personas que han trabajado en la Comisión habían escrito voluntariamente una carta para cualquier víctima, y este miércoles 29 de junio de 2022, cada Comisionado se subió a la tarima y leyó una. Además, a cada uno de los asistentes le entregaron una copia de alguna de las cartas. Cada texto fue un símbolo de agradecimiento y un testimonio de cómo el proceso también transformó a quienes trabajaron en esta entidad de paz.



Los comisionados subieron en grupos a la tarima, acompañados de víctimas, todos hablaron. Fue así como se escucharon las palabras de Jhon Fredy Orozco, secuestrado dos veces, una por las Farc y otra por el Eln, desplazado por los paramilitares y damnificado de dos tomas guerrilleras. Les dijo a las demás víctimas: “Somos hermanos en el dolor y aliados en la reconciliación”.

En el evento "El legado de la comisión a las víctimas" vendieron camisetas con temas como el perdón y la verdad. Foto: Lady Zambrano / EL TIEMPO

El legado de las víctimas

La Comisión del Esclarecimiento de la Verdad termina su trabajo en agosto y dejará de existir, le seguirán un comité de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones del informe y para los demás temas siguen funcionando otras instancias creadas por los acuerdos de paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda para las Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).



Por eso, tanto los comisionados como las víctimas se preguntaron este día en la tarima qué sucederá ahora con el informe de la comisión de la verdad, muchas respuestas fueron esperanzadoras sin menospreciar los retos. Como lo dijo el comisionado Leyner Palacios, quien es víctima de la masacre de Bojayá: “Quiero reiterar el agradecimiento a cada una de las víctimas que nos regaló su sonrisa, su llanto; recorrimos el país buscando esta verdad, y quiero como víctima darles las gracias a los funcionarios de la Comisión. Los testimonios que relataron fueron desgarradores. Lo que viene no será fácil, esta verdad necesita mucha pedagogía, pero no nos pueden volver a sabotear la paz, este es un compromiso con las nuevas generaciones y queda el sistema integral para la paz”.



Yanet Mosquera, lideresa social del Cauca y ganadora del premio Mujer Cafam en 2007, dijo al respecto: “La Comisión no ha terminado, porque yo soy la Comisión de la Verdad y cada uno es Comisión de la Verdad. Hay que rodear y fortalecer el informe”.



La comisionada Alejandra Miller y el embajador de la Unión Europea también anotaron quienes tienen en sus manos liderar los procesos de cambio por el valor que tienen en la sociedad y sus promesas de futuro. La comisionada dijo: “Sin lo que las mujeres hicieron en la guerra, este país estaría más hundido. Defendieron la vida, rezaron, enterraron muertos, reconstruyeron tejido social, sostuvieron emocional y económicamente sus territorios”, y agregó: “La transformación de este país está en las mujeres. Gracias por haber hecho lo que hicieron en esta guerra”.



Por su parte, el embajador afirmó: “Colombia logrará la no repetición gracias a las juventudes”.



Hacia las 4:30 de la tarde, se soltó un fuerte aguacero que interrumpió el evento. Sin embargo, los asistentes se quedaron esperando el final, porque el evento había sido conmovedor y les tocaba el alma. Tal vez por eso, cuando dejó de llover y reinició, Débora Barros, víctima de la masacre de Bahía Portete, en la Guajira, dijo: “Esta lluvia que se derramó fueron lágrimas de dolor, lágrimas de alegría. Ustedes, las víctimas, son las protagonistas de todo esto”.

*Este es un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, en alianza con la Comisión de la Verdad.